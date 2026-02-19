Когда выйдет Nothing Phone 4a и что о нем известно

Утечки накануне официального анонса — привычная история для смартфонного рынка. Когда сотни тысяч или даже миллионы пользователей ждут новинку, просто не может не быть информации о том, что в ней будет. Часть такие утечки сливают сами производители, чтобы подогреть интерес к новинке. А иногда это бывают даже официальные тизеры. Серия Nothing Phone 4a не стала исключением. Французский ресурс Dealabs, известный своей точностью, опубликовал подробные характеристики и цены новинок ещё до их официального представления, запланированного на 5 марта.

Nothing Phone 4a: характеристики и камера

Стандартная модель получит тройную систему камер, где каждый модуль будет по 50 МП — против конфигурации 50+50+8 МП у предшественника Phone 3a. Заявленный «ультразум» в 70x выглядит скорее маркетинговым ходом, чем реальным инструментом съёмки: при таких значениях качество снимков у смартфонов среднего ценового сегмента традиционно оставляет желать лучшего. Фронтальная камера получит разрешение 32 МП.

Для вывода информации будет использоваться OLED-панель диагональю 6,78 дюйма с разрешением 1.5K и адаптивной частотой обновления от 30 до 120 Гц. Фирменный стиль никуда не делся: прозрачный корпус и Glyph Bar из 63 мини-светодиодов остаются визитной карточкой Nothing. А заряжаться он будет с мощностью до 50 Вт.

Nothing Phone 4a Pro получит важное улучшение, которое все ждали.

По памяти ситуация нестандартная: Phone 4a предложат в конфигурациях 8/256 и 12/256 ГБ, без младшей версии на 128 ГБ — по крайней мере для европейского рынка. Из цветов на выбор будут чёрный, белый, синий и розовый, причём последние два доступны только в версии 12/256 ГБ.

Каким будет Nothing Phone 4a Pro

Pro-версия делает ставку на основную камеру Sony 50 МП и заявленный зум до 140x. Экран крупнее — 6,83 дюйма, частота обновления достигает 144 Гц. Ключевое визуальное отличие — матрица Glyph Matrix на задней панели вместо стандартного Glyph Bar.

Корпус выполнен из цельного алюминия, что фактически исключает беспроводную зарядку — разве что производитель вырежет часть металлической крышки под катушку. Доступные цвета: чёрный, серебристый и розовый (последний — только для 12/256 ГБ). Конфигурации памяти: 8/128 и 12/256 ГБ — и здесь базовая версия Pro получает меньше хранилища, чем стандартная модель, что выглядит нелогично.

Сколько будет стоить Nothing Phone 4a и 4a Pro

Сказать сколько смартфоны будут стоить в России довольно сложно, ведь модели официально не поставляются на наш рынок. Для сравнение, в Европе Phone 4a стартует от 389 евро, тогда как Phone 3a начинался с 329 евро. Pro-модель подорожала скромнее: с 459 до 479 евро. От этого можно отталкиваться при оценки примерно стоимости смартфона в России.

Подорожание на фоне конкурентного рынка mid-range смартфонов — рискованный шаг. Nothing строила репутацию на соотношении цены и дизайна, и сохранить эту позицию при росте цен будет сложнее. Насколько оправданы новые ценники — станет ясно после официального анонса 5 марта.