Какой смартфон купить на Android? Мы нашли модель, которая будет обновляться до 2031 года

Пользователи Android-смартфонов обычно делятся на два типа: одни с удовольствием меняют новинку на новинку, а другие ищут устройство, которое прослужит минимум три года. Первым проще: не понравился смартфон — купил новый. Вторые же стараются выбрать гаджет, который не устареет через пару обновлений и будет стабильно работать несколько лет подряд. Так какой же смартфон взять, чтобы он оставался актуальным не три года, а пять лет или еще дольше?

Нет, речь сейчас пойдет не об устройствах Apple, которые живут в обновлениях по 5 лет и больше. Мы изучили рынок Android-смартфонов и нашли модель, способную обойти их как по сроку поддержки, так и по соотношению цены к характеристикам.

Какой Android-смартфон выбрать сегодня

Недавно Xiaomi представила новые “народные” флагманы Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro. Эти модели получили мощную начинку, продуманный дизайн и весьма приятную цену. Но главное то, что они могут похвастать невероятно долгим сроком поддержки.

Обычно флагманы Android ограничиваются тремя-четырьмя крупными обновлениями. Xiaomi решила изменить правила игры: Xiaomi 15T Pro обновится вплоть до Android 20, а Xiaomi 15T — до Android 19. Оба смартфона будут получать патчи системы и фиксы безопасности до сентября 2031 года.

Характеристика Xiaomi 15T Xiaomi 15T Pro Дисплей 6,83″ AMOLED, 2772×1280, 120 Гц 6,83″ AMOLED, 2772×1280, 144 Гц Процессор MediaTek Dimensity 8400 Ultra MediaTek Dimensity 9400+ Оперативная память и хранилище 12 ГБ RAM; 256/512 ГБ 12 ГБ RAM; 256/512 ГБ/1 ТБ Камеры (основные) 50 Мп (основная) + 50 Мп (телефото) + 12 Мп (ультраширокая) 50 Мп (основная) + 50 Мп (телефото 5×) + 12 Мп (ультраширокая) Камера фронтальная 32 Мп 32 Мп Аккумулятор и зарядка 5 500 мА*ч; проводная до ~67 Вт 5 500 мА*ч; проводная до ~90 Вт; беспроводная до ~50 Вт

Это целых семь лет поддержки, что большая редкость даже для премиальных моделей на Android. Представьте: вы сможете обновлять телефон почти целое десятилетие. Это как если бы сегодня ваш старый Galaxy S9 по-прежнему получал свежие прошивки.

Такой срок поддержки не только добавляет счастья пользователю, но и повышает ценность устройства на вторичном рынке: смартфон можно будет смело продать даже через пару лет после выхода, ведь новый владелец будет увреен, что его смартфон не устареет еще несколько лет.

Когда выйдет HyperOS 3 для Xiaomi 15T

Обе модели сейчас работают на HyperOS 2.2, но уже известно, что скоро на них появится HyperOS 3. Новая версия обещает еще более плавную работу, оптимизацию энергопотребления, улучшенную многозадачность и умные функции на базе искусственного интеллекта.

Если вы ищете смартфон, который не заставит вас задумываться об апгрейде через год-два, а будет служить долгие годы, то Xiaomi 15T или 15T Pro выглядят как отличное вложение личной копилки.