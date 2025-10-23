Какой смартфон купить на Android? Мы нашли модель, которая будет обновляться до 2031 года

  2. Темы
  3. Смартфоны
Юрий Кудлович

Пользователи Android-смартфонов обычно делятся на два типа: одни с удовольствием меняют новинку на новинку, а другие ищут устройство, которое прослужит минимум три года. Первым проще: не понравился смартфон — купил новый. Вторые же стараются выбрать гаджет, который не устареет через пару обновлений и будет стабильно работать несколько лет подряд. Так какой же смартфон взять, чтобы он оставался актуальным не три года, а пять лет или еще дольше?

Какой смартфон купить на Android? Мы нашли модель, которая будет обновляться до 2031 года. Догадаетесь, что это за смартфон? Изображение: Xiaomi. Фото.

Догадаетесь, что это за смартфон? Изображение: Xiaomi

Нет, речь сейчас пойдет не об устройствах Apple, которые живут в обновлениях по 5 лет и больше. Мы изучили рынок Android-смартфонов и нашли модель, способную обойти их как по сроку поддержки, так и по соотношению цены к характеристикам.

Какой Android-смартфон выбрать сегодня

Недавно Xiaomi представила новые “народные” флагманы Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro. Эти модели получили мощную начинку, продуманный дизайн и весьма приятную цену. Но главное то, что они могут похвастать невероятно долгим сроком поддержки.

Какой Android-смартфон выбрать сегодня. Сроки поддержки смартфонов впечатляют. Изображение: Xiaomi. Фото.

Сроки поддержки смартфонов впечатляют. Изображение: Xiaomi

Обычно флагманы Android ограничиваются тремя-четырьмя крупными обновлениями. Xiaomi решила изменить правила игры: Xiaomi 15T Pro обновится вплоть до Android 20, а Xiaomi 15T — до Android 19. Оба смартфона будут получать патчи системы и фиксы безопасности до сентября 2031 года.

ХарактеристикаXiaomi 15TXiaomi 15T Pro
Дисплей6,83″ AMOLED, 2772×1280, 120 Гц6,83″ AMOLED, 2772×1280, 144 Гц
ПроцессорMediaTek Dimensity 8400 UltraMediaTek Dimensity 9400+
Оперативная память и хранилище12 ГБ RAM; 256/512 ГБ12 ГБ RAM; 256/512 ГБ/1 ТБ
Камеры (основные)50 Мп (основная) + 50 Мп (телефото) + 12 Мп (ультраширокая)50 Мп (основная) + 50 Мп (телефото 5×) + 12 Мп (ультраширокая)
Камера фронтальная32 Мп32 Мп
Аккумулятор и зарядка5 500 мА*ч; проводная до ~67 Вт5 500 мА*ч; проводная до ~90 Вт; беспроводная до ~50 Вт

Это целых семь лет поддержки, что большая редкость даже для премиальных моделей на Android. Представьте: вы сможете обновлять телефон почти целое десятилетие. Это как если бы сегодня ваш старый Galaxy S9 по-прежнему получал свежие прошивки.

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Такой срок поддержки не только добавляет счастья пользователю, но и повышает ценность устройства на вторичном рынке: смартфон можно будет смело продать даже через пару лет после выхода, ведь новый владелец будет увреен, что его смартфон не устареет еще несколько лет.

Когда выйдет HyperOS 3 для Xiaomi 15T

Обе модели сейчас работают на HyperOS 2.2, но уже известно, что скоро на них появится HyperOS 3. Новая версия обещает еще более плавную работу, оптимизацию энергопотребления, улучшенную многозадачность и умные функции на базе искусственного интеллекта.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Если вы ищете смартфон, который не заставит вас задумываться об апгрейде через год-два, а будет служить долгие годы, то Xiaomi 15T или 15T Pro выглядят как отличное вложение личной копилки.

Теги
Новости по теме
Топовый смартфон POCO F7 подешевел почти в 2 раза. Это самый мощный Xiaomi за свои деньги
Этот чехол превращает Xiaomi 17 Pro в игровую консоль всего за 40 долларов
Каким будет Xiaomi 17T: раскрыты главные тайны недорогого флагмана Xiaomi
Лонгриды для вас
Как Xiaomi не просто исправляет ошибки HyperOS, но прислушивается к мнению пользователей

Когда производители смартфонов находят ошибки в своих продуктах это, конечно, хорошо. Вот только мало кто говорит об этом открыто, в лучшем случае, ограничиваясь общими фразами, вроде «поправили проблемы производительности». Но иногда от четы бывают куда более подробными. Так и поступила Xiaomi, которая поделилась информацией о том, над чем она работает. Получилось довольно интересно и познавательно.

Читать далее
Представлен realme GT8 Pro со сменными островками камер: круто и недорого

Китайская компания realme представила долгожданный флагман серии GT: модель GT8 Pro, призванную вывести мобильную фотографию на новый уровень. Старт продаж уже сегодня. В статье разбираем ключевые характеристики и уникальные особенности новинки.

Читать далее
Главные смартфоны POCO в 2025 году: выбираем лучший на распродаже AliExpress

Говоря о самых крутых смартфонах, при всем желании не получится обойти стороной POCO. Эта компания не словом, а делом доказала, что по-настоящему мощные устройства могут быть недорогими. Секрет их низкой цены прост: оптимизация производства и отказ от ненужных функций. Но во время июньской распродажи AliExpress они подешевели настолько, что не понимаешь: а почему так выгодно? В этом сегодня и попытаемся разобраться, взглянув на лучшие смартфоны POCO в преддверии выхода нового и, пожалуй, самого долгожданного смартфона POCO 24 июня.

Читать далее
Новости партнеров
6 шокирующих случаев на похоронах, которые действительно произошли
6 шокирующих случаев на похоронах, которые действительно произошли
Почему Apple придется поднять цену на iPhone 18
Почему Apple придется поднять цену на iPhone 18
Биткоин ищет дно. Насколько велик риск продолжения коррекции рынка криптовалют?
Биткоин ищет дно. Насколько велик риск продолжения коррекции рынка криптовалют?