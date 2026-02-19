Когда выйдет Nothing Phone 4a и что о нем известно

Артем Сутягин

Утечки накануне официального анонса — привычная история для смартфонного рынка. Когда сотни тысяч или даже миллионы пользователей ждут новинку, просто не может не быть информации о том, что в ней будет. Часть такие утечки сливают сами производители, чтобы подогреть интерес к новинке. А иногда это бывают даже официальные тизеры. Серия Nothing Phone 4a не стала исключением. Французский ресурс Dealabs, известный своей точностью, опубликовал подробные характеристики и цены новинок ещё до их официального представления, запланированного на 5 марта.

Когда выйдет Nothing Phone 4a и что о нем известно. Новинка будет дороже, но и интересней прошлогодней модели. Изображение: Notebookcheck. Фото.

Новинка будет дороже, но и интересней прошлогодней модели. Изображение: Notebookcheck

Nothing Phone 4a: характеристики и камера

Стандартная модель получит тройную систему камер, где каждый модуль будет по 50 МП — против конфигурации 50+50+8 МП у предшественника Phone 3a. Заявленный «ультразум» в 70x выглядит скорее маркетинговым ходом, чем реальным инструментом съёмки: при таких значениях качество снимков у смартфонов среднего ценового сегмента традиционно оставляет желать лучшего. Фронтальная камера получит разрешение 32 МП.

Для вывода информации будет использоваться OLED-панель диагональю 6,78 дюйма с разрешением 1.5K и адаптивной частотой обновления от 30 до 120 Гц. Фирменный стиль никуда не делся: прозрачный корпус и Glyph Bar из 63 мини-светодиодов остаются визитной карточкой Nothing. А заряжаться он будет с мощностью до 50 Вт.

Nothing Phone 4a Pro получит важное улучшение, которое все ждали.

По памяти ситуация нестандартная: Phone 4a предложат в конфигурациях 8/256 и 12/256 ГБ, без младшей версии на 128 ГБ — по крайней мере для европейского рынка. Из цветов на выбор будут чёрный, белый, синий и розовый, причём последние два доступны только в версии 12/256 ГБ.

Nothing Phone 4a: характеристики и камера. Этот смартфон назвали «отбитым» за необычный дизайн. Тенденция сохраняется. Изображение: theverge.com. Фото.

Этот смартфон назвали «отбитым» за необычный дизайн. Тенденция сохраняется. Изображение: theverge.com

Каким будет Nothing Phone 4a Pro

Pro-версия делает ставку на основную камеру Sony 50 МП и заявленный зум до 140x. Экран крупнее — 6,83 дюйма, частота обновления достигает 144 Гц. Ключевое визуальное отличие — матрица Glyph Matrix на задней панели вместо стандартного Glyph Bar.

Корпус выполнен из цельного алюминия, что фактически исключает беспроводную зарядку — разве что производитель вырежет часть металлической крышки под катушку. Доступные цвета: чёрный, серебристый и розовый (последний — только для 12/256 ГБ). Конфигурации памяти: 8/128 и 12/256 ГБ — и здесь базовая версия Pro получает меньше хранилища, чем стандартная модель, что выглядит нелогично.

Сколько будет стоить Nothing Phone 4a и 4a Pro

Сказать сколько смартфоны будут стоить в России довольно сложно, ведь модели официально не поставляются на наш рынок. Для сравнение, в Европе Phone 4a стартует от 389 евро, тогда как Phone 3a начинался с 329 евро. Pro-модель подорожала скромнее: с 459 до 479 евро. От этого можно отталкиваться при оценки примерно стоимости смартфона в России.

Подорожание на фоне конкурентного рынка mid-range смартфонов — рискованный шаг. Nothing строила репутацию на соотношении цены и дизайна, и сохранить эту позицию при росте цен будет сложнее. Насколько оправданы новые ценники — станет ясно после официального анонса 5 марта.

Лонгриды для вас
Сравнил Xiaomi 15T Pro и Poco F6 Pro, поэтому теперь знаю, стоит ли переплачивать вдвое

Xiaomi 15T Pro и Poco F6 Pro ориентированы на разные сегменты, несмотря на то, что оба являются членами одной большой китайской семьи. Один: премиальный флагман с передовыми функциями, другой почти флагман с отличным соотношением цена/качество. В этой статье мы сравним их и выясним, оправдана ли высокая цена за Xiaomi, или Poco предлагает то же самое, но за меньшие деньги.

Читать далее
Большое сравнение автономности смартфонов: кто работает от батареи дольше всех в начале 2026

За последние годы смартфоны научились делать почти всё, но один вопрос по-прежнему волнует пользователей сильнее остальных — сколько телефон реально живёт без розетки. И тут есть хорошие новости. Масштабное тестирование смартфонов, вышедших в 2025 году, от портала CNET показало, что автономность перестала быть проблемой современных устройств, а два бренда неожиданно вырвались в уверенные лидеры и один из них не Самсунг.

Читать далее
Почему смартфон HUAWEI — это такой же айфон, только на Android 12

Компанию Apple принято ругать по многим причинам. Ее критикуют за скудный комплект поставки смартфонов, закрытую экосистему, технологическое отставание и неоправданно высокую стоимость устройств. Замечания справедливые, но они не мешают Android-производителям копировать повадки Apple, ведь это приносит дополнительную выручку. Поэтому Samsung аналогичным образом урезает комплект поставки, а Xiaomi и вовсе выпускает вместо Xiaomi 16 флагман Xiaomi 17, чтобы его могли спутать с iPhone 17. Однако дальше всех ушла компания HUAWEI, чьи смартфоны стали такими же айфонами, но только на Android.

Читать далее
