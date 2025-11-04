Когда выйдет ультратонкий HUAWEI Mate 70 Air, и как он изменит индустрию

Линейка Mate от HUAWEI традиционно ассоциируется с мощными камерами и выразительным дизайном, а модели с приставкой Air у других производителей обычно делают акцент на минимализме и тонком корпусе. Однако новые утечки показывают, что Mate 70 Air может кардинально изменить это правило, превратившись в полноценный флагман в компактном форм-факторе.

Когда выйдет ультратонкий HUAWEI Mate 70 Air, и как он изменит индустрию. Тонкие смартфоны стали новым трендом. Наконец-то что-то новое. Изображение: gizmochina. Фото.

Тонкие смартфоны стали новым трендом. Наконец-то что-то новое. Изображение: gizmochina

Первые впечатления от Mate 70 Air

Фотографии, появившиеся в социальной сети Weibo, демонстрируют устройство с алюминиево-стеклянным корпусом и внушительным круглым блоком камер. Этот элемент дизайна больше напоминает профессиональное фотооборудование, чем облегченную версию флагмана. На изображениях также видна фирменная коробка с подтверждением названия Mate 70 Air, что исключает версию о простом прототипе.

Задняя панель отполирована до зеркального блеска, а внутри камерного кольца симметрично расположены несколько сенсоров. Такая компоновка намекает на серьезные фотографические возможности устройства, что нетипично для моделей, позиционируемых как тонкие и легкие.

Камеры HUAWEI Mate 70 Air

Согласно информации от Huaweicentral, основанной на данных инсайдера PandaBald, Mate 70 Air получит основную камеру на 50 МП, ультраширокоугольный модуль на 13 МП и перископический телеобъектив на 8 МП. Это амбициозная конфигурация для устройства, от которого ожидают приоритета тонкости над всеми остальными характеристиками.

Предыдущие утечки упоминают основной сенсор размером 1/1.3 дюйма, что подтверждает нацеленность на высокие спецификации. Такой размер сенсора позволяет захватывать больше света и обеспечивает лучшее качество снимков в сложных условиях освещения. Очевидно, что компания не рассматривает этот Air как бюджетное решение.

Камеры HUAWEI Mate 70 Air. Даже Apple уже сделала тонкий смартфон. Изображение: AppleInsider.ru. Фото.

Даже Apple уже сделала тонкий смартфон. Изображение: AppleInsider.ru

Наиболее интригующей особенностью становится предполагаемый аккумулятор емкостью 6500 мАч при толщине корпуса около 6 мм. Это один из крупнейших показателей среди ультратонких смартфонов. Для сравнения: недавно представленный Moto Edge 70 оснащен батареей на 4800 мАч, что уже превосходит возможности Galaxy S25 Edge и iPhone Air.

Если информация подтвердится, Mate 70 Air продемонстрирует смещение приоритетов от погони за минимальной толщиной к балансу между портативностью и автономностью. При этом корпус в руках выглядит впечатляюще компактным, что свидетельствует о качественной инженерной работе по оптимизации внутреннего пространства.

Технические характеристики и дата выхода

Листинг China Telecom указывает на процессор Kirin 9020, до 16 ГБ оперативной памяти и цветовые варианты: Obsidian Black, Feather White и Gold Silver Brocade. Операционная система, скорее всего, будет HarmonyOS NEXT, учитывая текущую стратегию HUAWEI по отказу от Android.

Технические характеристики и дата выхода. Судя по утечкам, новинка будет такой. Изображение: gizmochina. Фото.

Судя по утечкам, новинка будет такой. Изображение: gizmochina

Устройство может дебютировать в Китае 6 ноября, хотя планы по глобальному запуску остаются неясными. Это типичная ситуация для последних релизов компании, которая сталкивается с ограничениями на международных рынках.

Mate 70 Air претендует на роль стильного флагмана для массовой аудитории, что отличается от традиционного понимания линеек Lite или Air у других производителей. Если HUAWEI удастся объединить большую батарею, сильные камеры и изящный корпус, это может привлечь покупателей, желающих получить флагманскую производительность без массивности Ultra-моделей.

