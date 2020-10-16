Какую пасхалку Huawei прячет в тизере Mate 40

  2. Темы
  3. Смартфоны
Артем Сутягин 0

Пасхалки в последнее время стали большой частью рекламных компаний. Они не просто интересны, а заставляют людей искать себя буквально повсюду. Одними из самых интересных для людей пасхалок или, как их называют на Западе, пасхальных яиц, стали те, что кроются в недрах операционной системы Android. Как правило, это игра или какая-то небольшая программа. Пасхалки спрятаны даже в глубине операционной системы автомобилей Tesla. Сейчас до этого начали доходить и маркетологи, которые выпускают афиши для презентаций или тизерят новые продукты. Есть такая пасхалка и в тизере нового Huawei Mate 40, который должен появиться совсем скоро. Она рассказывает нам о том, что нас ждет внутри этого устройства. А вы видели тизер? Заметили пасхалку?

Huawei Mate 40

Да, это тоже тизер Huawei Mate 40

Что такое пасхалка

Вообще, если говорить о том, что такое пасхалка, то четкого определения нет. Это своего рода послание. Послание авторов какого-то софта или контента, которое они адресуют пользователям. Это может быть что-то, спрятанное в игре или приложении, или намек на новую серию фильма. Может быть даже скрытый посыл автора песни, который выстроил слова в ней так, чтобы их первые буквы раскрывали название города, где будет большой концерт. Может быть пример немного грубый, но суть вы поняли.

Хотя чаще всего пасхалки встречаются именно в части IT — в играх и программном обеспечении. Иногда они скрыты очень глубоко, и чтобы их найти, надо действительно постараться, сделав ряд действий. А иногда ответы лежат буквально на поверхности, ведь они нужны не для того, чтобы позабавить людей, а для того, чтобы почти буквально донести какую-то информацию.

Рабочие места Huawei. Зачем компания создает их в других странах?

В нашем случае пасхалка достаточно открытая, так как компания не стремится что-то зашифровать, а хочет просто поделиться тем, что нам покажут уже совсем скоро — во время выхода нового смартфона.

Когда выйдет Huawei Mate 40

И мы, и другие ресурсы уже писали о том, что новый смартфон телекоммуникационного гиганта увидит свет уже 22 октября. Чтобы как-то подогреть интерес к новинке, компания постепенно начала выпускать тизеры этого устройства — короткие видео, которые должны намекнуть на какие-то его характеристики.

Mate 40

Этой датой делится сама Huawei в конце ролика.

Пасхалка Huawei

Последний тизер представлен в виде ролика (иногда это бывает просто изображение), опубликованного на официальной странице Huawei в Weibo. Тизер сопровождается текстом: ”Master assists, the second becomes the master. October 22, # Huawei Mate40# advanced smooth.”

Почему Huawei сможет покупать процессоры, но не захочет этого делать

Само видео — это игра, в которой показано межзвездное космическое сражение. Самые внимательные (и не только) зрители заметили, когда номер кадра игры в нижнем левом углу становится 90, оборудование космического корабля в игре обновляется. Из этого можно сделать простой и незамысловатый вывод, что серия Mate 40 обновит всю систему до экрана 90 Гц. Это должно стать важным обновлением относительно предыдущего поколения смартфона, которое не имело такой частоты обновления. Там было всего 60 Гц, что в наше время является уже просто чем-то неприличным для более-менее дорогого смартфона.

Huawei

Huawei сделала запись на своей странице.

В этом году мы уже стали свидетелями перехода не просто на частоту экрана 90 Гц, но и дошли до значений 120 Гц и даже 144 Гц на некоторых игровых телефонах. Таким образом, хотя 90 Гц и не будет обеспечивать такой плавности изображения, как у многих других, но, скорее всего, это будет только на бумаге. В реальности 90 Гц тоже достаточно много, а многие пользователи даже не заметят разницы с частотой 120 Гц.

Если для вас совсем критично иметь 120 Гц и вы только что расстроились, что будет лишь 90 Гц, для вас есть одна хорошая новость. До сих пор остается вероятность того, что компания не раскрыла все карты и показала только то, что нас ждет в обычной версии Huawei Mate 40. Вполне возможно, что версия Huawei Mate 40 Pro будет иметь те самые 120 Гц, которые присущи всем топовым флагманам этого года.

Huawei

Намек не самый тонкий, но это еще надо заметить.

Характеристики Huawei Mate 40

Что касается самого смартфона, пока не понятно до конца, каким он будет, но из того, что мы знаем уже сейчас, можно отметить, что новинка будет оснащена процессором Kirin 9000. Это новый 5-нм монстр, который по результатам утекших тестов уделывает даже Snapdragon 865+.

Huawei Mate 40 Pro с Kirin 9000 оказался мощнее самого нового Snapdragon

Раньше также тизерами раскрывалась информация о новой камере, которая будет иметь большее количество модулей. Также не приходится сомневаться ,что новинка получит быструю зарядку мощностью 66 Вт. А вот на какой версии операционной системы будет работать смартфон, пока ясности нет. Наверняка это будет фирменная оболочка EMUI 11, но на какой версии Android она будет построена, пока сказать сложно. Учитывая все то, что сейчас происходит в Huawei, скорее всего, на Android 10.

Чего точно не стоит ждать, так это сервисов Google. Зато, что очень даже вероятно, так это последующее обновление на HarmonyOS, которую Huawei так активно разрабатывает в последнее время.

Теги
Новости по теме
Huawei начала обновлять смартфоны до EMUI 10 в России
С Новым годом, друзья!
Каким должен быть смартфон для активного отдыха?
Лонгриды для вас
Что все производители смартфонов стремятся сделать с камерами

Технологии приводят мир к тому, что он стремительно уменьшается. Вещи становятся более компактными, но функций они выполняют все больше. Так получается из-за того, что все хочется взять с собой. Если вспомнить, сколько места раньше занимал в нашем рюкзаке плеер со стопкой дисков (а то и вообще кассет), видеокамера, фотоаппарат, фонарик, книга и еще много чего, то теперь это все с легкостью заменяет то, чего раньше мы вообще не могли взять с собой, - телефон. В нем есть буквально все, что нам нужно. А самое главное, в нем есть камера, на которую производители обращают все больше внимания на презентациях. Так как же началась война мобильных камер и к чему она привела?

Читать далее
Huawei и Xiaomi
Крутая новинка от Xiaomi и опасность для Honor: итоги недели

На этой неделе было не так много новостей, о которых хотелось бы рассказать. Даже то, что периодически проскакивало, касалось, как правило, только локальных рынков и никак не доходило до нас с вами. Несмотря на это, некоторые события в мире технологий все равно происходили. Одно только рассуждение на тему того, что Huawei избавится от бренда Honor чего стоило. А еще то, что Xiaomi сделала большой шаг навстречу геймерам, предоставив им новый инструмент для самых крутых игр. Впрочем, не обошлось на это неделе без концептов и перспектив появления нового производителя смартфонов. Все это в нашей традиционной итоговой новостной подборке. Если вы пропустили новости недели, сейчас самое время наверстать упущенное, а если видели их, то подвести итог.

Читать далее
Месяц с ноутбуком Huawei MateBook X Pro. Стоит ли он своих денег?

Уже несколько недель в качестве основного своего рабочего инструмента я пользуюсь ноутбуком Huawei. Все это время у меня были несколько смешанные чувства и я не знал, что о нем рассказать. Теперь я собрался с мыслями и готов поделиться мнением о том, стоит ли его покупать. Сразу хочу сказать, что в отличии от всех остальных устройств, которые пали жертвами санкций, с ноутбуками все в порядке. Более того, у меня даже складывается ощущение, что компания старается сделать из них основную статью доходов в сфере потребительской электроники. По крайней мере, пока все не уляжется. Впрочем, давайте обо всем по порядку.

Читать далее

Новый комментарий