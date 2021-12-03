Камера новых смартфонов полностью убьет вашу частную жизнь

Ни для кого не секрет, что современные технологии ставят под угрозу безопасность пользователей. Реальность такова, что каждому из нас рано или поздно приходится выбирать: либо иметь все блага цифрового мира благодаря новым функциям смартфонов, либо сильно отстать в прогрессе и полностью отключить любые возможности для слежки крупными корпорациями. Да, иногда можно и пожертвовать меньшим в пользу большего, но сейчас, кажется, ситуация полностью вышла из под контроля.

Лично я обычно вообще не обращаю внимание на новые функции смартфонов, которые собирают данные. Во всяком случае, мне скрывать нечего. Всю информацию, которая представляет хоть какую-то ценность я храню на внешних носителях. Даже облакам я ее не доверяю. И знаете, оказалось, что не зря.

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Новый процессор Snapdragon

Буквально на днях прошла презентация нового чипа Snapdragon 8 Gen 1. О новом процессоре вам рассказывал автор AndroidInsider.ru Иван Герасимов. Сейчас мы не будем подробно говорить о новинке, так что, если вам интересно, можете ознакомиться с ней здесь.

Понятно, что новые технологии нацелены на реализацию большей функциональности в устройстве. Так, вице-президент Qualcomm по продуктам Джадд Хип (Judd Heape) на презентации новинки рассказал о новой фишке фронтальной камеры, которая будет искать лицо пользователя, даже когда телефон заблокирован.

Как смартфоны следят за нами

Qualcomm заявила, что новая фишка позволит разблокировать смартфон даже когда пользователь не смотрит на него. То есть у вас больше не возникнет необходимости нажимать какие-либо кнопки или делать свайпы. Телефон сам поймет, когда вам надо им воспользоваться.

Нет, ну так-то удобно, согласитесь? Сценариев использования новой фишки должно быть очень много. Используете смартфон в качестве навигатора и не хотите все время тянуться к приборной панели автомобиля? Пожалуйста. Готовите стейк на ужин, а руки все в соусе? Без проблем. Или вот еще. Представьте, что в ваш смартфон кто-то нагло смотрит со спины. Телефон сможет понять, что не вы один такой и просто заблокироваться. Красота же, скажите?

Идея-то бодрая, если не считать больших промахов в конфиденциальности. Понятно, что на компанию тотчас же обрушился шквал негодования. Но ее представители не растерялись и нашли крутое оправдание. Сейчас поясню.

Безопасность Android

Мои коллеги часто пишут про умные колонки и кучу разных крутых функций, реализованных через голосового ассистента? Так вот, Алиса от Яндекс.Станции уже давно слушает вас 24/7. Абсолютно ей без разницы, что у вас и как. Qualcomm все понимали и не постеснялись сделать подобную фишку с камерой.

Одно и то же ли, друзья? Я думаю, что нет. Во-первых, с телефоном мы проводим времени больше, чем с женой. Яндекс.Стация хоть слушает нас только дома, мобильник-то всегда в кармане. Во-вторых, голосовые ассистенты в основном нацелены на конкретные фразы или слова. Пока слово «Алиса» не скажешь, она и глазом (динамиком) не моргнет. А телефон будет глазеть на вас всегда.

Плюс, почти все современные смартфоны при запуске той или иной программы запрашивают доступ к некоторым функциям. Пока вы своей рукой не тапните на Разрешить доступ к камере, все будет выключено, и это факт. Здесь все немного иначе.

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Камера смартфона снимает постоянно

Второй представитель Qualcomm Technologies заявил, что пользователь всегда вправе выбирать сам. Захочет — включит, не захочет — пожалуйста. Плюс, производители смартфонов, использующие Snapdragon 8 Gen 1, смогут просто выпилить новую фишку на программном уровне. И никто следить за вами не будет.

Я как считаю: по итогу все забудут вообще о такой функции. Разрешат все, что только можно и никого не будет парить, что там, да как. Удобно? Да. Ну и хорошо. Так ведь уже тысячи раз происходило. Согласитесь, наличие сканера лица в смартфоне уже само по себе вопросы вызывает. Но ничего, привыкли. Здесь будет то же самое.

Свое мнение по поводу камеры смартфона, которая работает 24/7 предлагаю оставить в комментариях ниже или в нашем Телеграм-чате. А чтобы не пропустить еще больше полезного контента, предлагаю подписаться на наш новостной канал. Обещаю, будет интересно.