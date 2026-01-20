Когда смартфон с лучшей в мире камерой выйдет в России: что известно про глобальную версию Xiaomi 17 Ultra Leica Edition

Иногда о скором выходе смартфона говорят не тизеры и презентации, а скучные базы регуляторов. И вот как раз такой случай: ультрафлагманская версия Xiaomi 17 Ultra с камерой Leica внезапно появилась в сертификации NBTC в Таиланде. Обычно это означает одно: устройство уже готовят к продажам за пределами Китая, и ждать осталось недолго.

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

В списках Национальной комиссии по телерадиовещанию и телекоммуникациям Таиланда (NBTC) появился смартфон с индексом Xiaomi 25128PNA1G. Этот модельный номер Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, факт сертификации которого прямо намекает на скорый старт международных поставок. Как правило, в таких случаях отделяет устройство от релиза лишь финальная бюрократия. Так что слухи о релизе в ближайшие недели, скорее всего, не врут.

Если вы ждали именно Leica-версию с упором на мобильную съемку, то шанс увидеть такой телефон в продаже вне Китая действительно есть, причем очень высокий. При этом важно помнить: сертификация не раскрывает ни дату старта продаж, ни цены, а только подтверждает, что аппарат проходит обязательные формальности.

Характеристики Xiaomi 17 Ultra Leica Edition

По начинке это максимально заряженный флагман. Заявлен 6,9-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц и пиковой яркостью до 3500 нит. В основе, конечно же, Android 16 и HyperOS, а сердцем новинки выступает Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Отдельный акцент на автономности. Внутри стоит батарея на 6800 мА*ч, поддерживается проводная зарядка до 90 Вт и беспроводная до 50 Вт. По сухим цифрам это смартфон, который рассчитан на активные сценарии: камера, навигация, соцсети, игры, и все без постоянной привязки к розетке.

Но главная причина, по которой все так активно обсуждают именно Leica Edition: камера. Здесь основной модуль на 50 МП, сверхширик на 50 МП, перископический зум на 200 МП и фронталка на 50 МП. А еще у этой версии есть фирменная фишка — физическое кольцо управления фокусом. И оно реально добавляет ощущение, что ты пользуешься камерофоном, а не просто смартфоном с кучей камер. На практике такой орган управления дает более естественное управление зумом и съемкой, как на настоящей фототехнике.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Дата выхода и стоимость Xiaomi 17 Ultra Leica Edition

Официальных цен для международного рынка пока нет, но в Китае ориентир уже известен. Если переводить в рубли грубо, получается примерно так:

версия 16/512 ГБ — около 89 000 рублей

16 ГБ + 1 ТБ — порядка 100 000 рублей

Но для глобального рынка почти всегда нужно закладывать наценку: налоги, логистика и региональная ценовая политика делают своt дело. Поэтому реальнее ожидать что-то ближе к 100 000 рублей за базовую конфигурацию и до 120 000 рублей за топовую. Причем цены будут варьироваться в зависимости от страны и того, как Xiaomi сформирует комплект.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

По срокам тоже пока никаких фактов, только предположения. Как правило, после засвета в регуляторах смартфоны выходят в течение нескольких недель или пары месяцев. Так что наиболее реалистичное окно: конец зимы или начало весны, а точную дату, скорее всего, привяжут к отдельному международному анонсу или крупному региональному запуску линейки.