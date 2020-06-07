Когда выйдет Galaxy Note 20 и каким он будет

Смартфоны Galaxy Note всегда были самыми крутыми в модельном ряду Samsung. Поэтому, чтобы они не конкурировала с аппаратами Galaxy S, их выпускали на полгода позже. Как правило, «ноуты» имели точно такое же железо, что и «эски», но при этом отличались увеличенным экраном, поддержкой стилуса, который с самого первого поколения стал их отличительной фишкой, и аккумуляторами большей ёмкости. Именно эти отличия сделали их невероятно популярными даже среди тех, кому стилус, в общем-то, был не нужен от слова совсем. В этом году традиция сохранится.

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Презентация Galaxy Note 20 должна пройти 5 августа. Несмотря на то что Samsung ещё официально об этом не объявила, коллеги из SamMobile уже разузнали всю необходимую информацию. Оказывается, помимо Galaxy Note 20 в этот же день будет представлен новый Galaxy Fold. Пока до конца неизвестно, будет ли это упрощённый Galaxy Fold Lite с более низкой, чем у оригинала, ценой либо полноценный Galaxy Fold 2, который будет во всём лучше своего предшественника и, возможно, дороже. Впрочем, речь сейчас не о нём, а о Galaxy Note 20, который обещает быть не менее интересным.

Каким будет Galaxy Note 20

Внешне Galaxy Note 20, скорее всего, не претерпит сильных изменений. Всё-таки не даром Samsung старалась привести весь модельный ряд к общему стилю: квадратный корпус, плоский дисплей, вырез островного типа посередине экрана и вписанная в выдающийся квадратный постамент основная камера из четырёх модулей. Но это только общий дизайн-код. С технической точки зрения Galaxy Note 20 будет, пожалуй, самым продвинутым аппаратом на рынке в принципе.

Что нужно знать о Galaxy Note 20

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Galaxy Note 20 выйдет в трёх модификациях: Galaxy Note 20, Galaxy Note 20+ и Galaxy Note 20 Ultra;

Galaxy Note 20 и Note 20+ получат AMOLED-дисплеи с диагональю 6,7 дюйма;

Топовый Galaxy Note 20 Ultra получит LTPO-дисплей на 6,9 дюймов и частотой обновления 120 Гц, аккумулятор на 4500 мА*ч и камеру на 108 мегапикселей;

Камера Galaxy Note 20 Ultra будет лишена поддержки 100-кратного увеличения как у Galaxy S20 Ultra;

Аппаратную основу всех Galaxy Note 20 составят процессоры Exynos 992 (для Европы) и Snapdragon 865 (для США и Азии);

Объём оперативной памяти Galaxy Note 20 будет составлять от 12 до 16 ГБ в зависимости от конфигурации;

Перо S Pen получит поддержку дополнительных степеней нажатия, новые функции для управления интерфейсом смартфона и более удобную для хвата конструкцию.

Что лучше: Galaxy Note 20 или Galaxy S20

Самой крутой и технологически совершенной моделью, как несложно догадаться, будет, конечно, Galaxy Note 20 Ultra. Несмотря на это, Samsung, дабы не создавать внутренней конкуренции с Galaxy S20 Ultra, лишила «ноут» поддержки 100-кратного зума, сохранив ту же самую камеру. Совершенно очевидно, что это ограничение является искусственным. Дескать, у владельцев Galaxy Note 20 Ultra и так много привилегий по сравнению с остальными моделями. Но одного только зума тут явно будет недостаточно. Ведь мало кто на постоянной основе делает фотографии со 100-кратным увеличением, тем более что и качество таких снимков оставляет желать лучшего. Поэтому у Galaxy Note 20 Ultra должен быть ещё какой-то отталкивающий фактор, способствующий удержанию спроса на S20 Ultra.

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На мой взгляд, этим фактором будет цена. Если Galaxy S20 Ultra на старте стоил 1399 долларов, то, на мой взгляд, было бы логично, если бы Samsung установила цену на Galaxy Note 20 Ultra на уровне 1499-1599 долларов. Таким образом пользователь, которому не нужен стилус, а нужна условно самая продвинутая камера на рынке, обратит внимание на Galaxy S20 Ultra, а тот, кто действительно не представляет, как пользоваться смартфоном без пера, сделает ставку на «ноут», пусть ради этого и придётся заплатить дополнительные 100-200 долларов. Профит!