Какой смартфон до 15000 рублей купить в 2024 году. Обзор Redmi Note 13

На каждом углу все кричат про флагманские смартфоны различных производителей и постоянно забывают, что это далеко не самый популярный класс устройств. Многие покупатели не готовы отдавать такую сумму за телефон и подходят к выбору более рационально. Какой смысл платить за самый крутой процессор и продвинутую камеру, если ты регулярно фотаешь только счетчики и тяжелее ТикТока ничего не включаешь? Именно для таких пользователей и придумали бюджетные смартфоны, одним из которых является Redmi Note 13. Даже в самой топовой комплектации на 8+256 ГБ он обойдется вам меньше 15 тысяч рублей, что можно считать отличной ценой за такой смартфон.

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Он получил стильный дизайн с прямыми боковыми гранями, качественный большой экран с высокой частотой обновления, неплохой процессор и хорошую камеру. Как следует протестировали Redmi Note 13 и теперь готовы вам рассказать, стоит ли этот смартфон своих денег и какую комплектацию для него лучше выбрать.

Как выглядит Redmi Note 13

Первое, что бросается в глаза, когда вы берете Redmi Note 13 в руки, — это его внешний вид. Скажу честно, если бы не знал, что модель, которая попала мне на тест, стоит 13 тысяч рублей, никогда бы так не подумал. Аппарат получил прямые боковые грани, как в современных Айфонах, и глянцевую заднюю панель. У меня был смартфон в черном цвете, и даже он смотрится здорово.

Отдельно отмечу камеры. Они выпирают из корпуса, но не выглядят чужеродно. Понятно, что их размер — это больше дизайнерский ход, чем реальная польза, но в совокупности с остальными решениями смотрится смартфон здорово, и с ходу даже не скажешь, что это достаточно бюджетное решение. Мне дизайн аппарата понравился.

Смартфон с хорошим экраном

Сразу после дизайна внимание к себе привлекает дисплей смартфона, и здесь есть чем похвастаться. Производитель установил в Redmi Note 13 AMOLED-матрицу диагональю 6,67 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей. При этом экран получил частоту обновления 120 Гц, и она действительно ощущается. Все анимации в интерфейсе плавные, никакой зернистости. Все показатели находятся на очень высоком уровне.

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Единственная претензия, которая у меня есть, относится к яркости. Производитель заявляет пиковую яркость на уровне 1800 нит. Однако на солнце экран сильно выцветает, и информацию с него становится сложно считывать. Понятно, что 1800 нит относятся к какому-то небольшому участку дисплея и на очень непродолжительное время, но лучше бы дали нормальную яркость в стандартных режимах, чем заявляли цифры, которые вряд ли кто-то сможет увидеть. Если бы завезли еще и нормальный Always On Display, то цены бы ему не было.

Процессор в Redmi Note 13

За производительность в Redmi Note 13 отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 685. Это восьмиядерный чипсет, изготовленный по 6-нм техпроцессу. Я неделю пользовался Redmi Note 13 как основным устройством и ни разу у меня не возникло с ним проблем. Приложения запускались быстро, переключение между программами проходило без задержек, камера фотографировала быстро, клавиатура не глючила, сообщения отправлялись. Собственно, всё работало, как и на моем гораздо более производительном POCO F5 Pro.

Однако имейте в виду, что погонять в игры на ультра настройках у вас не получится. Процессор это не потянет. Максимум этого аппарата — это средняя графика, и то не во всех играх. Единственный момент, который надо отметить — это количество оперативной памяти. Мне на тест попала версия с 6 ГБ ОЗУ. В 2024 даже для базовых задач лучше брать вариант как минимум с 8 ГБ. Все дело в том, что системе приходилось постоянно выгружать приложения из памяти из-за ее нехватки, а на их повторный запуск требовалось дополнительное время.

Камера в Redmi Note 13

Отдельно стоит остановиться на камерах в Redmi Note 13. Их здесь сразу три на задней панели: 108 + 8 + 2 МП и одна фронталка на 16 МП. И если сенсор на 2 МП и суперширик на 8 МП в смартфоне стоят просто для количества и красоты, так как сильно зернят даже при идеальном свете, то вот основную камеру я могу искренне похвалить. При дневном освещении на нее получаются идеальные фотографии с шикарной детализацией.

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Можно даже запустить портретный режим, и он вас точно не разочарует. Скажу честно, увидеть в бюджетке такую основную камеру я не ожидал. На нее можно получить действительно хорошие снимки. Есть, правда, один нюанс. Как только наступают сумерки, то зернистость вы увидите невооруженным взглядом. С другой стороны, для съемки днем она подойдет просто идеально.

Стоит ли покупать Redmi Note 13

С точки зрения автономности к смартфону тоже не было никаких претензий. При моем достаточно активном режиме использования и постоянно включенных 120 ГЦ Redmi Note 13 доживал до вечера без каких-либо проблем, и на зарядку я его ставил с 30–35% остаточного заряда. Показатель более чем достойный. К тому же в комплекте идет быстрая зарядка на 33 Вт, так что батарейку на 5000 мАч вы сможете зарядить относительно бодро. Отдельно отмечу комплектный чехол, который меня очень приятно удивил.

Xiaomi больше не кладет в коробку к своим смартфонам прозрачные кейсы, которые желтеют через месяц. Теперь это черный матовый чехол, очень приятный на ощупь. Смотрится круто и прослужит действительно долго. По итогам тестирования могу смело рекомендовать Redmi Note 13 к покупке. На выбор есть три комплектации: 6+128 ГБ, 8+128 ГБ, 8+256 ГБ. Первую брать не советую, а вот из второй и третьей выбирайте в зависимости от необходимой вам памяти. Я бы остановился на версии на 256 ГБ. И в 15 тысяч впишитесь, и необходимый запас места получите.

Redmi Note 13