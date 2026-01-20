Когда смартфон с лучшей в мире камерой выйдет в России: что известно про глобальную версию Xiaomi 17 Ultra Leica Edition

  2. Темы
  3. Смартфоны
Юрий Кудлович

Иногда о скором выходе смартфона говорят не тизеры и презентации, а скучные базы регуляторов. И вот как раз такой случай: ультрафлагманская версия Xiaomi 17 Ultra с камерой Leica внезапно появилась в сертификации NBTC в Таиланде. Обычно это означает одно: устройство уже готовят к продажам за пределами Китая, и ждать осталось недолго.

Когда смартфон с лучшей в мире камерой выйдет в России: что известно про глобальную версию Xiaomi 17 Ultra Leica Edition. Xiaomi показала, как должна выглядеть система управления камерой. Изображение: gadgets360.com. Фото.

Xiaomi показала, как должна выглядеть система управления камерой. Изображение: gadgets360.com

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

В списках Национальной комиссии по телерадиовещанию и телекоммуникациям Таиланда (NBTC) появился смартфон с индексом Xiaomi 25128PNA1G. Этот модельный номер Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, факт сертификации которого прямо намекает на скорый старт международных поставок. Как правило, в таких случаях отделяет устройство от релиза лишь финальная бюрократия. Так что слухи о релизе в ближайшие недели, скорее всего, не врут.

Если вы ждали именно Leica-версию с упором на мобильную съемку, то шанс увидеть такой телефон в продаже вне Китая действительно есть, причем очень высокий. При этом важно помнить: сертификация не раскрывает ни дату старта продаж, ни цены, а только подтверждает, что аппарат проходит обязательные формальности.

Характеристики Xiaomi 17 Ultra Leica Edition

По начинке это максимально заряженный флагман. Заявлен 6,9-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц и пиковой яркостью до 3500 нит. В основе, конечно же, Android 16 и HyperOS, а сердцем новинки выступает Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Отдельный акцент на автономности. Внутри стоит батарея на 6800 мА*ч, поддерживается проводная зарядка до 90 Вт и беспроводная до 50 Вт. По сухим цифрам это смартфон, который рассчитан на активные сценарии: камера, навигация, соцсети, игры, и все без постоянной привязки к розетке.

Характеристики Xiaomi 17 Ultra Leica Edition. Все внимание к огромной камере с кольцом фокуса. Изображение: gizmochina.com. Фото.

Все внимание к огромной камере с кольцом фокуса. Изображение: gizmochina.com

Но главная причина, по которой все так активно обсуждают именно Leica Edition: камера. Здесь основной модуль на 50 МП, сверхширик на 50 МП, перископический зум на 200 МП и фронталка на 50 МП. А еще у этой версии есть фирменная фишка — физическое кольцо управления фокусом. И оно реально добавляет ощущение, что ты пользуешься камерофоном, а не просто смартфоном с кучей камер. На практике такой орган управления дает более естественное управление зумом и съемкой, как на настоящей фототехнике.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Дата выхода и стоимость Xiaomi 17 Ultra Leica Edition

Официальных цен для международного рынка пока нет, но в Китае ориентир уже известен. Если переводить в рубли грубо, получается примерно так:

  • версия 16/512 ГБ — около 89 000 рублей
  • 16 ГБ + 1 ТБ — порядка 100 000 рублей

Но для глобального рынка почти всегда нужно закладывать наценку: налоги, логистика и региональная ценовая политика делают своt дело. Поэтому реальнее ожидать что-то ближе к 100 000 рублей за базовую конфигурацию и до 120 000 рублей за топовую. Причем цены будут варьироваться в зависимости от страны и того, как Xiaomi сформирует комплект.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

По срокам тоже пока никаких фактов, только предположения. Как правило, после засвета в регуляторах смартфоны выходят в течение нескольких недель или пары месяцев. Так что наиболее реалистичное окно: конец зимы или начало весны, а точную дату, скорее всего, привяжут к отдельному международному анонсу или крупному региональному запуску линейки.

Теги
Новости по теме
В 2026 году выйдет новый смартфон Xiaomi 17 Plus: вот, каким он будет
Xiaomi перестанет обновлять сразу 6 популярных смартфонов в 2026 году. Проверьте свой
Готовится к выходу Xiaomi 17 Max. Каким будет новый флагман с батареей на 8000 мАч
Лонгриды для вас
Сколько памяти нужно смартфону в 2026 году

Главное, на что мы обращаем внимание при выборе смартфона — это память. Во-первых, от ее количества напрямую зависит, комфортно ли вам будет пользоваться устройством. Во-вторых, это довольно простой параметр, который понятен даже новичку: чем больше, тем лучше. Но сколько именно памяти нужно смартфону в 2026 году? Существует ли какая-то универсальная рекомендация, или дело исключительно в предпочтениях конкретного покупателя? Давайте разбираться.

Читать далее
Китайцы подсуетились и сделали подделку Xiaomi 17. Фейковый смартфон продают на AliExpress за 5 тысяч

С момента презентации Xiaomi 17 прошла почти неделя, а страсти по китайских флагманам не утихают до сих пор. В интернете уже полно отзывов на новый смартфон, однако купить Xiaomi 17 — та еще задача. Мало того, что устройства нет в крупных розничных магазинах России, так его не найти даже на маркетплейсах. При этом подделки Xiaomi 17 свободно продаются на AliExpress, и кто-нибудь обязательно закажет контрафакт.

Читать далее
Пять причин купить OnePlus 15. Кому он подойдет больше всего

OnePlus недавно представил на глобальном рынке свой новый флагман OnePlus 15. Этот смартфон нацелен на пользователей, которым важна производительность и долгосрочная поддержка Android. Устройство предлагает новый уровень скорости, AI-улучшения и прочность, однако отказалось от партнерства с Hasselblad в пользу собственных решений для камеры. Разберем, кому подойдет этот флагман, а кому лучше присмотреться к альтернативам.

Читать далее
Новости партнеров
Что нельзя подключать к удлинителю: 10 приборов, которые могут привести к пожару
Что нельзя подключать к удлинителю: 10 приборов, которые могут привести к пожару
Какое событие на рынке криптовалют разрушило надежды инвесторов на сезон альткоинов: ответ экспертов
Какое событие на рынке криптовалют разрушило надежды инвесторов на сезон альткоинов: ответ экспертов
Как добавить банковскую карту для выплат и пособий на Госуслуги
Как добавить банковскую карту для выплат и пособий на Госуслуги