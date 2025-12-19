Какой смартфон лучше: HONOR 200 или HONOR 400. Сравнение среднебюджетных хитов

Прошлогодний HONOR 200 в России стал настоящим хитом продаж. Смартфон, который на старте оценили в 49 999 ₽ быстро потерял в цене, и при этом продолжает оставаться актуальным. При этом в Китае вышло уже 3 его наследника, а в нашей стране не первый месяц продается модель 400-й серии. Но многое ли изменилось? Ответим на этот вопрос, сравнив HONOR 200 и HONOR 400 — два популярных и равноценных смартфона.

Какой смартфон лучше: HONOR 200 или HONOR 400. Сравнение среднебюджетных хитов. Два смартфона, которые кажутся одинаково хорошими. Изображение: Hardware Plus. Фото.

Два смартфона, которые кажутся одинаково хорошими. Изображение: Hardware Plus

Сравнение HONOR 200 и HONOR 400

Смартфоны сильно отличаются внешне. HONOR 200 больше, но при этом имеет более эргономичную форму за счет скругленных краев, а HONOR 400 хоть и не является огромной лопатой, из-за плоских торцов все равно не может считаться малышом.

С технической точки зрения смартфоны имеют плюс-минус одинаковые экраны. Но реализация у них разная: у HONOR 200 присутствуют небольшие изгибы со всех сторон, а HONOR 400 полностью плоский.

Сравнение HONOR 200 и HONOR 400. Экран HONOR 200 — слева, а HONOR 400 — справа. Изображение: Hardware Plus. Фото.

Экран HONOR 200 — слева, а HONOR 400 — справа. Изображение: Hardware Plus

Железо у смартфонов идентичное. Это процессор Snapdragon 7 Gen 3. Добротное решение среднего класса для тех, кто не играет в тяжелые игрушки, а предпочитает пользоваться смартфоном как средством коммуникации. Также процессор отличается поддержкой продвинутых алгоритмов обработки изображения, позволяющих ему записывать видео в 4K@60fps.

По сравнению с HONOR 200 аккумулятор HONOR 400 вырос на 800 мАч и достиг 6000 мАч. Разумеется, более современная модель работает дольше, но при этом у нее менее мощный адаптер питания: 80 Вт вместо 100 Вт.

Отличия камер HONOR 200 и HONOR 400

Основные изменения в HONOR 400 претерпели камеры, и тут нельзя сказать, что новая модель оказалась лучше. Да, в качестве основы она использует более крутой сенсор Samsung HP3 (1/1.4″) с разрешением 200 МП вместо базового Sony IMX906 (1/1.56″). Однако у HONOR 400 нет телеобъектива — киллер-фичи HONOR 200.

Дополнительная камера позволяет HONOR 200 делать крутые портретные снимки, для которых смартфон предусматривает несколько фильтров от Harcourt, а еще кратность зума на прошлогоднем смартфоне достигает 50x.

Отличия камер HONOR 200 и HONOR 400. Камера HONOR 200 делает более крутые портреты. Фото.

Камера HONOR 200 делает более крутые портреты

Без телеобъектива камера HONOR 400 не такая продвинутая. Да, ее постарались прокачать за счет искусственного интеллекта, но, когда речь заходит о красивых фото людей, новинка сливается. Да и общая кратность зума достигает у нее 30x, а при сильном приближении встроенная нейросеть уже начинает откровенно рисовать.

HONOR 200 vs HONOR 400 — что лучше купить

Сугубо с технической точки зрения HONOR 200 лучше HONOR 400, если вынести за скобки время автономной работы. Плюс ко всему он дешевле:

И за что, спрашивается, переплачивать? Помимо емкого аккумулятора HONOR 400 готов ответить на техническое превосходство HONOR 200 более современной версией ОС и разнообразием фишек искусственного интеллекта. Кроме того, кому-то больше понравится его дизайн. Но все это воспринимается не иначе как фантики.

