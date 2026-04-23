В 2026 году смартфон нужен более-менее каждому человеку. И даже тому, который в силу своего возраста не до конца понимает или даже отрицает ценность современных технологий. Поэтому смартфон для родителей так же необходим, как и более молодому человеку. Но какую модель выбрать? В принципе, сгодятся некоторые устройства из подборки лучших смартфонов для работы в 2026 году, сочетающих в себе сбалансированное соотношение цены и характеристик. Но здесь — отборный сок, требующий минимальных вложений и предлагающий все самое необходимое возрастному человеку.

REDMI A7 Pro — самый дешевый Xiaomi 2026 года

Это самый недорогой Xiaomi 2026 года. REDMI A7 Pro — новый смартфон, а потому в нем реализованы почти все современные тренды. Тут тебе и большой аккумулятор на 6000 мАч, которого при обычном использовании хватает на 2 дня с запасом, и здоровенный экран на 6.9 дюйма, и шустрый процессор Unisoc T7250, чтобы ничего не тормозило.

Цена: от 7 483 ₽

Купить REDMI A7 Pro

Есть ли у REDMI A7 Pro недостатки с учетом того, что перед нами смартфон до 10000 рублей? Да. В частности, базовая версия имеет всего 64 ГБ встроенной памяти — этого мало в 2026 году, в связи с чем для запаса рекомендуется переплатить за вариант на 128 ГБ.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

MEIZU mBlu 22 — смартфон с большим экраном

Тут проблемы с недостатком места не будет. Смартфон MEIZU mBlu 22 при сопоставимой цене предлагает сразу 128 ГБ памяти. Этого хватит для хранения всех необходимых приложений и даже для фотографий останется несколько десятков гигабайтов.

Цена: от 7 781 ₽

Купить MEIZU mBlu 22

Здесь есть большой экран на 6.79 дюйма, что является очевидным плюсом смартфона. Но минусы обойти стороной нельзя. Главный — откровенно слабый процессор Unisoc SC9863A. Все приложения запустятся, но работать будут крайне медленно. Плюс аккумулятор на 5000 мАч по меркам 2026 года уже не кажется впечатляющим. Его заряда хватит на полтора дня работы.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

realme C71 — смартфон с быстрой зарядкой

Куда интереснее смотрится смартфон realme C71, и, пожалуй, он лучший в своем классе. Установив аккумулятор на 6300 мАч, производитель сразу зашел с козырей, но не ограничился ими. Массивная батарея дополняется поддержкой 45-ваттной зарядки, которая восстанавливает энергию АКБ всего за 1 час.

Цена: от 7 799 ₽

Купить realme C71

По железу здесь полный паритет с REDMI A7 Pro, благодаря чему за относительное быстродействие системы можно не переживать. Но зато realme C71 имеет сразу 6/128 ГБ памяти. Это значит, что места для хранения файлов больше, а увеличенный объем ОЗУ позволяет свести к минимуму вероятность вылета приложений.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

POCO M7 — смартфон с большой батареей

Тем, кто действительно ищет телефон для родителей, а не абстрактного пожилого человека, лучше переплатить и взять POCO M7. Казалось бы, здесь те же 6/128 ГБ памяти, как и у конкурента realme, а цена выше. В чем прикол? А он в начинке!

Цена: от 8 994 ₽

Купить POCO M7

Батарея здесь аж на 7000 мАч, то есть работать смартфон будет уже почти дня. Но главное — мощный для своей ценовой категории процессор Snapdragon 685. Да, совсем не игровое решение. Однако для запаса производительности на несколько лет вперед — оптимальный выбор.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

HONOR X7d — смартфон с большой памятью

Родители бывают разные. Если ваши из тех, которые активно пользуются смартфоном, делая фотографии и устанавливая приложения для каждой аптеки, есть повод присмотреться к HONOR X7d. Его главная фишка — 512 ГБ встроенной памяти. Столько обычно предлагают флагманы, но не смартфоны до 15000 рублей.

Цена: от 13 462 ₽

Купить HONOR X7d

Есть ли что-то еще? Конечно! Например, камера на 108 МП, с помощью которой ваши родители будут делать классные фотки. А еще здесь аккумулятор на 6500 мАч и процессор Snapdragon 685. Как говорится, то, что доктор прописал.