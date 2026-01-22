Когда начнут продавать Galaxy S26: точные даты выхода и старта продаж

  2. Темы
  3. Смартфоны
Герман Вологжанин

Немного отстав от китайцев по срокам выпуска своих флагманов, корейская компания Samsung готовится представить смартфон Galaxy S26, а также его старших братьев S26+ и S26 Ultra. И, хотя разработчики еще не называли конкретные даты, инсайдерам уже сейчас удалось узнать, когда выйдет Galaxy S26. Более того, им стали известны дни старта продаж новых флагманов Samsung. Рассказываем, какие числа стоит отмечать в календаре.

Когда начнут продавать Galaxy S26: точные даты выхода и старта продаж. Дизайн новых смартфонов Samsung. Изображение: androidheadlines.com. Фото.

Дизайн новых смартфонов Samsung. Изображение: androidheadlines.com

Дата выхода Galaxy S26

Дата презентации Galaxy S26 — 25 февраля 2026 года. Первые слухи об этом появились еще в начале января, а теперь они нашли подтверждение сразу от нескольких источников. В этот день Samsung одновременно покажет смартфоны:

  • Galaxy S26;
  • Galaxy S26+;
  • Galaxy S26 Ultra.

Характеристики Galaxy S26 вы можете узнать из нашего отдельного материала, где мы рассказывали о грядущих новинках. Важно заметить, что, в отличие от китайцев, Samsung проводит общемировую презентацию. Это означает совпадение даты выхода Galaxy S26 со всеми другими странами, но смартфоны появятся в продаже не сразу.

Старт продаж Galaxy S26

На следующий день после презентации Galaxy S26, то есть 26 февраля, будет открыта стадия предзаказа, которая продлится до 4 марта включительно. В эти сроки Samsung позволит лишь оформить покупку смартфона, в то время как само устройство дойдет до получателя лишь по завершении стадии.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

С 5 по 10 марта ожидается предпродажа, а общий старт продаж Galaxy S26 начнется 11 марта. В этот день новые флагманы Samsung появятся непосредственно на прилавках магазинов электроники, включая крупные российские торговые сети.

Теги
Новости по теме
Это новые Galaxy S26 и S26 Ultra. Вот такими будут флагманы Samsung 2026 года
Samsung выпустила новый Galaxy A07 5G с большой батареей. Говорят, он круче бюджеток Xiaomi
Дата выхода и цена Galaxy S26 раскрыты. Когда и сколько придется заплатить за новый Samsung?
Лонгриды для вас
Лучшие складные смартфоны на январь 2026 года. От флипов до самых необычных

Если 2024 год принес лишь дежурные обновления, то 2025-й стал временем настоящего созревания складных смартфонов. Они стали дейсвтительно компактными, получили большие аккумуляторы и в целом стали намного более ориентированными на пользователя, а не просто игрушкой для гиков. Эра инженерных экспериментов и хрупкости осталась позади — складные устройства теперь уверенно стоят рядом с традиционными флагманами, а часто и превосходят их. Вот и давайте вспомним лучшие складные смартфоны прошедшего года, которые еще актуальны в этом.

Читать далее
Samsung нашла способ исправить проблемы Galaxy Buds 3 Pro. Ждем лучшие наушники года

Наушники Galaxy Buds 3 Pro от Samsung уже больше года на рынке, и несмотря на множество достоинств, они так и не стали выбором номер один для многих пользователей. Причина кроется не в качестве звука или функциональности, а в спорных решениях, связанных с дизайном и эргономикой устройства. Для многих это прозвучит довольно странно, мол наушники и наушники, на них же не смотреть, а слушать их. Вот только думают так все до тех пор, пока не встанет выбор что именно им купить.

Читать далее
Какие смартфоны Samsung получат One UI 9 в 2026 году, а какие перестанут обновляться

Смартфоны Samsung отличаются от других устройств надежностью. Долгое время устройства бренда имели лишь один существенный недостаток - небольшой срок выхода обновлений Android. Однако с недавних пор компания перешла на 7-летнюю поддержку флагманов, но касается это лишь более-менее новых устройств, начиная с S24. Как быть всем остальным? Готовиться к тому, что в 2026 ряд смартфонов Samsung перестанет обновляться.

Читать далее
Новости партнеров
Почему у большого пальца только две фаланги?
Почему у большого пальца только две фаланги?
Теперь вас будут просить установить мессенджер MAX и на работе. Что изменится с новым законом
Теперь вас будут просить установить мессенджер MAX и на работе. Что изменится с новым законом
Виталик Бутерин призвал к созданию новых DAO на фоне рекордной активности в сети Эфириума. Зачем?
Виталик Бутерин призвал к созданию новых DAO на фоне рекордной активности в сети Эфириума. Зачем?