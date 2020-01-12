Какой смартфон купить в 2020 году?

Давайте скажем сразу, если вам не важна стоимость телефона, берите флагман от Samsung или Apple — никогда не прогадаете. Если же вам всё же важно купить наиболее интересный аппарат за небольшие деньги, этот материал поможет определиться с выбором. Сегодня я расскажу лишь об одном телефоне, который, на мой взгляд, является лучшим вариантом по соотношению цена/качество в 2020 году.

Речь пойдёт о OnePlus 6. На этом, впрочем, можно было бы завершать, однако я попытаюсь объяснить, почему именно данный аппарат является наилучшим.

На Aliexpress смартфон можно приобрести за 18 тысяч рублей. Это сравнимо со стоимостью среднебюджетных телефонов Xiaomi. Samsung противопоставлять даже не стоит, потому что они всё равно не будут предлагать лучшее за свою цену. Samsung — это вариант для тех, кто покупает в рознице. Мы же с вами знакомы с Aliexpress и другими китайскими магазинами.

За примерно те же деньги можно купить Xiaomi Mi 9 SE, Mi 9 Lite, Redmi K20, Redmi K30. Можно рассмотреть в качестве примера смартфоны других брендов. Например, неплохим вариантом за те же 18 тысяч может стать Oppo Reno Z или 2Z. Да, все эти смартфоны, конечно, неплохие. Однако программное обеспечение — главная проблема всех китайских оболочек. К тому же даже телефоны за 20 тысяч от таких брендов как Xiaomi и Oppo ощущаются в руках как китайские телефоны. Они неплохие и даже отличные за свою цену, но в них нет той строгости и сдержанности, которая свойственна, например, телефонам Apple, Sony или OnePlus.

Смартфоны OnePlus не ощущаются китайскими, и это при том, что OnePlus принадлежит компании Oppo

Чем еще, помимо внешности, привлекает OnePlus? Конечно, софт. Смартфоны OnePlus — это самые плавные и быстрые Android-аппараты. Они работают на модифицированной версии Android. Давайте сравним OnePlus 6 с 7T:

Видна ли разница? Нет. Телефон работает очень плавно и быстро. И это при том, что после OnePlus 6 вышли три новые модели: OnePlus 6T, OnePlus 7 и OnePlus 7T. Смартфон был представлен в мае 2018 года и оснащён процессором Snapdragon 845, что неплохо даже для 2020 года.

Отдельное внимание заслуживает и тот факт, что в OnePlus не стали существенно изменять внешний вид Android, за счёт этого нет того самого ощущения дешевизны, которая свойственна китайским оболочкам.

Также стоит отметить, что OnePlus 6 имеет довольно небольшую чёлку сверху и тонкую рамку снизу. Внешне аппарат всё еще актуален даже для 2020 года.

Главный недостаток

Да, в OnePlus 6 у нас классный AMOLED-экран. Но в 2020 году практически все телефоны будут иметь повышенную частоту обновления экрана. Это приведет к тому, что, купив OnePlus 6, вы не получите той самой плавности, которой будут наслаждаться все пользователи новых даже бюджетных устройств. Ведь, например, Redmi K30 оценен в 16 тысяч и предлагает те самые 120 герц.

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Можно подумать, что разницы между 60 Гц и 120 Гц нет, однако она есть, поэтому прежде чем покупать устройство двухлетней давности, следует хорошенько подумать. OnePlus 6 в сравнении с Redmi K30 предлагает лучший софт и более привлекательную и строгую внешность. В Redmi K30 120 Гц дисплей и неплохая камера. Всё упирается в ваши приоритеты. Однако, на мой взгляд, OnePlus 6 всё же кажется более интересным вариантом. К тому же это всё-таки флагман, который вы всегда сможете легко продать на вторичном рынке. О OnePlus 6 слышали многие, а вот о каком-нибудь Mi 9 SE или Oppo Reno 2Z — единицы.

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