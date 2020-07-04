Какой телефон купить, чтобы его было проще потом продать

Многие пользователи, покупая смартфон, смотрят не только на то, сколько у него оперативки или баллов в Antutu, но и на то, сколько он будет стоить через 2-3 года, когда придет время его продавать и покупать новый. Имея такой подход, можно сэкономить даже не пару тысяч, а пару десятков тысяч рублей. Впрочем, такие цифры скорее исключение, чем правило. Признаюсь честно, раньше я не обращал большого внимания на такие изменения в стоимости, но на днях задумался и, сопоставив факты, пришел к определенным выводам. Некоторые из них будут слишком очевидны, а некоторые сэкономят нашим читателям время и деньги.

Исследование стоимости смартфонов

Параллельно с моими рассуждениями на тему стоимости и актуальности подержанных смартфонов я нашел одно исследование, которое проводилось сайтом, занимающимся сравнением стоимости смартфонов в США. В начале я приведу ее данные, а потом свои наблюдения и объяснение происходящего. Правда, забегая вперед, скажу, что процентное соотношение по стоимости на вторичном рынке (относительно нового телефона) примерно одинаковое в обеих странах.

Сколько телефоны теряют в стоимости через год или два

Исследование, которое было выполнено сайтом сравнения стоимости смартфонов SellCell, изучило стоимость различных устройств Android в новом состоянии. Он также сравнил результаты с устройствами iPhone, чтобы определить, какие телефоны лучше всего держат свою стоимость при повторной продаже.

Готовьтесь: флагманы на Android будут стоить ещё дороже

Samsung Galaxy S10 является одним из тех устройств, на которые стоит обратить внимание. Версия этого устройства с объемом встроенной памяти 128 ГБ будет стоить в США 371 долларов. Изначально он стоит 899 долларов и потерял 528 долларов с момента выпуска в марте 2019 года. Это означает, что он упал в цене на 58,73%.

Еще одно интересное устройство — Google Pixel 4, который стоит 341 доллар в хорошем состоянии, а на момент выхода цена его составляла 799 долларов. Это означает, что с сентября 2019 года он обесценился на 458 долларов или на 57,3%. С одной стороны, цифра похожа на аналогичный показатель для Samsung, но пиксель на полгода моложе.

Какие телефоны медленнее дешевеют — iPhone или Android?

Нельзя не сказать и о стоимости iPhone, который тоже поучаствовал в исследовании. Для примера взяли модель iPhone Xs, который вышел в сентябре 2018 года и на старте продаж стоил 999 долларов, а теперь опустился на вторичном рынке до 471 доллара. Разница составила 582 доллара или 52,85%.

Samsung Galaxy Fold за 900$? Спасибо, не надо

В этот момент я подумал, что что-то меня смущает в такой статистике и, возможно, смартфон как подержанная машина сразу теряет примерно 15-20 процентов стоимости, стоит только вынести его из магазина, а потом его цена снижается уже не так активно. Я подумал, что именно этим можно объяснить такое небольшое расхождение в цене, хотя между приведенными устройствами почти год разницы во времени выпуска.

Развеяла мои сомнения дополнительная статистика по моделям, которые также приведены в исследовании. Вот она:

iPhone XS Max (64 GB) — стоил в 2018 году 1099 долларов, подешевел на 56.8% и стал стоить 475 долларов

— стоил в 2018 году 1099 долларов, подешевел на 56.8% и стал стоить 475 долларов Samsung Galaxy S9+ (64 GB) — стоил в 2018 году 840 долларов, подешевел на 75.6% и стал стоить 205 долларов

— стоил в 2018 году 840 долларов, подешевел на 75.6% и стал стоить 205 долларов Google Pixel 3 XL (64 GB) стоил в 2018 году 899 долларов, подешевел на 79.1% и стал стоить 188 долларов

стоил в 2018 году 899 долларов, подешевел на 79.1% и стал стоить 188 долларов Sony XZ2 Premium (64 GB) — стоил в 2018 году 999 долларов, подешевел на 87.2% и стал стоить 127.6 долларов

— стоил в 2018 году 999 долларов, подешевел на 87.2% и стал стоить 127.6 долларов LG G7 ThinQ (64 GB) — стоил в 2018 году 749 долларов, подешевел на 89.7% и стал стоить 77 долларов.

Как видим, разница большая и даже огромная. Одни смартфоны 2018 года подешевели в два раза, а другие — в десять(!). Аналогичная картина наблюдается и у нас, если посмотреть цену, которую просят на Авито и других подобных сервисах. Есть небольшое смягчение, но тенденция очень явная. Например, если брать модели 2018 года, то iPhone теряет примерно 45-50% стоимости, Samsung, Huawei и Xiaomi примерно по 60-70%, а LG и Sony вплоть до 80-90 %.

Почему одни телефоны дешевеют быстрее других

Если подумать, какие телефоны с точки зрения логики должны терять в цене больше всего, то можно прийти к одному факту. Это относится не только к средствам связи, но и к другим товарам, бывшим в употреблении.

Больше всего в цене теряет или то, что никому не нужно, или то, чего навалом, и от этого не избавиться (вроде принтеров и телевизоров, которые в 2014 скупали, ”чтобы не потерять деньги”)

Хорошие телефоны всегда были в цене и всегда у них будут свои почитатели. При этом iPhone сам по себе не так стареет, как телефоны на Android, и про это я уже писал, приводя примеры его циклов обновлений.

Android смартфоны в принципе быстрее дешевеют, но среди них есть востребованные устройства, а есть и не очень. Именно поэтому Samsung, Huawei и Xiaomi теряют в цене меньше остальных, но все равно теряют. Во многом это связано с ценовой политикой производителей, который начинают через несколько месяцев снижать цену. Apple себе такого не позволяет. Бывают случаи снижения цены, но только тогда, когда перекупщики закупают телефоны там, где дешевле, чем в России, и со временем просто начинают снижать свою прибыль. Сама Apple не снижает цены.

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В итоге можно сказать, что если вам нужен смартфон, который меньше всего потеряет в цене, и вам не важно, на какой операционной системе он будет, то вашим выбором однозначно будет iPhone. Если для вас есть только Android, то лучше смотреть на модели топовых брендов, вроде Samsung, Huawei, Xiaomi и, возможно, OPPO. Эти устройства теряют в цене меньше остальных.

Не хочу подливать масла в огонь в конце статьи, но из всего сказанного можно сделать один вывод — iPhone не такой дорогой. Да, он на входе стоит дороже некоторых (но не всех) других смартфонов, но и продать его получится дороже. Можно даже заметить, что если раз в пару лет обновлять iPhone на новый, то получится дешевле, чем обновлять флагманы на Android. Вот такая арифметика.