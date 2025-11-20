Какой смартфон сейчас лучше: OnePlus 13 или OnePlus 15. Большое сравнение

Пропустив 14-е поколение, в 2025 году компания OnePlus сразу выпустила флагман 15-й серии. Причем он почти одновременно вышел как в Китае, так и на глобальном рынке, и сейчас доступен даже в России. Оба смартфона активно продаются, а потому сравнение OnePlus 13 и OnePlus 15 выглядит более чем уместным. Но какую модель с учетом их текущих цен лучше выбрать? В этом и попробуем разобраться.
Содержание
Сколько стоят смартфоны OnePlus
Начнем с цен. В период распродажи Черная Пятница на AliExpress, которая в этом году длится аж две недели, за смартфоны просят:
- OnePlus 13 — от 41 000 ₽;
- OnePlus 15 — от 47 000 ₽.
Казалось бы, при таких раскладах выбор очевиден: лучше переплатить 6 тысяч рублей и сразу взять более современную модель. Однако загвоздка заключается в том, что смартфон OnePlus 15 далеко не во всех аспектах круче своего предшественника, а в некоторых — даже хуже. По крайней мере на бумаге.
Отличия OnePlus 13 и OnePlus 15
На бумагу и посмотрим, разобрав ключевые отличия OnePlus 13 и OnePlus 15, а еще попутно заметим, что новое поколение смартфона выглядит совершенно иначе из-за отказа от «шайбы».
|Характеристики
|OnePlus 13
|OnePlus 15
|Экран
|6.82 дюйма, AMOLED (3168х1440), 1-120 Гц
|6.78 дюйма, AMOLED (2772х1272), 1-165 Гц
|Основная камера
|50 МП (1/1.4″, f/1.6, 23 мм)
|50 МП (1/1.56″, f/1.8, 24 мм)
|Ультраширик
|50 МП (1/2.76″, f/2.0, 15 мм)
|50 МП (1/2.88″, f/2.0, 16 мм)
|Перископ
|50 МП (1/1.95″, f/2.6, 73 мм)
|50 МП (1/2.76″, f/2.8, 85 мм)
|Фронтальная камера
|32 МП без автофокуса
|32 МП с автофокусом
|Процессор
|Snapdragon 8 Elite
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Накопитель
|UFS 4.0
|UFS 4.1
|Аккумулятор
|6000 мАч
|7300 мАч
|Зарядка
|100 Вт (проводная)
50 Вт (беспроводная)
|120 Вт (проводная)
50 Вт (беспроводная)
Экран OnePlus 15 имеет не такое высокое разрешение, а частота обновления 165 Гц доступна лишь в нескольких играх, пока подавляющее большинство приложений использует ограничение в 120 Гц. Влияет ли это на качество картинки? Совсем нет, но данный момент нужно иметь в виду.
За исключением фронталки на аппаратном уровне все камеры стали хуже, поскольку с целью экономии OnePlus поставила менее крупные сенсоры, зато увеличила фокусное расстояние перископа ради достижения 3.5-кратного оптического зума вместо 3X у OnePlus 13. Картина печальная, но мы знаем, что определяющую роль в смартфонах сегодня играет процессор, который в 15-м поколении мощнее и современнее.
Сравнение Snapdragon 8 Elite и Snapdragon 8 Elite Gen 5
В синтетических тестах OnePlus 15 мощнее OnePlus 13 примерно на треть. И это впечатляющий прирост с учетом того, что модель предыдущего поколения появилась на глобальном рынке менее года назад.
OnePlus 15 вообще предлагает одну из лучших реализаций чипсета Snapdragon 8 Elite Gen 5: под нагрузками смартфон нагревается слабо, а Genshin Impact на максималках идет в 120 FPS. Это настоящий игровой монстр, пускай и при повседневном использовании его превосходство над OnePlus 13 заметно не так сильно.
Камеры OnePlus 13 и OnePlus 15
Больше всего вопросов вызывает камера OnePlus 15. С аппаратной точки зрения она действительно стала хуже, однако новый процессор почти полностью нивелирует преимущество OnePlus 13 в этом направлении. Взгляните сами: на общем плане можно заметить разницу лишь в цветопередаче, но не четкости.
При этом, если делать кроп, становится очевидно, что камера OnePlus 13 сохраняет больше деталей. Критично ли? Пожалуй, нет. Ведь смартфоны OnePlus никогда не позиционировали себя как фотофлагманы. В этом направлении предпочтительнее выглядят те же vivo X300 и уж тем более vivo X300 Pro.
Сравнение vivo X300 и OnePlus 15
Какой смартфон работает дольше
Помимо производительности OnePlus 15 совершил настоящий прорыв по части автономной работы. Увеличение аккумулятора на 1300 мАч, снижение разрешения экрана и установка нового процессора позволили ему стать рекордсменом теста GSMArena. Свежая модель опередила предшественника во всех сценариях, причем с большим запасом, а потому OnePlus 15 может смело называться королем автономности.
Мощность зарядки тоже увеличилась, однако OnePlus 13 все равно заряжается быстрее: 35 минут вместо 41 минуты. И не забываем, что смартфоны OnePlus на глобальном рынке поставляются без адаптера питания в комплекте. Также в коробке вы не найдете чехол, зато пленка на экране обязательно будет.
Что лучше: OnePlus 13 или OnePlus 15
Несмотря на сомнительные изменения в части камер, OnePlus 15 лучше OnePlus 13. Он намного мощнее и автономнее, что позволяет с чистой совестью переплатить за него те самые 6 тысяч рублей.
А вот переход с OnePlus 13 на OnePlus 15 кажется бессмысленным. Да, новинка совершила прорыв в части производительности и автономности, но компромиссы с камерой не позволяют нам советовать покупать свежий смартфон хозяевам «старичка». Делайте это только в том случае, если готовы потерять в качестве фото и видео, а также знаете, куда пристроить свой OnePlus 13.