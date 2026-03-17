Какой телефон купить для работы курьером

Работа курьером — почти как водителем такси. Это постоянное использование смартфона: навигатор, звонки, мессенджеры, приложения доставки и банковские сервисы. Телефон почти не выпускают из рук, он работает на морозе, под дождём и при ярком солнце. Поэтому обычная модель для повседневного использования подходит не всегда. Важно выбрать устройство, которое выдержит нагрузку, не разрядится к середине смены и позволит комфортно пользоваться картами и приложениями. Ниже — лучшие смартфоны для работы курьером, которые никогда не подведут.

Как правильно выбрать смартфон для курьера

Главное при выборе смартфона для курьера — чтобы он подходил для карт навигации, долго работал без зарядки и не боялся плохой погоды. Также при выборе стоит обратить внимание на несколько параметров:

Размер экрана не меньше 6.5 дюйма — удобнее пользоваться навигатором;

Высокая яркость дисплея — чтобы было видно на солнце;

Аккумулятор от 5000 мАч — иначе телефон не проживёт смену;

Защита от воды и пыли;

Хороший GPS-модуль и стабильная связь;

Много оперативной памяти для работы нескольких приложений;

Громкий динамик для звонков на улице.

Если телефон подходит под эти параметры, им будет удобно пользоваться в течение всей смены без постоянной зарядки и зависаний. Этим критериям соответствуют минимум 5 смартфонов.

Redmi 15 — смартфон с большим экраном

Redmi 15 — почти идеальный смартфон для работы курьером благодаря крупному экрану около 6.7 дюйма и высокой яркости, что удобно при использовании карт и приложений доставки. Смартфон получил аккумулятор на 5000 мАч, поэтому способен работать целый день без подзарядки.

Процессор Snapdragon 685 позволяет без проблем запускать навигатор, мессенджеры и несколько приложений одновременно. Есть поддержка быстрой зарядки, что полезно при коротких перерывах. Корпус выполнен из прочного пластика, который лучше переносит падения. Также у модели хороший приём GPS-сигнала, что важно для точного определения адреса.

POCO M7 — недорогой смартфон с мощной батареей

POCO M7 подойдёт тем, кому нужен недорогой, но достаточно быстрый смартфон. У него большой дисплей с высокой яркостью, поэтому пользоваться навигатором удобно даже днём. Аккумулятор на 7000 мАч обеспечивает долгую работу без подзарядки.

Чипсет Snapdragon 685 — не самый быстрый, но неплохо справляется с несколькими приложениями одновременно. Это важно для смартфона курьера, где используются сразу карты, чат и программа заказов. Есть быстрая зарядка, поэтому телефон можно быстро подпитать во время перерыва. Также у модели стабильный сигнал связи и GPS, что помогает не терять маршрут.

Blackview Oscal Tiger 12 — прочный недорогой смартфон

Blackview Oscal Tiger 12 хорошо подходит для работы в тяжёлых условиях. У смартфона большой экран около 6.7 дюйма и высокая яркость, поэтому им удобно пользоваться на улице. Главное преимущество — хорошая оптимизация системы, благодаря чему устройство работает шустро.

Корпус сделан из прочного пластика и лучше переносит падения, чем стеклянные модели. Смартфон уверенно держит сигнал GPS и мобильной сети, что важно для навигации. Также у него достаточно памяти, чтобы приложения доставки работали без зависаний.

Galaxy A07 — самый дешевый телефон Samsung

Galaxy A07 подойдёт для работы курьером благодаря большому экрану 6.7 дюйма, на котором удобно пользоваться навигатором и приложениями доставки. Дисплей имеет достаточную яркость, поэтому информация остаётся читаемой даже на улице при дневном свете. Смартфон оснащён аккумулятором на 5000 мА·ч, чего хватает на длительную смену без постоянной зарядки.

Процессор MediaTek Helio G99 позволяет одновременно использовать карты, мессенджеры и рабочие приложения без тормозов. Ну а с One UI им будет пользоваться невероятно удобно, так как прошивка продумана до мелочей. Корпус выполнен из практичного пластика, который лучше переносит падения и не боится царапин. Также у модели стабильный приём связи и точный GPS, поэтому смартфон идеален для курьерской работы в городе.

Infinix SMART 10 — бюджетный телефон для курьера

Infinix SMART 10 — один из самых доступных смартфонов, который всё же подходит для работы курьером. У него большой экран 6.67 дюйма, что удобно для использования навигатора. Аккумулятор обеспечивает долгую работу без подзарядки, а процессор помогает экономить заряд в течение дня, не тратя энергии.

Смартфон справляется с основными задачами, даже если это версия на 3 ГБ ОЗУ. Маловато, но со звонками, мессенджерами, картами и приложениями доставки проблем не возникнет. Корпус из пластика разбить нереально — можете быть спокойны. Словом — телефон для курьеров, которым нужны основные функции без переплат.

