Какой смартфон Xiaomi лучше купить для игр в 2025

В 2025 году мобильные игры перестали быть увлечением и давно превратились в целую культуру. Для кого-то они даже стали работой! К счастью, чтобы играть с комфортом, вам вовсе не обязательно покупать смартфон для геймеров, который явно выделяется своим кричащим дизайном да и стоит недешево. У Xiaomi предостаточно сбалансированных устройств, которые порадуют производительностью, но будут выглядеть поскромнее и обойдутся недорого.

Смартфон POCO с мощным процессором

POCO F-серии по-прежнему остаются воплощением флагманской производительности от Xiaomi по невысокой цене. Эти недорогие смартфоны созданы для тех, кто серьёзно относится к играм и не вылезает из них часами. Вне зависимости от того, играет ли вы в Call of Duty Mobile или Genshin Impact — смартфоны POCO F-серии потянут любую.

POCO F7 Ultra — флагманская модель 2025 года для всех, кто ценит производительность. Смартфон оснащен топовым чипом Snapdragon 8 Elite, что и флагманы 2025 года, но при этом стоит заметно дешевле. Но в нем сделан упор на игровых характеристиках, что подчеркивают AMOLED-экран с частотой 144 Гц, специальная испарительная камера и быстрая зарядка 120 Вт. Отличный игровой смартфон по невысокой цене с большим запасом мощности на ближайшие годы.

POCO F7 Ultra

Недорогой, но мощный смартфон Xiaomi

Xiaomi 15T Pro — это пример сбалансированного смартфона для всех: тонкий, стильный и невероятно отзывчивый благодаря продвинутому железу. Новейшую версию 2025 года оснастили процессором Dimensity 9400+ и AMOLED-дисплеем 1.5K, а потому он идеально подойдет для игр вроде Apex Legends Mobile и Diablo Immortal.

При этом Xiaomi 15T Pro не выглядит как типичный игровой смартфон, но выдает схожую производительность и остается удобным в повседневной жизни. Можно сказать, что это универсальная — мощная и в то же время достаточно стильная. К тому же, обновления HyperOS помогают поддерживать высокую производительность без чрезмерного расхода батареи.

Xiaomi 15T Pro

Какой Redmi Note 15 купить в 2025

Вот уж чего точно не стоит делать — так это списывать со счетов смартфоны Redmi Note 15. Несмотря на то, что они не имеют флагманских процессоров, их производительность явно подойдет для игр. Выбрав, например, Redmi Note 15 Pro+ 5G на базе процессора Snapdragon 7s Gen 4получите недорогой игровой смартфон. Будете удивлены, но чипсет здесь тянет большинство современных тайтлов!

Добавьте к этому OLED-дисплей с частотой 120 Гц, 12 или 16 ГБ оперативки и улучшенную систему охлаждения от Xiaomi — и вы получите устройство, которое намного круче, чем о нем думают. Топовый выбор для школьников, студентов и тех, кто не хочет покупать сильно дорогой смартфон.

Redmi Note 15 Pro+ 5G

Cмартфон POCO для игр

Еще одна модель для любителей игр — POCO X7 Pro. Наверное, самый крутой вариант и с точки зрения дизайна, производительности и цены. Смартфон работает на Dimensity 8400-Ultra и в сочетании с игровым режимом обеспечивает стабильные fps даже в тяжёлых играх вроде PUBG или Mobile Legends.

Для максимально комфортного гейминга в телефоне предусмотрена AMOLED-панель с частотой 120 Гц, зарядка 90 Вт и мощная батарейка. Однако внешне смартфон POCO вообще не отличается от обычных устройств других производителей. И в этом его сильная сторона: выглядит невзрачно, но чертовски хорош изнутри!

POCO X7 Pro