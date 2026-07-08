Смартфоном с лучшей камерой в 2026 года является OPPO Find X9 Ultra за 100 тысяч рублей. И я уже говорил об этой вершине рынка. Но большинство людей выбирают не между лучшим и вторым лучшим, а между разумным и доступным. Сегодня сравниваю два POCO с разницей в цене 35 500 рублей — и смотрю, насколько эта разница ощущается именно в камере.

Сколько стоит смартфон с хорошей камерой

Смартфон POCO M8 5G стоит на AliExpress 13 500 рублей. Смартфон POCO F8 Ultra — 49 000 рублей. Разница 35 500 рублей — это почти три POCO M8 5G в кармане.

Купить POCO M8 5G

Купить POCO F8 Ultra

Важно понимать вопрос правильно. Дорогой смартфон лучше, и это очевидно. Вопрос в другом: насколько эта разница ощущается конкретно в камере и стоит ли она таких денег для вашего сценария использования. Именно это и разберем.

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Если ищете компромисс между ценой и качеством съемки — загляните в рейтинг недорогих камерофонов: там несколько моделей в диапазоне 20-40 тысяч рублей с более сильными камерными системами, чем у POCO M8 5G. Актуальные цены на оба смартфона публикуем в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

Характеристики камер POCO M8 5G и POCO F8 Ultra — в чем разница

Сравним характеристики камеры телефона каждой модели в цифрах:

Камера POCO M8 5G POCO F8 Ultra Основная 50 МП, f/1.8, 1/2.88″ 50 МП, f/1.7, 1/1.31″, OIS Телевик Нет 50 МП, f/3.0, 5x перископ, OIS Ультраширик Нет 50 МП, f/2.4, 102° Видео 1080p@30fps 8K@30fps, 4K@60fps Процессор Snapdragon 6 Gen 3 Snapdragon 8 Elite Gen 5

Разберу ключевые отличия человеческим языком:

Размер сенсора . Камера POCO M8 5G использует сенсор 1/2.88 дюйма — это очень маленькая матрица. Камера POCO F8 Ultra — 1/1.31 дюйма, почти втрое больше по площади. Больший сенсор улавливает больше света, что напрямую влияет на качество ночных снимков и съёмки при слабом освещении.

. Камера POCO M8 5G использует сенсор 1/2.88 дюйма — это очень маленькая матрица. Камера POCO F8 Ultra — 1/1.31 дюйма, почти втрое больше по площади. Больший сенсор улавливает больше света, что напрямую влияет на качество ночных снимков и съёмки при слабом освещении. Оптическая стабилизация . У F8 Ultra OIS есть как на основном модуле, так и на телевике. У M8 5G ее нет вовсе, поэтому снимки при движении или в темноте будут смазаннее.

. У F8 Ultra OIS есть как на основном модуле, так и на телевике. У M8 5G ее нет вовсе, поэтому снимки при движении или в темноте будут смазаннее. Телевик . Про то, что такое телеобъектив в телефоне писал отдельно. Здесь коротко: перископный телевик 5x у F8 Ultra означает честный оптический зум без потери качества. POCO M8 5G при попытке приблизить объект просто обрезает картинку — цифровой зум, который деградирует качество.

. Про то, что такое телеобъектив в телефоне писал отдельно. Здесь коротко: перископный телевик 5x у F8 Ultra означает честный оптический зум без потери качества. POCO M8 5G при попытке приблизить объект просто обрезает картинку — цифровой зум, который деградирует качество. Видео. Здесь разрыв принципиальный. POCO M8 5G ограничен 1080p при 30 кадрах в секунду — это уровень 2018 года. POCO F8 Ultra снимает 4K@60fps и даже 8K@30fps. То есть разница определяется не только камерами, но и мощностью процессора: Snapdragon 8 Elite Gen 5 просто физически способен обрабатывать видеопоток такого качества, а Snapdragon 6 Gen 3 — нет.

Примеры фото на дорогой и дешевый смартфон

Дневная съемка. Отличия камеры телефона при ярком освещении минимальны. Оба смартфона дают 50 МП на основном модуле, оба нормально справляются со стандартными сюжетами — люди, пейзажи, еда. Детализация сопоставима. Цвета у F8 Ultra чуть богаче за счет более умной обработки флагманским процессором, но для публикации в соцсетях разница незаметна большинству людей.

Ночная съемка. Здесь камера дорогого телефона уходит вперед уверенно. На POCO M8 5G ночные снимки шумные, детали теряются, и без штатива есть риск смазывания из-за отсутствия OIS. POCO F8 Ultra держит картинку стабильнее и вытягивает детали в тенях значительно лучше.

Зум. POCO M8 5G не умеет приближать — только цифровой кроп с потерей качества. F8 Ultra с перископным телевиком 5x снимает на расстоянии с честной детализацией. Для портретов, репортажей, съемки животных или архитектуры это принципиальная разница.

Ультраширик. У недорогого телефона в лице POCO M8 5G этой функции просто нет. Снять широкий пейзаж или интерьер невозможно — нужно отходить дальше или снимать несколько кадров и склеивать. F8 Ultra решает это одним нажатием.

То есть камера POCO F8 Ultra одновременно является и более качественной, и более функциональной. Плюс ко всему другие характеристики POCO F8 Ultra сказываются на общем впечатлении об устройстве, что подробно было описано в отдельном материале.

Стоит ли переплачивать за камеру в 2026 году

Честный ответ зависит от того, как вы снимаете, и пользуетесь ли нашими советами. Переплата оправдана, если:

снимаете детей, спорт, животных, где нужен быстрый автофокус и OIS для размытых кадров;

много снимаете вечером или ночью, ведь разница в сенсорах ощутима именно здесь;

важен зум: без телевика 5x приближение это просто испорченный кадр;

снимаете видео: 1080p@30fps в 2026 году смотрится устаревшим, 4K@60fps это современный стандарт.

Купить POCO F8 Ultra

Переплата не оправдана, если:

снимаете только днем для соцсетей, где разница минимальна и незаметна при просмотре с телефона;

бюджет ограничен (35 500 рублей разницы это реальные деньги, которые можно потратить на другое);

редко пользуетесь телевиком и ультраширик не нужен.

Купить POCO M8 5G

Купить телефон с хорошей камерой за 13 500 рублей — реально. POCO M8 5G справляется с базовыми задачами честно. Но характеристики POCO F8 Ultra — это другой класс возможностей: три модуля, ночная съемка, видео в 4K и 8K. Если камера для вас важна, разница в 35 500 рублей ощущается. Если снимаете в среднем пять фото в неделю для чата с друзьями, то нет. Обсудить выбор можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

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