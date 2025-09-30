Камеру Xiaomi 17 Pro Max сравнили с iPhone 17 Pro Max и Galaxy S25 Ultra. Какой смартфон фотографирует лучше?

Герман Вологжанин

Ради того, чтобы подчеркнуть свое противопоставление технике Apple, в этом году компания Xiaomi отказалась от выпуска флагманов 16-й серии и сразу представила смартфоны Xiaomi 17. На презентации бренд из Поднебесной уверял в превосходстве своих устройств над продуктами конкурентов. Но как все обстоит в реальности? Для ответа на этот вопрос инсайдер Ice Universe сравнил камеру Xiaomi 17 Pro Max с iPhone 17 Pro Max и Galaxy S25 Ultra, придя к неожиданным выводам.

Камеру Xiaomi 17 Pro Max сравнили с iPhone 17 Pro Max и Galaxy S25 Ultra. Какой смартфон фотографирует лучше? Камеру Xiaomi 17 Pro Max сравнили с конкурентами. Изображение: Mrwhosetheboss. Фото.

Камеру Xiaomi 17 Pro Max сравнили с конкурентами. Изображение: Mrwhosetheboss

Сравнение камер Xiaomi, iPhone и Samsung

Первым делом Ice Universe решил сфотографировать свою руку на фоне окна. Самый темный снимок получился на Galaxy S25 Ultra, а самый светлый — на Xiaomi 17 Pro Max.

Сравнение камер Xiaomi, iPhone и Samsung. Слева направо: Xiaomi, iPhone и Samsung. Фото: Ice Universe. Фото.

Слева направо: Xiaomi, iPhone и Samsung. Фото: Ice Universe

Хорошая попытка, но выглядит это как типичная подтасовка результатов при помощи изменения композиции. Подобное мы уже видели на сравнениях, где девушка закрывает собою солнце на снимке с Xiaomi 17 Pro и не делает этого при съемке на iPhone 17 Pro, чтобы подчеркнуть якобы проигрыш Apple.

Ice Universe не остановился и пошел дальше зарабатывать прибавку к социальному рейтингу. После филигранной игры со светом и рукой он решил сделать снимок на улице: фото с Xiaomi 17 Pro Max вновь оказалось светлее.

Сравнение камер Xiaomi, iPhone и Samsung. Samsung снова темнит. Фото: Ice Universe. Фото.

Samsung снова темнит. Фото: Ice Universe

Наконец, инсайдер проверил работу 10-кратного зума на всех трех смартфонах, подчеркнув, что именно снимок, сделанный на Xiaomi 17 Pro Max, имеет более высокую четкость.

Сравнение камер Xiaomi, iPhone и Samsung. Слева направо: Xiaomi, iPhone и Samsung. Фото: Ice Universe. Фото.

Слева направо: Xiaomi, iPhone и Samsung. Фото: Ice Universe

Превосходство китайского смартфона можно объяснить использованием крупного сенсора перископной камеры (1/2.0″) с 5-кратным оптическим приближением, в то время как конкуренты используют компактные аналоги 1/2.55″, а фокусное расстояние iPhone 17 Pro Max и вовсе обеспечивает лишь 4-кратный оптический зум.

Стоит ли покупать Xiaomi 17 Pro Max

Как бы классно ни фотографировал китайский смартфон, важно понимать, что Xiaomi 17 Pro Max не предназначен для международного рынка. Он не выйдет за пределами КНР. В России и других регионах мы будем иметь дело лишь с базовой версией смартфона Xiaomi 17, а также еще не анонсированным камерофоном Xiaomi 17 Ultra.

Выход глобальной версии Xiaomi 17 запланировал на I квартал 2026 года. А пока будьте осторожны: на AliExpress уже появились подделки Xiaomi 17, и многие из вас могут наткнуться на контрафакт.

