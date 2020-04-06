Несмотря на то что меньше месяца назад я настоятельно советовал не рубить сплеча и не гнаться в магазины за смартфонами и другой электроникой, к настоящему моменту ситуация немного изменилась. Нет-нет, я не переобулся – в конце концов, цены на технику из-за роста курса остались на прежнем уровне, как я и предсказывал. Просто обстоятельства действительно изменились и цены на большую часть смартфонов, как ни странно, пошли вниз, хотя, казалось бы, никаких объективных предпосылок для этого ещё пару недель назад не было.

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Чисто технически ритейлеры цены, конечно, не снизили либо снизили, но не все. Тем не менее, большинство из них решило поддержать россиян в условиях вынужденной самоизоляции и предложило им возможность купить нужную им электронику дешевле, чем обычно. Одни для этого – таких меньше всего – просто сделали временную скидку, другие – снизили цену промокодами, а третьи – позволили накопить за период самоизоляции бонусные баллы, выполняя несложные задания на сайте, чтобы потом потратить их на покупку чего-то нужного.

Как купить смартфон со скидкой

Просто скидку без необходимости выполнять какие-то задания и применять промокоды предложил «Связной». Этот ритейлер позволяет заказать нужный товар – необязательно смартфон – через фирменный интернет-магазин и сразу оплатить его банковской картой. В этом случае скидка будет равна 5% на всё товары независимо от типа и стоимости, за исключением продукции Apple. На неё за онлайн-оплату заказа дадут дисконт в размере 3%. Да, это небольшая сумма, но, учитывая, что ещё неделю назад цены на iPhone были на 3-5 тысяч рублей выше, это уже неплохо.

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С промокодами работает куда больше ритейлеров. Это и «М.Видео», и «Эльдорадо», и Goods, и Ozon, и TMall, и много кто ещё. Однако я бы советовал в эти непростые времена обратить внимание именно на TMall. Там сейчас проходит какой-то аттракцион невиданной щедрости. Онлайн-площадка предлагает к покупке множество смартфонов со скидкой, из которых особенно хотелось бы отметить Galaxy Note 10 Lite за 33 992 рубля (обычная цена – 39 990 рублей) по промокоду 500SIDIMDOMA и Galaxy A51 за 16 992 рубля против 19 990 рублей в рознице при оплате онлайн. При желании можно даже оформить рассрочку.

Где взять баллы в Эльдорадо

«Эльдорадо» предлагает самую выгодную акцию для тех, кто не готов раскошелиться на смартфон прямо сейчас, но допускает такую возможность в будущем. Ритейлер предлагает всем пользователям, зарегистрированным на сайте, каждый день открывать его, нажимать кнопку «Я дома», как бы подтверждая свою причастность к всероссийской самоизоляции, и получать за это 50 баллов. У акции нет срока окончания, а потому есть вероятность, что она продлится вплоть до 30 апреля, позволив накопить за это время порядка 1500 баллов, которые можно будет списать при покупке любого устройства.

Все ритейлеры при оформлении онлайн-заказа гарантируют бесплатную и бесконтактную доставку при условии покупки на минимальную сумму. У всех она отличается в большую или меньшую сторону, а потому проверяйте данный аспект отдельно, прежде чем оплачивать покупку. В случае, если вы не набираете товаров на минимальную сумму, вам придётся либо оплатить стоимость доставки, либо забрать заказ самостоятельно в пункте самовывоза, которые есть у «Эльдорадо», «М.Видео» и других сетевых ритейлеров.

Задумываетесь об онлайн-покупке нового смартфона? Обязательно почитайте наше руководство. Оно вам обязательно поможет.

Важно понимать, что заказывать онлайн – куда выгоднее, чем покупать товар, тем более технически сложный, в рознице. Дело в том, что по закону «О защите прав потребителей» вы, поскольку покупаете товар дистанционным способом, имеете право на его возврат, если он не подойдёт вам. То есть, даже если вы купили смартфон, но поняли, что это не то, что вы хотели, продавец будет обязан принять его, разумеется, при условии, что вы сохраните его товарный вид и целостность упаковки, в которой он поставлялся.