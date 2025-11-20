Какой смартфон сейчас лучше: OnePlus 13 или OnePlus 15. Большое сравнение

Пропустив 14-е поколение, в 2025 году компания OnePlus сразу выпустила флагман 15-й серии. Причем он почти одновременно вышел как в Китае, так и на глобальном рынке, и сейчас доступен даже в России. Оба смартфона активно продаются, а потому сравнение OnePlus 13 и OnePlus 15 выглядит более чем уместным. Но какую модель с учетом их текущих цен лучше выбрать? В этом и попробуем разобраться.

Сколько стоят смартфоны OnePlus

Начнем с цен. В период распродажи Черная Пятница на AliExpress, которая в этом году длится аж две недели, за смартфоны просят:

Казалось бы, при таких раскладах выбор очевиден: лучше переплатить 6 тысяч рублей и сразу взять более современную модель. Однако загвоздка заключается в том, что смартфон OnePlus 15 далеко не во всех аспектах круче своего предшественника, а в некоторых — даже хуже. По крайней мере на бумаге.

Отличия OnePlus 13 и OnePlus 15

На бумагу и посмотрим, разобрав ключевые отличия OnePlus 13 и OnePlus 15, а еще попутно заметим, что новое поколение смартфона выглядит совершенно иначе из-за отказа от «шайбы».

Характеристики OnePlus 13 OnePlus 15 Экран 6.82 дюйма, AMOLED (3168х1440), 1-120 Гц 6.78 дюйма, AMOLED (2772х1272), 1-165 Гц Основная камера 50 МП (1/1.4″, f/1.6, 23 мм) 50 МП (1/1.56″, f/1.8, 24 мм) Ультраширик 50 МП (1/2.76″, f/2.0, 15 мм) 50 МП (1/2.88″, f/2.0, 16 мм) Перископ 50 МП (1/1.95″, f/2.6, 73 мм) 50 МП (1/2.76″, f/2.8, 85 мм) Фронтальная камера 32 МП без автофокуса 32 МП с автофокусом Процессор Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite Gen 5 Накопитель UFS 4.0 UFS 4.1 Аккумулятор 6000 мАч 7300 мАч Зарядка 100 Вт (проводная)

50 Вт (беспроводная) 120 Вт (проводная)

50 Вт (беспроводная)

Экран OnePlus 15 имеет не такое высокое разрешение, а частота обновления 165 Гц доступна лишь в нескольких играх, пока подавляющее большинство приложений использует ограничение в 120 Гц. Влияет ли это на качество картинки? Совсем нет, но данный момент нужно иметь в виду.

За исключением фронталки на аппаратном уровне все камеры стали хуже, поскольку с целью экономии OnePlus поставила менее крупные сенсоры, зато увеличила фокусное расстояние перископа ради достижения 3.5-кратного оптического зума вместо 3X у OnePlus 13. Картина печальная, но мы знаем, что определяющую роль в смартфонах сегодня играет процессор, который в 15-м поколении мощнее и современнее.

Сравнение Snapdragon 8 Elite и Snapdragon 8 Elite Gen 5

В синтетических тестах OnePlus 15 мощнее OnePlus 13 примерно на треть. И это впечатляющий прирост с учетом того, что модель предыдущего поколения появилась на глобальном рынке менее года назад.

OnePlus 15 вообще предлагает одну из лучших реализаций чипсета Snapdragon 8 Elite Gen 5: под нагрузками смартфон нагревается слабо, а Genshin Impact на максималках идет в 120 FPS. Это настоящий игровой монстр, пускай и при повседневном использовании его превосходство над OnePlus 13 заметно не так сильно.

Камеры OnePlus 13 и OnePlus 15

Больше всего вопросов вызывает камера OnePlus 15. С аппаратной точки зрения она действительно стала хуже, однако новый процессор почти полностью нивелирует преимущество OnePlus 13 в этом направлении. Взгляните сами: на общем плане можно заметить разницу лишь в цветопередаче, но не четкости.

При этом, если делать кроп, становится очевидно, что камера OnePlus 13 сохраняет больше деталей. Критично ли? Пожалуй, нет. Ведь смартфоны OnePlus никогда не позиционировали себя как фотофлагманы. В этом направлении предпочтительнее выглядят те же vivo X300 и уж тем более vivo X300 Pro.

Сравнение vivo X300 и OnePlus 15

Какой смартфон работает дольше

Помимо производительности OnePlus 15 совершил настоящий прорыв по части автономной работы. Увеличение аккумулятора на 1300 мАч, снижение разрешения экрана и установка нового процессора позволили ему стать рекордсменом теста GSMArena. Свежая модель опередила предшественника во всех сценариях, причем с большим запасом, а потому OnePlus 15 может смело называться королем автономности.

Мощность зарядки тоже увеличилась, однако OnePlus 13 все равно заряжается быстрее: 35 минут вместо 41 минуты. И не забываем, что смартфоны OnePlus на глобальном рынке поставляются без адаптера питания в комплекте. Также в коробке вы не найдете чехол, зато пленка на экране обязательно будет.

Что лучше: OnePlus 13 или OnePlus 15

Несмотря на сомнительные изменения в части камер, OnePlus 15 лучше OnePlus 13. Он намного мощнее и автономнее, что позволяет с чистой совестью переплатить за него те самые 6 тысяч рублей.

А вот переход с OnePlus 13 на OnePlus 15 кажется бессмысленным. Да, новинка совершила прорыв в части производительности и автономности, но компромиссы с камерой не позволяют нам советовать покупать свежий смартфон хозяевам «старичка». Делайте это только в том случае, если готовы потерять в качестве фото и видео, а также знаете, куда пристроить свой OnePlus 13.