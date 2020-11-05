Когда выйдет Galaxy S21 и чем он будет отличаться от Galaxy S20

Galaxy S21 представят на первом мероприятии Galaxy Unpacked в 2021 году, которая состоится 14 января. Об этом сообщил инсайдер Джон Проссер, автор многих достоверных сливов о новинках компании Apple. По его словам, Samsung откроет предзаказы на флагман нового поколения в день официального анонса, а выпустит его розницу уже через 2 недели, 29 января. Получается, что релиз Galaxy S21 состоится ощутимо раньше, чем Galaxy S20, который представили только 11 февраля, а в продажу выпустили больше чем через месяц, 13 марта.

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Galaxy S21, как следует из названия, нельзя будет назвать грандиозным обновлением линейки. Вопреки слухам о том, что новинку назовут Galaxy S30, по факту вместо апгрейда на целый десяток, к номеру Galaxy S20 прибавят лишь единичку. В результате получится лишь закономерная эволюция идей, которые Samsung воплотила в предыдущей модели. Это становится ясно, когда смотришь на рендер новинки, который утёк в Сеть благодаря другому инсайдеру, скрывающемуся под псевдонимом OnLeaks.

Чем Galaxy S21 отличается от Galaxy S20

Обратите внимание, что спереди дизайн Galaxy S21 ничем не отличается от Galaxy S20. Возможно, есть некоторые различия в толщине рамок или радиусе объектива фронтальной камеры, но вот так с наскока разглядеть их не получается. Зато при взгляде на заднюю панель становится ясно, куда дизайнеры Samsung направили весь свой запал. По факту изменилось только оформление камеры, да и то не слишком кардинально. Однако насколько круче такое исполнение выглядит в сравнении с оформлением основной камеры Galaxy S20.

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Не знаю, как у вас, но у меня внешний вид задней панели Galaxy S20 оставлял впечатление чего-то максимально скучного и проходного. Как будто дизайнерам Samsung просто не хотелось ничего делать, и они на скорую руку нарисовали то, что в итоге нам и представили. В этом не было никакой изюминки, это было откровенно некрасиво. Но исполнение камеры в Galaxy S21 мне нравится. Оно получилось таким одновременно и минималистичным, и очень стильным. На мой взгляд, такое оформление куда органичнее для флагманского смартфона, чем то, что было раньше.

Характеристики Galaxy S21

С точки зрения характеристик ничего кардинально нового не ожидается.

Дисплей: 6,1 дюйма — 6,7 дюйма

Процессор: Snapdragon 875/Exynos 1080

Память: 8/128 – 16/1024 ГБ (в зависимости от модели)

Камера: 64 Мп для базовой модели и 108 – для топовой

Аккумулятор: 4500-5000 мА*ч

Цена: от 999 долларов за базовую модель

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Впрочем, кое-чем новинка всё-таки сможет удивить. По слухам, Samsung планирует отказаться от комплектации Galaxy S21 блоком питания и наушниками по аналогии с iPhone 12. То есть в коробке с новинкой будет только зарядный кабель. Несмотря на то что корейцы одними из первых поспешили высмеять подход Apple, продемонстрировав мощный зарядный блок, который идёт в комплекте с её нынешними смартфонами, тренды – есть тренды, и от них никуда не денешься. Особенно, если следование им позволяет хоть немного сэкономить.