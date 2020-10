Какую пасхалку Huawei прячет в тизере Mate 40

Пасхалки в последнее время стали большой частью рекламных компаний. Они не просто интересны, а заставляют людей искать себя буквально повсюду. Одними из самых интересных для людей пасхалок или, как их называют на Западе, пасхальных яиц, стали те, что кроются в недрах операционной системы Android. Как правило, это игра или какая-то небольшая программа. Пасхалки спрятаны даже в глубине операционной системы автомобилей Tesla. Сейчас до этого начали доходить и маркетологи, которые выпускают афиши для презентаций или тизерят новые продукты. Есть такая пасхалка и в тизере нового Huawei Mate 40, который должен появиться совсем скоро. Она рассказывает нам о том, что нас ждет внутри этого устройства. А вы видели тизер? Заметили пасхалку?

Что такое пасхалка

Вообще, если говорить о том, что такое пасхалка, то четкого определения нет. Это своего рода послание. Послание авторов какого-то софта или контента, которое они адресуют пользователям. Это может быть что-то, спрятанное в игре или приложении, или намек на новую серию фильма. Может быть даже скрытый посыл автора песни, который выстроил слова в ней так, чтобы их первые буквы раскрывали название города, где будет большой концерт. Может быть пример немного грубый, но суть вы поняли.

Хотя чаще всего пасхалки встречаются именно в части IT — в играх и программном обеспечении. Иногда они скрыты очень глубоко, и чтобы их найти, надо действительно постараться, сделав ряд действий. А иногда ответы лежат буквально на поверхности, ведь они нужны не для того, чтобы позабавить людей, а для того, чтобы почти буквально донести какую-то информацию.

Рабочие места Huawei. Зачем компания создает их в других странах?

В нашем случае пасхалка достаточно открытая, так как компания не стремится что-то зашифровать, а хочет просто поделиться тем, что нам покажут уже совсем скоро — во время выхода нового смартфона.

Когда выйдет Huawei Mate 40

И мы, и другие ресурсы уже писали о том, что новый смартфон телекоммуникационного гиганта увидит свет уже 22 октября. Чтобы как-то подогреть интерес к новинке, компания постепенно начала выпускать тизеры этого устройства — короткие видео, которые должны намекнуть на какие-то его характеристики.

Пасхалка Huawei

Последний тизер представлен в виде ролика (иногда это бывает просто изображение), опубликованного на официальной странице Huawei в Weibo. Тизер сопровождается текстом: ”Master assists, the second becomes the master. October 22, # Huawei Mate40# advanced smooth.”

Почему Huawei сможет покупать процессоры, но не захочет этого делать

Само видео — это игра, в которой показано межзвездное космическое сражение. Самые внимательные (и не только) зрители заметили, когда номер кадра игры в нижнем левом углу становится 90, оборудование космического корабля в игре обновляется. Из этого можно сделать простой и незамысловатый вывод, что серия Mate 40 обновит всю систему до экрана 90 Гц. Это должно стать важным обновлением относительно предыдущего поколения смартфона, которое не имело такой частоты обновления. Там было всего 60 Гц, что в наше время является уже просто чем-то неприличным для более-менее дорогого смартфона.

В этом году мы уже стали свидетелями перехода не просто на частоту экрана 90 Гц, но и дошли до значений 120 Гц и даже 144 Гц на некоторых игровых телефонах. Таким образом, хотя 90 Гц и не будет обеспечивать такой плавности изображения, как у многих других, но, скорее всего, это будет только на бумаге. В реальности 90 Гц тоже достаточно много, а многие пользователи даже не заметят разницы с частотой 120 Гц.

Если для вас совсем критично иметь 120 Гц и вы только что расстроились, что будет лишь 90 Гц, для вас есть одна хорошая новость. До сих пор остается вероятность того, что компания не раскрыла все карты и показала только то, что нас ждет в обычной версии Huawei Mate 40. Вполне возможно, что версия Huawei Mate 40 Pro будет иметь те самые 120 Гц, которые присущи всем топовым флагманам этого года.

Характеристики Huawei Mate 40

Что касается самого смартфона, пока не понятно до конца, каким он будет, но из того, что мы знаем уже сейчас, можно отметить, что новинка будет оснащена процессором Kirin 9000. Это новый 5-нм монстр, который по результатам утекших тестов уделывает даже Snapdragon 865+.

Huawei Mate 40 Pro с Kirin 9000 оказался мощнее самого нового Snapdragon

Раньше также тизерами раскрывалась информация о новой камере, которая будет иметь большее количество модулей. Также не приходится сомневаться ,что новинка получит быструю зарядку мощностью 66 Вт. А вот на какой версии операционной системы будет работать смартфон, пока ясности нет. Наверняка это будет фирменная оболочка EMUI 11, но на какой версии Android она будет построена, пока сказать сложно. Учитывая все то, что сейчас происходит в Huawei, скорее всего, на Android 10.

Чего точно не стоит ждать, так это сервисов Google. Зато, что очень даже вероятно, так это последующее обновление на HarmonyOS, которую Huawei так активно разрабатывает в последнее время.