Когда выйдет OnePlus 15T, и каким будет самый крутой компактный флагман на Android

Герман Вологжанин

В прошлом году OnePlus 13T вместе со своей индийской версией с приставкой «s» наделал много шума, став первым за долгое время компактным смартфоном OnePlus. Причем модель получилась настолько интересной, что ее покупали в России даже в отсутствие полноценной глобальной версии. А сейчас все идет к скорому анонсу OnePlus 15T — нового компактного флагмана, обещающего целый ряд улучшений, но не без нюансов.

Когда выйдет OnePlus 15T, и каким будет самый крутой компактный флагман на Android. Новый компактный флагман почти готов. Изображение: Now & Then Tech. Фото.

Новый компактный флагман почти готов. Изображение: Now & Then Tech

Раскрытые характеристики OnePlus 15T

Характеристиками OnePlus 15T поделился надежный инсайдер Digital Chat Station. Он сообщил, что новинка сохранит компактные размеры, получив 6.31-дюймовый AMOLED-экран, однако рамки дисплея уменьшатся за счет технологии LIPO, пиковая частота обновления поднимется до 165 Гц, а под матрицей будет скрыт ультразвуковой сканер отпечатков — шаг вперед по сравнению с OnePlus 13T.

Еще одним шагом вперед станет переход на новый флагманский чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, который используется в обычном OnePlus 15. А еще ожидается рост емкости аккумулятора до 7000 мАч, что станет одним из рекордных показателей для компактного смартфона. Лишь Xiaomi 17 сейчас способен предложить столько же.

Раскрытые характеристики OnePlus 15T. Рамки экрана должны стать тоньше. Изображение: Now & Then Tech. Фото.

Рамки экрана должны стать тоньше. Изображение: Now & Then Tech

Увы, но камера OnePlus 15T не получит существенного апгрейда. Ожидается, что компактный смартфон будет вновь использовать двойной модуль, где основе компанию составит 50-мегапиксельный телеобъектив Samsung JN5 с неизвестным на данный момент фокусным расстоянием.

Дата выхода OnePlus 15T

Исходя из опыта OnePlus 13T, OnePlus 15T выйдет в апреле 2026 года и будет представлен в Китае. О глобальной версии флагмана пока ничего не известно. Но, если она и выйдет, то случится это немного позднее.

Ожидается, что OnePlus 15T будет доступен в зеленом, белом и коричневом цвете, а на выбор разработчики предложат несколько вариантов объема памяти: 12/256, 12/512, 16/256, 16/512 и 16/1024 ГБ.

Ожидаемая цена OnePlus 15T

Главная интрига — цена OnePlus 15T. Скорее всего, она немного поднимется на фоне прошлогодней модели и составит примерно 3 599 юаней (~ 40 500 ₽). Повышение можно будет связать с подорожанием памяти и апгрейдом характеристик.

Глобальная версия OnePlus 15T в случае своего выхода должна занять промежуточное место между OnePlus 15R и OnePlus 15. В таком случае стоимость смартфона составит 45 тысяч рублей при заказе с AliExpress.

Лонгриды для вас
Есть ли в России гарантия на смартфоны OnePlus, которые куплены на AliExpress

Покупка смартфонов на AliExpress давно перестала быть чем-то необычным. Пользователи привыкли получать флагманы по более низкой цене, а магазины научились быстро доставлять технику без лишних хлопот. Но один вопрос продолжает волновать многих: что происходит с гарантией, если устройство приезжает не из официальной российской розницы. Особенно это касается брендов, которые сохранили сервисную поддержку в России. Появление OnePlus 15 на AliExpress вызвало волну обсуждений именно по этой причине, и теперь ситуация полностью прояснилась.

Читать далее
Сколько памяти нужно смартфону в 2026 году

Главное, на что мы обращаем внимание при выборе смартфона — это память. Во-первых, от ее количества напрямую зависит, комфортно ли вам будет пользоваться устройством. Во-вторых, это довольно простой параметр, который понятен даже новичку: чем больше, тем лучше. Но сколько именно памяти нужно смартфону в 2026 году? Существует ли какая-то универсальная рекомендация, или дело исключительно в предпочтениях конкретного покупателя? Давайте разбираться.

Читать далее
Galaxy S25 FE сильно подешевел, но его все равно не стоит покупать. Рассказываю, почему

“Народный” флагман Galaxy S25 FE внезапно подешевел: в некоторых магазинах его уже можно найти за 42 тысячи рублей, если выбирать версию с 256 ГБ памяти. Кажется, это отличный шанс урвать флагман подешевле? Это не совсем так. Если разобраться чуть подробнее, все выглядит не так радужно. И вот почему.

Читать далее
