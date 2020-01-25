В наше время мы ценим не только функциональность гаджетов, но и безопасность, которую они нам обеспечивают. Касается это не только того, что никто не увидит наши “фото с котиками” или что-то покрепче из домашнего видео, если вы понимаете, о чем я, но и некоторых более будничных функций. Примеров масса, но самыми яркими являются банковские карты, используемые для оплаты покупок, и системы поиска смартфона, которые можно отключить, разблокировав незапароленное устройство. В этом случае найти и отключить функцию Google или Find My iPhone уже не получится. Короче, защите быть. Вот только должен ли это быть сканер отпечатков пальцев или пора уже отпустить его?

Первый смартфон со сканером отпечатков

Вообще, первый сканер отпечатков в смартфоне был запатентован компанией Apple в 2008 году. Тогда они не получили широкого распространения, но через несколько лет, что называется, началось.

В 2011 году вышел смартфон Motorola Atrix, который считается первым подобным устройством со сканером отпечатков пальцев. У него были и другие интересные функции, например, он был вычислительными мозгами целого ноутбука, но это тема отдельного разговора и сейчас мы не будем углубляться в его характеристики. Стоит только отметить, что дактилоскопический датчик не был так глубоко интегрирован в систему смартфона и представлял собой несколько иную функцию, нежели сейчас.

После этого появлялись и другие подобные смартфоны, но настоящий взрыв популярности такого способа разблокировки произошел после выхода iPhone 5S с Touch ID 10 сентября 2013 года. Просто Apple смогла показать, как сделать сканер удобным. У них он был размещен в кнопке Home, но предложенное конкурентами расположение на задней стенке тоже многим пришлось по вкусу. Хотя, признаюсь честно, до сих пор не могу принять такое расположение. Зато тогда все поняли, что сканером можно разблокировать смартфон и делать это моментально без всяких кодов, паролей и графических ключей. До этого большинство пользователей вообще не блокировали свои устройства.

Еще до появления указанных выше смартфонов сканер отпечатков применяли в ноутбуках. Не смогу назвать точную модель, но у меня еще в середине нулевых был компьютер, кажется, Toshiba, с таким способом разблокировки. Правда, там это была настоящая боль. Стоил этот ноутбук очень много, но сканер работал, мягко говоря, так себе.

Были и телефоны со сканером отпечатков пальцев. Например, Pantech GI100, выпущенный в 2004 году. Правда идея такой серьезной блокировки тогда “на зашла”. Во многом опять же из-за несовершенства технологии, отсутствия необходимости в серьезной защите и дороговизны подобных устройств.

Какими бывают сканеры отпечатков пальцев

После появления сканера отпечатков пальцев почти во всех смартфонах, а позже и абсолютно во всех, производителям надо было как-то конкурировать между собой. Для этого они пытались разместить его в разных местах. На передней панели, на задней, сбоку и даже в экране.

Мне очень нравился сканер в кнопке Power, так как это действительно удобно. Первый раз я столкнулся с ним в Sony XZ Premium. После этого из-за проблем с патентами компания отказалась от такого решения, но несколько таких смартфонов есть у Honor, например, Honor V20 Pro.

Другие начали учить сканер новым возможностям. Кто-то делал так, что смартфон сразу разблокировался при прикосновении к сканеру, а другие навешивали на него функции управления, превращая его в аналог тачпада или сенсорной кнопки в ранних моделях HTC Desire. Можно было пролистывать контент свайпами или активировать функции двойным тапом. В целом удобно, но мало кто всерьез этим пользовался.

Вообще сканеры отпечатков пальцев в смартфоне делятся в основном на три типа — оптические, полупроводниковые, ультразвуковые.

Первые для получения отпечатка используют оптические методы. Грубо говоря, они просто фотографируют палец, определяя рисунок на нем. Такой сканер проще всего обмануть. Картинкой этого, конечно, не сделаешь, но варианты есть. Одним из существенных минусов такого сканера является его чувствительность к загрязнениям. Сейчас применяются они не очень часто.

Полупроводниковые сканеры для получения изображения используют полупроводники. Они позволяют построить более точную картину в месте контакта пальца со сканером, но стоят дороже. К числу плюсов можно отнести более высокую скорость срабатывания и разблокировки смартфона.

Самыми дорогими являются ультразвуковые сканеры. При этом они самые быстрые и точные. Для разблокировки они строят полноценную объемную модель рисунка на пальце. Дополнительным преимуществом является их возможность измерения пульса.

Какой тип сканера предпочитаешь? Давай обсудим в нашем Telegram-чате.

Производители выбирают сканер исходя из стоимости устройства и тем самым могут выбрать оптимальное сочетание скорости работы, точности определения и, конечно, стоимости смартфона. Именно поэтому сканеры разных смартфонов не всегда одинаковые.

Что лучше? Сканер отпечатков или разблокировка по лицу?

Объяснять, как смартфон разблокируется по лицу, особого смысле нет, тем более мы уже это делали, так как в этом деле используется всего два способа. Первый просто сверяет фотографию с фронтальной камеры с сохраненным изображением, а второй строит объемную модель за счет специального сканера.

Плюсом первого способа является цена и возможность применения почти в любом смартфоне, а минусом слабая защищенность и ужасная работа в темноте. Второй способ дороже и не все производители имеют такие технологии, зато это существенно безопаснее и работает при любом освещении, даже в полной темноте.

По поводу надежности этого способы высказывалась только Apple. Когда вышел iPhone X с таким сканером, на презентации говорили о том, что вероятность ошибки сканера отпечатков составляет один из пятидесяти тысяч, а сканера лица с построением модели — один из миллиона. То есть такой сканер в 20 раз надежнее. Остальные говорят только об удобстве.

Немного теории: Как работает сканер лица в современных смартфонах?

Подводя к вопросу о том, какой способ разблокировки на мой взгляд самый лучший, я могу сказать, что до iPhone 5S я не пользовался никакими блокировками. Даже пин-код не ставил. Зато потом начал и теперь не могу остановиться. Все мои смартфона вне зависимости от операционной системы были заблокированы.

Когда я перешел на сканер лица, я понял, что это действительно очень удобно. В первую очередь, удобство заключается в том, что не надо ничего делать. Надо просто нажать кнопку Power и смартфон включается. Можно даже сделать так, чтобы сканирование начиналось в тот момент, когда берешь смартфон в руки — даже нажимать ничего не надо.

Есть у такого способа и отрицательные моменты. Например, когда я еду на мотоцикле или сноуборде, я не могу разблокировать смартфон. Можно ввести код, но уже как-то не хочется, если есть возможность просто пройти биометрическую проверку. Особенно это актуально, когда хочется просто прочитать уведомление.

Такая же ситуация происходит летом в очках. Если они имеют хороший уровень защиты от солнца, даже система построение по точкам не может с ними справиться, и один из трех ключевых компонентов (глаза, нос, губы) становится недоступен. Можно снизить чувствительность сканера и выбрать режим ”в очках”, но ведь не хочется.

Альтернативой в указанных случаях является сканирование пальца. Но я считаю, что он должен уходить с корпуса. Смотрится это, мягко говоря, так себе, если не говорить о сканере в кнопке Power, но таких смартфонов единицы.

В этом случае на первое место выходит сканер отпечатков в экране. Тем более, что в последнее время технологии дошли до того, что они действительно неплохо работают, особенно у смартфонов, входящих в группу BBK (OPPO, VIVO, OnePlus).

На мой взгляд, именно такое решение мне кажется оптимальным. Сканирование лица будет первоочередным, а если не получается, то пользуйся сканером отпечатков. Надеюсь, что производители пойдут именно этим путем. Мне даже кажется, Apple в будущих поколениях iPhone сделает экранный сканер, хоть и говорила о том, что он устарел. Просто оговорятся, что устарел сканер на корпусе, а в экране это действительно ”эмэйзинг”.

Сказанное относится и к складным смартфонам. Согласитесь, что имея такие технологии, просто нет смысла портить его корпус этим кружком. Прошло его время, надо что-то менять.