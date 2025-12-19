Какой смартфон лучше: HONOR 200 или HONOR 400. Сравнение среднебюджетных хитов

Прошлогодний HONOR 200 в России стал настоящим хитом продаж. Смартфон, который на старте оценили в 49 999 ₽ быстро потерял в цене, и при этом продолжает оставаться актуальным. При этом в Китае вышло уже 3 его наследника, а в нашей стране не первый месяц продается модель 400-й серии. Но многое ли изменилось? Ответим на этот вопрос, сравнив HONOR 200 и HONOR 400 — два популярных и равноценных смартфона.

Сравнение HONOR 200 и HONOR 400

Смартфоны сильно отличаются внешне. HONOR 200 больше, но при этом имеет более эргономичную форму за счет скругленных краев, а HONOR 400 хоть и не является огромной лопатой, из-за плоских торцов все равно не может считаться малышом.

С технической точки зрения смартфоны имеют плюс-минус одинаковые экраны. Но реализация у них разная: у HONOR 200 присутствуют небольшие изгибы со всех сторон, а HONOR 400 полностью плоский.

Железо у смартфонов идентичное. Это процессор Snapdragon 7 Gen 3. Добротное решение среднего класса для тех, кто не играет в тяжелые игрушки, а предпочитает пользоваться смартфоном как средством коммуникации. Также процессор отличается поддержкой продвинутых алгоритмов обработки изображения, позволяющих ему записывать видео в 4K@60fps.

По сравнению с HONOR 200 аккумулятор HONOR 400 вырос на 800 мАч и достиг 6000 мАч. Разумеется, более современная модель работает дольше, но при этом у нее менее мощный адаптер питания: 80 Вт вместо 100 Вт.

Отличия камер HONOR 200 и HONOR 400

Основные изменения в HONOR 400 претерпели камеры, и тут нельзя сказать, что новая модель оказалась лучше. Да, в качестве основы она использует более крутой сенсор Samsung HP3 (1/1.4″) с разрешением 200 МП вместо базового Sony IMX906 (1/1.56″). Однако у HONOR 400 нет телеобъектива — киллер-фичи HONOR 200.

Дополнительная камера позволяет HONOR 200 делать крутые портретные снимки, для которых смартфон предусматривает несколько фильтров от Harcourt, а еще кратность зума на прошлогоднем смартфоне достигает 50x.

Без телеобъектива камера HONOR 400 не такая продвинутая. Да, ее постарались прокачать за счет искусственного интеллекта, но, когда речь заходит о красивых фото людей, новинка сливается. Да и общая кратность зума достигает у нее 30x, а при сильном приближении встроенная нейросеть уже начинает откровенно рисовать.

HONOR 200 vs HONOR 400 — что лучше купить

Сугубо с технической точки зрения HONOR 200 лучше HONOR 400, если вынести за скобки время автономной работы. Плюс ко всему он дешевле:

И за что, спрашивается, переплачивать? Помимо емкого аккумулятора HONOR 400 готов ответить на техническое превосходство HONOR 200 более современной версией ОС и разнообразием фишек искусственного интеллекта. Кроме того, кому-то больше понравится его дизайн. Но все это воспринимается не иначе как фантики.