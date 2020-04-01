Редкая статья про Huawei или Honor обходится без рассказов о том, как злобные дядьки лишили смартфоны этих брендов возможности работать с Google. Сегодня, насколько это возможно, постараемся избежать этих разговоров, лучше обсудим долгожданную новинку от Honor. Линейка традиционно обновляется раз в год и имеет очень неплохие характеристики для своей ценовой категории. По крайней мере, в прошлые годы было именно так. В этот раз смартфон выпускается в новых условиях, но учитывая настрой компании, с которым я сталкивался лично, шансы на успех у них есть. Сейчас подоспела информация о дате выхода и спеках нового Honor 30 и Honor 30 Pro. Давайте уже обсудим их.

Когда выйдет Honor 30 Pro

Можно считать это утечкой, но слишком уж она жирная для того, чтобы действительно быть ей. Информация появилась в социальной сети Weibo, а поделился ей китайский актер Ли Сиан (Li Xian). Он разместил фотографию, на которой изображен он сам, смартфон, название смартфона Honor 30 и дата 15 апреля.

Из этого недвусмысленно понятно, что смартфон представят именно в этот день.Через один день после запуска OnePlus 8.

Иногда такая информация бывает действительно почти утечкой. Например, когда автор ошибся и выложил ее раньше положенного времени. Но известны случаи, когда компании так анонсировали выход своих смартфонов. Особенно, когда основным рынком в сложившейся ситуации будет Китай. Лучше воспользоваться лицами популярных в этой стране актеров и продвинуть продукт через их социальные сети.

Характеристики Honor 30 Pro

К сожалению, по фотографии непонятно, как будет выглядеть смартфон, так как он почти вольностью закрыт руками. Виден по сути только его цвет и небольшая часть боковой стенки.

На основании этого можно точно сказать, что смартфон будет сделан из стекла и металла, как и вышедший недавно Huawei P40. Похожа, скорее всего, будет и форма новинки, так как открытая часть корпуса внешне очень напоминает такую же часть флагмана от Huawei.

Цвет на фотографии имеет какие-то розово-фиолетовые оттенки. Это говорит о том, что компания верна идее градиентов, которые широко применяются в их смартфонах. Кроме этого, можно сказать, что тип нанесения цвета будет примерно, как у Huawei P40. Напомню, в нем применено матовое стекло. Благодаря обработке задней стенки, цвет меняет оттенки, а корпус под определенным углом кажется вогнутым внутрь. На фото это не показать, но в жизни смотрится очень интересно.

Учитывая положение Honor 30 и Honor 30 Pro в линейке, можно смело предположить, что работать он будет под управлением топового процессора Kirin 990 с поддержкой сетей пятого поколения (5G).

Камера тоже должна быть на высоте. Скорее всего, они не получат модуль от Huawei P40 Pro+, но более простые модули этого семейства им обеспечены. Это означает, что почти наверняка мы увидим 50-мегапиксельную камеру с сенсором Sony IMX700. Ключевой особенностью этого сенсора является возможность группировки пикселей по принципу ”4 в 1”. Так достигается суммарный размер пикселя 2,24 мкм. Проще говоря, это очень много и намного больше, чем у всех конкурентов. Я уже рассказывал, какой должна быть камера для хороших снимков. Размер пикселя едва ли не самый важный показатель.

Вряд ли основные модули Honor 30 и Honor 30 Pro будут сильно отличаться, а вот количество дополнительных точно будет разным. Так же младшая модель не будет оснащаться некоторыми программными и аппаратными эксклюзивами старшей. Обе точно будут выпирать из корпуса. Без этого никуда и я уже объяснял почему.

Если вы пропустили новость о выходе Huawei P40 Pro, обязательно прочитайте нашу статью.

Можно не сомневаться в том, что фронталка будет размещена в вырезе экрана. Компания уже давно использует это решение и вряд ли будет от него отходить. Про характеристики сенсора говорить пока рано, но наиболее вероятным выглядит вариант с модулем от Huawei P40 с разрешением 32 Мп.

Новые телефоны Honor

Готовясь к запуску Huawei P40 и его старших братьев, компания выпустила на рынок Huawei P40 Lite. В целом этот шаг оправдан, так как мало кто сомневался в выходе полноценного P40, и никакие секреты таким решением выданы не были. Запуск ”лайтовой” версии не является чем-то рядовым, но вполне допустим.

Так же поступили и ребята и Honor. Они уже презентовали Honor 30S. Так они традиционно обозначают более доступную версию флагманского семейства. В этот раз он был выпущен чуть раньше.

Honor 30S, как и ожидаемые новинки, поддерживает 5G, но работает на Kirin 820. Он получил 6,5-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+. Фронталка находится в отверстии экрана, а на задней стенке 4 сенсора от 2 Мп до 64 Мп. Быстрая зарядка поддерживается, а сервисы Google нет. Стоимость новинки в версии 8/256 ГБ составляет 380 долларов. Не так дешево.

Стоит ли покупать телефоны Huawei и Honor

Ответ на этот вопрос очень прост. Если вы не очень часто ставите приложения, а сервисы Google для вас пустой звук, то однозначно стоит.

Много важных приложений в фирменном магазине AppGallery уже есть. Остальные можно установить из APK. Это совершено не сложно и наш автор Александр Богданов уже рассказывал, как это сделать.

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Зато Huawei и Honor по-прежнему очень хороши с технической точки зрения. Это передовые смартфоны, которые отлично ”варятся в собственном соку”. Отсутствие поддержки Google, конечно, неприятно, зато учитывая стремление китайской компании и ее возможности, она может создать все свое. Офисные приложения и даже голосовой ассистент у нее уже есть. Посмотрим, что будет дальше.