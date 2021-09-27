Какой телефон купить в 2021 за 20 тысяч рублей

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Иван Кузнецов 0

Ассортименту продукции Xiaomi может позавидовать любой другой производитель. «Китайская Apple» выпускает так много смартфонов, что среди них каждый обязательно найдёт что-то для себя. Особенно хорошо идут упрощённые версии флагманских моделей. Xiaomi просто берёт корпус от топового смартфона, меняет железо на более облегчённое и продаёт такой аппарат по не в пример более низкой цене. А называются такие устройства субфлагманскими. Вот бы все так делали.

Mi 11 Lite NE

Xiaomi Mi 11 Lite NE — это самый выгодный смартфон в сегменте 20-25 тысяч рублей

Несмотря на то что Xiaomi Mi 11 Lite NE относится скорее к категории субфлагманов, по факту это очень самобытная и продвинутая в техническом плане модель, которая вполне может заменить вам более дорогие устройства.

Характеристики Xiaomi Mi 11 Lite NE

Дисплей

Xiaomi Mi 11 Lite выглядит точно так же, как Mi 11, но чуть слабее его в характеристиках

  • Процессор — Snapdragon 778G
  • Дисплей — 6,55 дюйма, 90 Гц
  • Память — 6/128, 8/128 ГБ
  • Камера — 64/8/5 и 20 Мп
  • Аккумулятор — 4250 мА*ч, 33 Вт
  • ОС — Android 11, MIUI 12.5

Внешне Xiaomi Mi 11 Lite NE выглядит точь-в-точь как классический Xiaomi Mi 11 за небольшим исключением. Я говорю про дисплей, который исполнен несколько иначе. Во-первых, сама фронтальная панель у лайт-версии не имеет закруглений, а выполнена вровень, а, во-вторых, рамки по периметру экрана у неё немного толще.

Несмотря на некоторые отличия Xiaomi Mi 11 от Mi 11 Lite NE, без прямого сравнения вы практически не поймёте, где какой смартфон. Поэтому, если хочется сэкономить, берите облегчённую модель - не прогадаете.

В остальном это тот же самый Mi 11 — начиная от расположения фронтальной камеры и заканчивая оформлением задней крышки, на которой расположился логотип Xiaomi. Что интересно, бренд Mi в оформлении смартфонов компания больше не использует, хотя в их названии он по-прежнему сохраняется.

Очень понравилась компактность модели. Толщина смартфона очень небольшая — всего 6,81 мм. При этом модуль камеры возвышается над основной частью корпуса всего на 1,77 мм. Это очень мало. Поэтому, если вы положите телефон на заднюю крышку, он не будет болтаться как циркач на ходулях, а будет лежать почти идеально ровно.

Лучший смартфон Xiaomi за 20 000 рублей

По железу, как ясно из характеристик, здесь полный порядок. Первое, о чём нужно знать, когда изучаешь аппаратный состав Xiaomi Mi 11 Lite NE, — это то, что его процессор Snapdragon 778G является самым новым на сегодняшний день чипом после Snapdragon 888+. Это не только новое, но и очень мощное решение, которое ставится в более дорогие смартфоны.

Xiaomi Mi 11 Lite NE

Xiaomi Mi 11 Lite NE очень хорош как внешне, так и технически

Дисплей смартфона имеет если не большую, то по крайней мере приемлемую для большинства пользователей диагональ — 6,55 дюйма, поддерживает 90 Гц, а также режимы HDR10+ и DCI-P3. Кстати, это тот же набор, кроме повышенной частоты обновления, которым оснащается iPhone 13. Так что учитывайте это.

Xiaomi Mi 11 Lite - это самый выгодный смартфон в ценовом сегменте до 25 тысяч рублей. Судя по нему, смело можно сказать, что Xiaomi - реально топ за свои деньги.

Мне очень нравится, как Xiaomi расположила фронтальную камеру. Она не стала лепить её посередине, как Samsung, а аккуратно встроила модуль в левый верхний угол. На мой взгляд, там ему самое место, потому что из-за особенностей человеческого зрения (мы воспринимаем изображение слева направо), камера там совершенно не замечается, и это очень здорово.

Основная камера тут тройная. Производитель не стал заигрывать с бесполезными модулями и оснастил смартфон только самым нужным: шириком, сверхшириком и телевиком. Макро-объектива здесь нет, но, как по мне, он и не нужен. Особенно, если основные камеры делают отличные снимки. А с разрешением 64 Мп это практически гарантия качества.

Xiaomi Mi 11 Lite NE

В обычное время Xiaomi Mi 11 Lite NE можно купить за <26 925 рублей за версию в базовой конфигурации. Чтобы получить максимальную выгоду, необходимо взять купон на странице продавца, который позволит снизить цену на 1500 рублей, а потом, на этапе оформления заказа ввести промокод XMVIP2500, который сделает цену ниже ещё на 2500 рублей. Таким образом смартфон обойдётся вам даже дешевле чем за 23 тысячи рублей. Поэтому не упустите шанс!

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