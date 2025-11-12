Камера в Xiaomi 17 Ultra будет самой большой среди смартфонов, а выход состоится раньше обычного

После презентации флагманской серии Xiaomi 17, в состав которой на первых порах вошли 3 модели, китайский производитель взял паузу и не делал громких анонсов. Очевидно, компания готовится к выходу Xiaomi 17 Ultra — самого продвинутого смартфона бренда, способного растормошить рынок, как это уже удавалось его предшественникам. И, хотя Xiaomi до сих пор молчит относительно своего навороченного флагмана, многое о нем уже известно.

Какая будет камера у Xiaomi 17 Ultra

В сентябре мы рассказывали об ожидаемых характеристиках Xiaomi 17 Ultra, подчеркнув, что смартфон получит топовый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и аккумулятор емкостью порядка 7000 мАч. Но главный акцент в новинке, разумеется, будет сделан на камере.

По данным инсайдера Digital Chat Station, смартфон Xiaomi 17 Ultra получит самый большой сенсор основной камеры в индустрии. С учетом того, что Xiaomi уже устанавливала дюймовые матрицы, есть вероятность выбора еще более крупного модуля. Однако его параметры не разглашаются.

Также Digital Chat Station анонсирует «новую эксклюзивную технологию телеобъектива», однако до сих пор нет информации о том, что под ней подразумевается. Вероятно, речь идет об увеличении фокусного расстояния или установке более продвинутых зум-камер.

Предполагаемая дата выхода Xiaomi 17 Ultra

Флагманы Xiaomi с приставкой «Ultra» обычно выходят в I квартале каждого года. В частности, до недавнего времени все ждали презентацию Xiaomi 17 Ultra в феврале 2026 года. Но, по последней информации, запуск может состояться уже в декабре 2025 года. Правда, пока только в Китае, то есть на глобальном рынке смартфон появится позже.

Выход Xiaomi 17 Ultra в России состоится в плюс-минус одни сроки с глобальным релизом. Скорее всего, это произойдет в 2026 году одновременно с запуском базового флагмана Xiaomi 17, в то время как «прошки» останутся эксклюзивом для китайского рынка.