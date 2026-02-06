Когда выйдет глобальная версия Xiaomi 17, и как изменится смартфон в России

Еще в сентябре 2025 года на территории Китая был представлен смартфон Xiaomi 17 — свежий флагман одного из самых популярных технологических брендов в мире. Однако за пределами Поднебесной он так и не появился. Поэтому нетерпеливые энтузиасты начали покупать китайскую версию Xiaomi 17, после чего столкнулись с отсутствием русского языка и наличием большого количества хлама в прошивке. Однако большинство продолжает верить в чудо, и мы готовы рассказать, сбудется ли оно. Итак, состоится ли выход глобальной версии Xiaomi 17?

Будет ли глобальная версия Xiaomi 17

Да, глобальная версия Xiaomi 17 все-таки появится в продаже. Это ожидаемое развитие событий с учетом того, что на протяжении последних лет китайский производитель регулярно выпускал свои флагманы на международный рынок. Плюс ко всему на днях в сети появились официальные рендеры глобалки.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Но, в то время как международную аудиторию ждет релиз Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra, смартфоны Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max останутся эксклюзивом для жителей Поднебесной.

Характеристики Xiaomi 17 (Global)

Помимо подтверждения релиза уже известны характеристики глобальной версии Xiaomi 17. От китайской она будет отличаться не только прошивкой, но и емкостью аккумулятора, а также доступными вариантами памяти. То же самое касается глобальной версии Xiaomi 17 Ultra.

Характеристики Xiaomi 17 (Global) Xiaomi 17 Ultra (Global) Экран 6.31 дюйма, AMOLED (2670х1200), 1-120 Гц 6.83 дюйма, AMOLED (3200х1440), 1-120 Гц Основная камера 50 (OIS) + 50 + 50 (OIS) МП 50 (OIS) + 50 + 200 (OIS) МП Фронтальная камера 50 МП 50 МП Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Память 12/256 или 12/512 ГБ 16/512 ГБ Аккумулятор 6330 мАч 6000 мАч Зарядка 100 Вт (проводная)

50 Вт (беспроводная) 100 Вт (проводная)

80 Вт (беспроводная)

Таким образом, емкость аккумулятора глобальной версии Xiaomi 17 уменьшится на 670 мАч по сравнению с китайской, а Xiaomi 17 Ultra — на 800 мАч. Кроме того, для базового смартфона на международном рынке будет исключена конфигурация 16/512 ГБ, а Ultra-флагман и вовсе останется доступным лишь в одном варианте памяти.

Дата выхода глобальной версии Xiaomi 17

Глобальная версия Xiaomi 17 выйдет в марте 2026 года. Точная дата релиза пока не известна, но ожидается, что она совпадет со сроками проведения международной выставки MWC 2026, которая пройдет со 2 по 6 марта в Барселоне.

Наконец, Xiaomi 17 появится в России, как и глобальная версия Xiaomi 17 Ultra. Однако релиз в нашей стране может состояться чуть позже — ближе к концу марта.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Цена глобальной версии Xiaomi 17

На момент публикации уже известно, сколько будет стоить глобальная версия Xiaomi 17. В зависимости от варианта смартфона и объема памяти она составит:

Xiaomi 17 (12/256 ГБ) — $999 (~ 76 500 ₽);

— $999 (~ 76 500 ₽); Xiaomi 17 (12/512 ГБ) — $1099 (~ 84 000 ₽);

— $1099 (~ 84 000 ₽); Xiaomi 17 Ultra (16/512 ГБ) — $1499 (~ 115 000 ₽).

Эти цены не учитывают скидки и актуальны для AliExpress. В России и на территории стран Евросоюза смартфон будет дороже. О том, сколько он будет стоить, мы рассказывали в отдельном материале.