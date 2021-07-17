Какой телефон самый надёжный? Вы точно не ждали такого ответа

Какой смартфон самый надёжный? Этот вопрос, наверное, задаёт каждый второй, кто не очень хорошо разбирается в технике, но достаточно сообразителен, чтобы спросить совета у более понимающих людей. Но в таком случае высока вероятность нарваться либо на полнейшую некомпетентность отвечающего, либо на крайнюю степень субъективности, которую он вложит в свой ответ. Значит, принимая ответ, нужно поделить его как минимум на два, а ещё лучше – немного погрузиться в эту тему самому и понять, что этот вопрос вообще не должен ставиться именно так.

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Начнём с того, что понятие «надёжный смартфон» не означает ровным счётом ничего. Обычно под этим определением понимают аппарат, который, не ломаясь, способен проработать максимально долго, но ведь это полнейшая глупость, не так ли?

Сломался телефон. Что делать

Нормальный телефон, если вы не нарвались на производственный брак, в принципе должен работать без поломок. Это не автомобиль с кучей расходников, которые нужно планомерно менять или ремонтировать. Смартфон устроен по-другому.

Как бы мы ни ругали производителей за то, что они делают аппараты такими, чтобы уже через несколько лет мы были вынуждены покупать что-то поновее, с надёжностью отдельных деталей у них нет проблем. Вообще. А если он всё-таки сломался, отнесите его в сервисный центр.

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В смартфонах, вне зависимости от модели и производителя, есть только один расходный материал, помимо чехлов. Это аккумулятор. Со временем он изнашивается, его остаточная ёмкость падает, и он начинает хуже держать зарядку, а иногда и провоцировать самопроизвольные перезагрузки.

Но, во-первых, это всем известный факт, и все знают, что аккумуляторы со временем нужно менять. А, во-вторых, каким бы дорогим ни был ваш смартфон, его батарейка скорее всего рассчитана на плюс-минус 500 циклов зарядки, после которых его лучше заменить.

Телефон упал в воду. Что будет

Другое дело, если под надёжностью вы понимаете не способность смартфона работать без поломок, а максимальную устойчивость к повреждениям. Повреждения могут быть самыми разными, поэтому равнять все аппараты под одну гребёнку здесь явно нельзя.

Самый распространённый тип повреждений, — это затопление. Большинство современных устройств обладают защитой от воды и пыли, а потому по умолчанию способны выдержать условное затопление. Но нужно понимать, что на рынке почти нет смартфонов, у которых гарантия распространяется на повреждение влагой.

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То есть, как бы хорошо он ни был защищён от воды и сколько бы сертификатов не имел, производители тестируют свои устройства в лабораторных условиях. А там смартфоны окунают не в проточную и уж тем более не в морскую воду, а в дистиллированную, без малейших примесей.

Так что, условно говоря, на рынке нет ни одного по-настоящему защищённого от воды смартфона. Ведь из-под крана у вас течёт не дистиллированная вода, да и в озере, на которое вы ездите на выходные, тоже. Поэтому настоятельно не рекомендую проверять влагозащиту своего смартфона ни в каком виде.

Какой телефон самый неубиваемый

Но одно дело вода, и совершенно другое – падения. Ведь все мы грешим тем, что роняем смартфоны, и было бы неплохо обзавестись аппаратом, который хорошо выдерживает падения. С этой точки зрения, наверное, логичнее брать цельнометаллеский или поликарбонатный смартфон. Но и тут есть неувязочка.

Во-первых, твёрдость корпуса никак не влияет на способность смартфона выдерживать падения или удары о твёрдые поверхности. Дело в том, что хоть алюминий, хоть сталь при падении на плитку или бетон всё равно деформируются и получат то, что мы называем заусенцами.

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Во-вторых, экраны наших смартфонов настолько большие, что могут разбиться даже не от прямого, а от косвенного воздействия на них. То есть, если вы уроните свой аппарат на спину или на торец, сила удара может быть настолько сильной, что защитное стекло всё равно треснет.

Безусловно, производители стараются защищать свои смартфоны и используют разные технологии и ухищрения, чтобы сделать их прочнее. Чего только стоит керамическое стекло в iPhone 12. Но вся проблема в том, что даже оно может разбиться и, как говорят владельцы, царапается совершенно не хуже, чем какая-нибудь Gorilla. Так что не заморачивайтесь над надёжностью, а просто берите смартфон, который вам нравится.