В 2020 году выйдет немало классных устройств. Какой же является самым ожидаемым? На этот вопрос мы сегодня и ответим с помощью наших читателей. Мы подготовили предварительные результаты опроса, в котором приняли участие самые популярные аппараты 2020 года.

Предварительный опрос был проведён в Telegram-чате AndroidInsider. Подписчики нашего чата распределили места следующим образом.

1 место — OnePlus 8 / 8T / 8 Pro

Устройство заняло первое место с результатом 18%. OnePlus в первой половине 2020 года должна представить OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, во второй половине покажут OnePlus 8T и OnePlus 8T Pro. Смартфоны получат мощный процессор Snapdragon 865 с поддержкой 5G, скорее всего, их оснастят 8/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти, аккумулятором на 4500 мАч.

Интересно и то, что мы проанализировали опросы иностранных ресурсов. На сайте androidauthority читатели первое место отдали устройствам Samsung. И это вполне логично, потому что именно Samsung и Apple являются самыми популярными брендами в США, а за китайским рынком западные жители не следят так, как в России.

Уже сейчас мы можем оценить внешность смартфона:

Трендом первого полугодия 2020 года можно назвать тонкие рамки по всему периметру с вырезом под камеру по центру экрана.

2 место — Xiaomi Mi 10

На втором месте расположился флагман от Xiaomi, который набрал в опросе 17%. В 2020 году Xiaomi представит Mi 10 и Mi 10 Pro. Xiaomi Mi 10 получит 6,5-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления картинки 90 Гц, оба смартфона будут работать на процессоре Snapdragon 865. Обычная версия предложит потребителям 8 или 12 ГБ, тогда как в Pro версии фанаты компании найдут лишь 12 ГБ ОЗУ.

Основная камера в Mi 10 будет на 108 Мп, помогать ей будут еще 3 модуля (20 Мп + 12 Мп + 5 Мп). Mi 10 получит аккумулятор на 4500 мАч с быстрой зарядкой на 40 Вт, 30 Вт беспроводной и 10 Вт обратной.

Mi 10 Pro получит четыре модуля камеры (108 Мп + 48 Мп + 12 Мп + 8 Мп). В тесте DxO телефон, по слухам, набрал 125 баллов. Mi 10 Pro получит аккумулятор на 4800 мАч с быстрой зарядкой на 66 Вт, 40 Вт беспроводной.

Базовая версия Mi 10 будет стоить 550 долларов.

3 место — Samsung Galaxy S11 / S11 Plus / S11e

Третья строчка досталась Galaxy S11 с результатом в 13%. Смартфоны, как это принято всем флагманским аппаратам, будут работать на флагманском чипсете 2020 года Exynos 990. Будут, скорее всего, варианты на процессоре Snapdragon 855. Samsung не так давно представила новые камеры на 48 и 64 Мп. Не исключено, что компания к выходу устройств может представить еще один сенсор на 108 Мп, который станет основным для линейки.

По слухам, если компания и решится использовать модуль на 108 Мп, на выходе он будет выдавать 12-Мп снимки с повышенным количеством деталей и света благодаря объединению 9 пикселей в один.

Galaxy S11 получит аккумулятор на 4500 мАч, а Plus-версия батарею на 5000 мАч. S11 также оснастят 12 ГБ оперативной памяти, так как компания не так давно представила собственную планку памяти DRAM с аналогичной ёмкостью. Обсудить эту и другие новости можно Телеграм» rel=»noopener» target=»_blank»>в Telegram-чате.

Линейку устройств S11 представят, скорее всего, в феврале 2020 года, а продажи стартуют чуть позже — в марте. Одновременно с ними компания должна показать Galaxy Fold 2, продажи которого начнутся сразу после анонса.

Стоимость S11 может начинаться от 899 долларов. Не очень маленькая цена, но у потребителей будет альтернатива в виде S11e. Также, по слухам, смартфоны получат иное наименование — S20, S20 Plus и S20 Utra. Как вы могли догадаться, S20 — это аналог S11e, S20 Plus — S11, а S20 Ultra — S11 Plus.

