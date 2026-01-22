Когда начнут продавать Galaxy S26: точные даты выхода и старта продаж

Немного отстав от китайцев по срокам выпуска своих флагманов, корейская компания Samsung готовится представить смартфон Galaxy S26, а также его старших братьев S26+ и S26 Ultra. И, хотя разработчики еще не называли конкретные даты, инсайдерам уже сейчас удалось узнать, когда выйдет Galaxy S26. Более того, им стали известны дни старта продаж новых флагманов Samsung. Рассказываем, какие числа стоит отмечать в календаре.

Дата выхода Galaxy S26

Дата презентации Galaxy S26 — 25 февраля 2026 года. Первые слухи об этом появились еще в начале января, а теперь они нашли подтверждение сразу от нескольких источников. В этот день Samsung одновременно покажет смартфоны:

Galaxy S26;

Galaxy S26+;

Galaxy S26 Ultra.

Характеристики Galaxy S26 вы можете узнать из нашего отдельного материала, где мы рассказывали о грядущих новинках. Важно заметить, что, в отличие от китайцев, Samsung проводит общемировую презентацию. Это означает совпадение даты выхода Galaxy S26 со всеми другими странами, но смартфоны появятся в продаже не сразу.

Старт продаж Galaxy S26

На следующий день после презентации Galaxy S26, то есть 26 февраля, будет открыта стадия предзаказа, которая продлится до 4 марта включительно. В эти сроки Samsung позволит лишь оформить покупку смартфона, в то время как само устройство дойдет до получателя лишь по завершении стадии.

С 5 по 10 марта ожидается предпродажа, а общий старт продаж Galaxy S26 начнется 11 марта. В этот день новые флагманы Samsung появятся непосредственно на прилавках магазинов электроники, включая крупные российские торговые сети.