Камера в Xiaomi 17 Ultra будет самой большой среди смартфонов, а выход состоится раньше обычного

Герман Вологжанин

После презентации флагманской серии Xiaomi 17, в состав которой на первых порах вошли 3 модели, китайский производитель взял паузу и не делал громких анонсов. Очевидно, компания готовится к выходу Xiaomi 17 Ultra — самого продвинутого смартфона бренда, способного растормошить рынок, как это уже удавалось его предшественникам. И, хотя Xiaomi до сих пор молчит относительно своего навороченного флагмана, многое о нем уже известно.

Камера в Xiaomi 17 Ultra будет самой большой среди смартфонов, а выход состоится раньше обычного.

Появилась новая информация о камере Xiaomi 17 Ultra. Изображение: Xiaomi

Какая будет камера у Xiaomi 17 Ultra

В сентябре мы рассказывали об ожидаемых характеристиках Xiaomi 17 Ultra, подчеркнув, что смартфон получит топовый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и аккумулятор емкостью порядка 7000 мАч. Но главный акцент в новинке, разумеется, будет сделан на камере.

По данным инсайдера Digital Chat Station, смартфон Xiaomi 17 Ultra получит самый большой сенсор основной камеры в индустрии. С учетом того, что Xiaomi уже устанавливала дюймовые матрицы, есть вероятность выбора еще более крупного модуля. Однако его параметры не разглашаются.

Какая будет камера у Xiaomi 17 Ultra. От Xiaomi ждут очередную революцию в области камер. Фото.

От Xiaomi ждут очередную революцию в области камер

Также Digital Chat Station анонсирует «новую эксклюзивную технологию телеобъектива», однако до сих пор нет информации о том, что под ней подразумевается. Вероятно, речь идет об увеличении фокусного расстояния или установке более продвинутых зум-камер.

Предполагаемая дата выхода Xiaomi 17 Ultra

Флагманы Xiaomi с приставкой «Ultra» обычно выходят в I квартале каждого года. В частности, до недавнего времени все ждали презентацию Xiaomi 17 Ultra в феврале 2026 года. Но, по последней информации, запуск может состояться уже в декабре 2025 года. Правда, пока только в Китае, то есть на глобальном рынке смартфон появится позже.

Выход Xiaomi 17 Ultra в России состоится в плюс-минус одни сроки с глобальным релизом. Скорее всего, это произойдет в 2026 году одновременно с запуском базового флагмана Xiaomi 17, в то время как «прошки» останутся эксклюзивом для китайского рынка.

