Когда выйдет Honor 30 Pro и каким он будет 0

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Артем Сутягин

Редкая статья про Huawei или Honor обходится без рассказов о том, как злобные дядьки лишили смартфоны этих брендов возможности работать с Google. Сегодня, насколько это возможно, постараемся избежать этих разговоров, лучше обсудим долгожданную новинку от Honor. Линейка традиционно обновляется раз в год и имеет очень неплохие характеристики для своей ценовой категории. По крайней мере, в прошлые годы было именно так. В этот раз смартфон выпускается в новых условиях, но учитывая настрой компании, с которым я сталкивался лично, шансы на успех у них есть. Сейчас подоспела информация о дате выхода и спеках нового Honor 30 и Honor 30 Pro. Давайте уже обсудим их.

Ждем премьеру нового Honor.

Когда выйдет Honor 30 Pro

Можно считать это утечкой, но слишком уж она жирная для того, чтобы действительно быть ей. Информация появилась в социальной сети Weibo, а поделился ей китайский актер Ли Сиан (Li Xian). Он разместил фотографию, на которой изображен он сам, смартфон, название смартфона Honor 30 и дата 15 апреля.

Из этого недвусмысленно понятно, что смартфон представят именно в этот день.Через один день после запуска OnePlus 8.

Вот та самая фотография. На ней все, что мы знаем о новом смартфоне.

Иногда такая информация бывает действительно почти утечкой. Например, когда автор ошибся и выложил ее раньше положенного времени. Но известны случаи, когда компании так анонсировали выход своих смартфонов. Особенно, когда основным рынком в сложившейся ситуации будет Китай. Лучше воспользоваться лицами популярных в этой стране актеров и продвинуть продукт через их социальные сети.

Характеристики Honor 30 Pro

К сожалению, по фотографии непонятно, как будет выглядеть смартфон, так как он почти вольностью закрыт руками. Виден по сути только его цвет и небольшая часть боковой стенки.

На основании этого можно точно сказать, что смартфон будет сделан из стекла и металла, как и вышедший недавно Huawei P40. Похожа, скорее всего, будет и форма новинки, так как открытая часть корпуса внешне очень напоминает такую же часть флагмана от Huawei.

Цвет на фотографии имеет какие-то розово-фиолетовые оттенки. Это говорит о том, что компания верна идее градиентов, которые широко применяются в их смартфонах. Кроме этого, можно сказать, что тип нанесения цвета будет примерно, как у Huawei P40. Напомню, в нем применено матовое стекло. Благодаря обработке задней стенки, цвет меняет оттенки, а корпус под определенным углом кажется вогнутым внутрь. На фото это не показать, но в жизни смотрится очень интересно.

Учитывая положение Honor 30 и Honor 30 Pro в линейке, можно смело предположить, что работать он будет под управлением топового процессора Kirin 990 с поддержкой сетей пятого поколения (5G).

Это самым современный процессор Kirin.

Камера тоже должна быть на высоте. Скорее всего, они не получат модуль от Huawei P40 Pro+, но более простые модули этого семейства им обеспечены. Это означает, что почти наверняка мы увидим 50-мегапиксельную камеру с сенсором Sony IMX700. Ключевой особенностью этого сенсора является возможность группировки пикселей по принципу ”4 в 1”. Так достигается суммарный размер пикселя 2,24 мкм. Проще говоря, это очень много и намного больше, чем у всех конкурентов. Я уже рассказывал, какой должна быть камера для хороших снимков. Размер пикселя едва ли не самый важный показатель.

Вряд ли основные модули Honor 30 и Honor 30 Pro будут сильно отличаться, а вот количество дополнительных точно будет разным. Так же младшая модель не будет оснащаться некоторыми программными и аппаратными эксклюзивами старшей. Обе точно будут выпирать из корпуса. Без этого никуда и я уже объяснял почему.

Если вы пропустили новость о выходе Huawei P40 Pro, обязательно прочитайте нашу статью.

Можно не сомневаться в том, что фронталка будет размещена в вырезе экрана. Компания уже давно использует это решение и вряд ли будет от него отходить. Про характеристики сенсора говорить пока рано, но наиболее вероятным выглядит вариант с модулем от Huawei P40 с разрешением 32 Мп.

Новые телефоны Honor

Готовясь к запуску Huawei P40 и его старших братьев, компания выпустила на рынок Huawei P40 Lite. В целом этот шаг оправдан, так как мало кто сомневался в выходе полноценного P40, и никакие секреты таким решением выданы не были. Запуск ”лайтовой” версии не является чем-то рядовым, но вполне допустим.
 Так же поступили и ребята и Honor. Они уже презентовали Honor 30S. Так они традиционно обозначают более доступную версию флагманского семейства. В этот раз он был выпущен чуть раньше.

Honor 30S, как и ожидаемые новинки, поддерживает 5G, но работает на Kirin 820. Он получил 6,5-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+. Фронталка находится в отверстии экрана, а на задней стенке 4 сенсора от 2 Мп до 64 Мп. Быстрая зарядка поддерживается, а сервисы Google нет. Стоимость новинки в версии 8/256 ГБ составляет 380 долларов. Не так дешево.

Жаль, что новинку не смогут встретить овациями. Времена не те.

Стоит ли покупать телефоны Huawei и Honor

Ответ на этот вопрос очень прост. Если вы не очень часто ставите приложения, а сервисы Google для вас пустой звук, то однозначно стоит.

Много важных приложений в фирменном магазине AppGallery уже есть. Остальные можно установить из APK. Это совершено не сложно и наш автор Александр Богданов уже рассказывал, как это сделать.

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Зато Huawei и Honor по-прежнему очень хороши с технической точки зрения. Это передовые смартфоны, которые отлично ”варятся в собственном соку”. Отсутствие поддержки Google, конечно, неприятно, зато учитывая стремление китайской компании и ее возможности, она может создать все свое. Офисные приложения и даже голосовой ассистент у нее уже есть. Посмотрим, что будет дальше.

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