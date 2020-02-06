Правительство США запретило Google предоставлять Huawei собственные сервисы в мае 2019 года. Это привело к тому что, в новых смартфонах Huawei больше не использует множество приложений американского гиганта. Скандал между Huawei и правительством США означал отказ от самого главного — Google Play. Многие ждали, какими будут последствия этих действий, однако они стали заметны уже в четвёртом квартале 2019 года. Тогда поставки смартфонов Huawei упали на 7%, и это удивительно сильное падение на фоне постоянного роста в прошлом.

После отказа от сервисов Google Huawei официально заявила, что больше никогда не вернёт приложения американского гиганта на собственные аппараты, даже если Google согласится на подобную авантюру. Вероятно, Huawei серьёзно возмущена тем, что против неё начали открытую войну, однако, заявляя подобное, безусловно, руководство китайского гиганта думает о будущем. Компания надеется на то, что мировой рынок сможет существовать и без Google Play.

Huawei предлагает собственные сервисы, например, магазин приложений AppGallery (не так давно компания начала платить разработчикам за публикацию приложений в данном магазине), который должен стать достойной заменой Google Play. Однако пока это лишь слова, ведь в магазине Huawei всего 15 тысяч приложений, тогда как в Google Play их миллионы.

Всё бы ничего, но в игру вступают другие китайские производители: Xiaomi, Oppo и Vivo. Компании вместе с Huawei стали частью Global Developer Service Alliance (GDSA), о чем сообщает Reuters. Задачей альянса станет создание платформы для упрощенной публикации игр, музыки, фильмов и других приложений в магазины данных брендов. Этот шаг они сделали для того, чтобы побороть монополию на рынке в лице Google с её сервисами. Удивительно, как из-за действий одной компании другая может терять миллиарды долларов. И это, безусловно, нужно предотвратить, что прекрасно понимают лидеры крупных китайских компаний.

GDSA планируется запустить в марте этого года, а на сайте-прототипе альянса сказано, что платформа будет покрывать девять регионов, в числе которых Индия, Индонезия и Россия.

В 2019 году Google заработала на собственных сервисах 8,8 миллиардов долларов за счёт комиссии в 30%, которую она забирает себе с каждой покупки. И это, безусловно, не должно радовать разработчиков приложений. По крайней мере, на это надеются участники альянса, которые наверняка предложат им меньший процент. Например, в AppGallery комиссия составляет всего 15% — это в два раза меньше того, что просит Google.

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Интересно и то, что суммарно четыре эти компании занимают 40,1% мировых поставок смартфонов в четвертом квартале 2019 года.

Huawei, помимо магазина приложений AppGallery, в будущем может предложить своим пользователям полноценную операционную систему HarmonyOS с микроядром. Наличие небольшого ядра и модульной архитектуры позволит Huawei использовать данную систему во множестве различных устройств: холодильники, смартфоны, умные часы, лампочки, автомобили, компьютеры.

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В чем могут быть проблемы? А они действительно могут возникнуть, ведь альянс, как правило, требует инвестиций и руководства. Какая компания будет инвестировать большего всего средств, а какая будет иметь большее влияние по различным вопросам? Это пока остается загадкой.

Интересно узнать, что думают по этому поводу наши читатели. Мнением делитесь в комментариях и не забывайте про наш Телеграм-чат. Мне же кажется, что подобные шаги — это всегда хорошо, ведь в этом случае рынок предлагает большую конкуренцию, а именно в ней рождаются более выгодные предложения.

Например, всем известно, как разработчики Fortnite решили не выпускать приложение в Google Play из-за слишком высокой комиссии, и, очевидно, что они не прогадали, ведь в игру до сих играют миллионы людей по всему миру.