Линейку флагманов Samsung Galaxy представят уже 11 февраля этого года в 22:00 по московскому времени на презентации Galaxy Unpacked 2020. Компания может показать складной смартфон следующего поколения Galaxy Fold 2, но нас интересует именно линейка Galaxy S, частью которой станут Galaxy S20, S20 Plus и S20 Ultra. Смартфоны получат одну важную особенность, которая станет новым трендом 2020 года.

Речь идёт, как многие уже догадались, о 120 Гц экране. Ранее слухи о наличии подобных экранов в новых флагманах Samsung уже ходили, однако сегодня авторитетный источник Ice Universe в Twitter подтвердил эту информацию, опубликовав следующее:

Galaxy S

120Hz S

120Hz

+ S

120Hz

Ultra — Ice universe (@UniverseIce) January 5, 2020

Он не упомянул линейку S20, вероятно, из-за того, что Samsung планирует отказаться от S11 в пользу наименования S20. Чтобы не было путаницы, IceUniverse решил не уточнять, как именно будут называться новые флагманы Samsung.

Многие предполагали, что в S20 будет экран с частотой обновления картинки 90 Гц, однако, как можно заметить, компания решила не обделять владельцев самого дешёвого телефона в линейке S20. Galaxy S20 при привычном именовании стал бы именоваться как Galaxy S11e. Galaxy S20 Plus — это Galaxy S11, а Galaxy S20 Ultra — Galaxy S11 Plus.

Что же такое частота экрана?

Многие до сих пор не понимают, зачем нужны 120 Гц экраны. Чтобы понять это, достаточно просмотреть сравнительный видеоролик ниже:

Частота экрана — это количество кадров в секунду. Таким образом, 120 Гц означает, что экран меняет картинку 120 раз за секунду. В связи с этим скроллинг и любые взаимодействия с интерфейсом становятся более плавными.

Почему именно 120 Гц, а не 130? На этот вопрос у нас есть ответ.

Частота экрана не равна скорости отклика

Многие могут путать частоту экрана со скоростью отклика. Скорость отклика — это то, как быстро экран реагирует на действия пользователя. В настоящее время лучшим по этому показателю является смартфон Xiaomi Black Shark 2. Там используется технология Fast Finger со скоростью отклика 43 мс. В iPhone этот показатель равен 45 мс. В обычных смартфонах этот показатель равен примерно 80-100 мс. И даже смартфон с частотой обновления 120 Гц может иметь не очень быстрый отклик, именно на это могут жаловаться владельцы Redmi K30 со 120 Гц экраном и дешёвой матрицей с плохим тачем.

Поэтому не стоит думать, что купив дешёвое устройство со 120 Гц экраном, ваш смартфон станет отзывчивым, ни в коем случае. Можем, к слову, обсудить это в Телеграм.

По слухам, все три устройства в линейке Samsung Galaxy S получат закругленные OLED-экраны. Ранее в S10e экран не был закруглен. Сделано это для того, чтобы подвинуть линейку Galaxy S в сторону более дорогих устройств. Самый дешёвый Galaxy S20 будет стоить дороже Galaxy S10e.

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Этот шаг обусловлен тем, что компания не хочет, чтобы на продажи среднебюджетных Galaxy Note10 Lite и S10 Lite как-то влиял «дешёвый» Galaxy S20. Именно это сейчас происходит с S10e — по цене он сравним с S10 Lite и при этом предлагает премиальные материалы корпуса в отличие от пластика в Lite-версии.

Почему 120 Гц экраны не предел?

Мы уже писали материал на тему того, почему 120 Гц экраны станут трендом 2020 года. Суть в том, что человеческий глаз способен различать более 1000 кадров в секунду, поэтому смысл развивать частоту обновления картинки в смартфонах есть.

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Можно сказать, что производители, максимально улучшив качество экранов, решили увеличивать частоту, что было ожидаемо и правильно с точки зрения опыта использования. В смартфонах особенно важно иметь плавные интерфейсы, так как они наиболее динамичны. Компьютеры предлагают функциональность, тогда как в смартфонах большее значение имеет именно визуальное восприятие.

Готовы ли вы приобрести в 2020 году смартфон со 120 Гц экраном? Делитесь мнением ниже в комментариях.