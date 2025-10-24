Какой смартфон Xiaomi лучше купить для игр в 2025

Иван Герасимов

В 2025 году мобильные игры перестали быть увлечением и давно превратились в целую культуру. Для кого-то они даже стали работой! К счастью, чтобы играть с комфортом, вам вовсе не обязательно покупать смартфон для геймеров, который явно выделяется своим кричащим дизайном да и стоит недешево. У Xiaomi предостаточно сбалансированных устройств, которые порадуют производительностью, но будут выглядеть поскромнее и обойдутся недорого.

Смотрим, какие смартфоны Xiaomi подойдут для игр. Фото: nasilemaktech.com

Смартфон POCO с мощным процессором

POCO F-серии по-прежнему остаются воплощением флагманской производительности от Xiaomi по невысокой цене. Эти недорогие смартфоны созданы для тех, кто серьёзно относится к играм и не вылезает из них часами. Вне зависимости от того, играет ли вы в Call of Duty Mobile или Genshin Impact — смартфоны POCO F-серии потянут любую.

Смартфон POCO с мощным процессором. POCO F7 Ultra — крутое сочетание мощного железа и невысокой цены. Фото.

POCO F7 Ultra — крутое сочетание мощного железа и невысокой цены

POCO F7 Ultra — флагманская модель 2025 года для всех, кто ценит производительность. Смартфон оснащен топовым чипом Snapdragon 8 Elite, что и флагманы 2025 года, но при этом стоит заметно дешевле. Но в нем сделан упор на игровых характеристиках, что подчеркивают AMOLED-экран с частотой 144 Гц, специальная испарительная камера и быстрая зарядка 120 Вт. Отличный игровой смартфон по невысокой цене с большим запасом мощности на ближайшие годы.

POCO F7 Ultra

Недорогой, но мощный смартфон Xiaomi

Xiaomi 15T Pro — это пример сбалансированного смартфона для всех: тонкий, стильный и невероятно отзывчивый благодаря продвинутому железу. Новейшую версию 2025 года оснастили процессором Dimensity 9400+ и AMOLED-дисплеем 1.5K, а потому он идеально подойдет для игр вроде Apex Legends Mobile и Diablo Immortal.

Недорогой, но мощный смартфон Xiaomi. Несмотря на то, что Xiaomi 15T больше камерофон, это еще и неплохой игровой телефон. Фото.

Несмотря на то, что Xiaomi 15T больше камерофон, это еще и неплохой игровой телефон

При этом Xiaomi 15T Pro не выглядит как типичный игровой смартфон, но выдает схожую производительность и остается удобным в повседневной жизни. Можно сказать, что это универсальная — мощная и в то же время достаточно стильная. К тому же, обновления HyperOS помогают поддерживать высокую производительность без чрезмерного расхода батареи.

Xiaomi 15T Pro

Какой Redmi Note 15 купить в 2025

Вот уж чего точно не стоит делать — так это списывать со счетов смартфоны Redmi Note 15. Несмотря на то, что они не имеют флагманских процессоров, их производительность явно подойдет для игр. Выбрав, например, Redmi Note 15 Pro+ 5G на базе процессора Snapdragon 7s Gen 4получите недорогой игровой смартфон. Будете удивлены, но чипсет здесь тянет большинство современных тайтлов!

Какой Redmi Note 15 купить в 2025. Смартфоны Redmi Note 15 стали значительно круче в 2025 году. Фото.

Смартфоны Redmi Note 15 стали значительно круче в 2025 году

Добавьте к этому OLED-дисплей с частотой 120 Гц, 12 или 16 ГБ оперативки и улучшенную систему охлаждения от Xiaomi — и вы получите устройство, которое намного круче, чем о нем думают. Топовый выбор для школьников, студентов и тех, кто не хочет покупать сильно дорогой смартфон.

Redmi Note 15 Pro+ 5G

Cмартфон POCO для игр

Еще одна модель для любителей игр — POCO X7 Pro. Наверное, самый крутой вариант и с точки зрения дизайна, производительности и цены. Смартфон работает на Dimensity 8400-Ultra и в сочетании с игровым режимом обеспечивает стабильные fps даже в тяжёлых играх вроде PUBG или Mobile Legends.

Cмартфон POCO для игр. Более крутого смартфона до 20 тысяч просто не найти. Фото.

Более крутого смартфона до 20 тысяч просто не найти

Для максимально комфортного гейминга в телефоне предусмотрена AMOLED-панель с частотой 120 Гц, зарядка 90 Вт и мощная батарейка. Однако внешне смартфон POCO вообще не отличается от обычных устройств других производителей. И в этом его сильная сторона: выглядит невзрачно, но чертовски хорош изнутри!

POCO X7 Pro

Новости по теме
Этот чехол превращает Xiaomi 17 Pro в игровую консоль всего за 40 долларов
Сколько баллов в AnTuTu набирают смартфоны realme и какой среди них самый мощный
Какие смартфоны Xiaomi получат урезанную версию HyperOS 3 без главных фишек Android 16
Лонгриды для вас
Xiaomi прекращает обновление почти 100 смартфонов в 2025 году. Не будет ни HyperOS 3, ни HyperOS 2

У компании Xiaomi очень сложный подход к обновлению своих смартфонов. Она выпускает разные апдейты для Китая и других рынков, но при этом редко делится информацией о списке поддерживаемых устройств. Потому формированием перечней приходится заниматься энтузиастам. Так, издание XiaomiTime подготовило список Xiaomi, которые больше не будут обновляться. Все они не получат HyperOS 3, а кое-кто останется даже без HyperOS 2.

Читать далее
Аккумуляторы флагманских Xiaomi начали массово вздуваться. Можно ли ими пользоваться

Пользователи флагманских смартфонов Xiaomi 15 и 15 Pro всё чаще сталкиваются с проблемой вздутия аккумуляторов, что приводит к появлению щели между рамкой и задней крышкой устройства. Особенно много жалоб зафиксировано на китайской платформе Weibo, где пользователи отмечают массовый характер этой неисправности. Владельцы аппаратов сообщают, что, несмотря на действующую гарантию, в официальных сервисных центрах Xiaomi нередко отказывают в бесплатной замене батареи, ссылаясь на внутренние регламенты компании.

Читать далее
Сравнение процессоров XRING O1 и Snapdragon 8 Elite: AnTuTu, игры, автономность и камера

22 мая 2025 года Xiaomi впервые за долгое время представила смартфон на базе собственного процессора, коим стал XRING O1, а ранее анонсировала огромные инвестиции в развитие своих чипов. Компания заявила, будто ее SoC буквально уничтожает Apple A18 Pro в тестах производительности и автономности, а решения Qualcomm вообще стоят далеко в стороне. Но что в реальности? Для ответа на этот вопрос мы провели сравнение XRING O1 и Snapdragon 8 Elite и готовы рассказать, действительно ли Xiaomi сделала лучший процессор для Android.

Читать далее
Новости партнеров
Из-за чего оранжевый iPhone 17 Pro может стать розовым на самом деле
Из-за чего оранжевый iPhone 17 Pro может стать розовым на самом деле
Сенатор США требует пересмотра закона о стейблкоинах, подписанного Трампом. В чём причина?
Сенатор США требует пересмотра закона о стейблкоинах, подписанного Трампом. В чём причина?
Почему осенью особенно часто болят суставы — 5 самых главных причин
Почему осенью особенно часто болят суставы — 5 самых главных причин