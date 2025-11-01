Когда выйдет vivo X300 Ultra, который уже сейчас называют лучшим камерофоном на Android

Герман Вологжанин

13 октября 2025 года в Китае состоялась презентация vivo X300 — одной из самых перспективных линеек флагманов. В нее вошло две модели: помимо базовой была представлена «прошка». При этом фанаты бренда знают, что приставка «Ultra» для китайской компании — не пустой звук, а потому именно смартфон vivo X300 Ultra должен стать самым лучшим в линейке. Но где он? Почему его не показали, и когда выйдет vivo X300 Ultra?

Когда выйдет vivo X300 Ultra, который уже сейчас называют лучшим камерофоном на Android. Все, что известно про самый топовый флагман vivo. Изображение: Steven Divish. Фото.

Все, что известно про самый топовый флагман vivo. Изображение: Steven Divish

Каким будет vivo X300 Ultra

Несмотря на то, что производитель до сих пор не раскрыл характеристики vivo X300 Ultra, по утечкам и опыту прошлых лет можно составить вполне реалистичные ожидания от будущего смартфона. Новинка должна работать на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 — флагманского чипа, который будет отличать Ultra-модель от других представителей серии с Dimensity 9500 на борту.

Смартфон получит плоский AMOLED-дисплей с повышенным разрешением 2K (1440p), а его аккумулятор, вероятно, станет больше на фоне предшественника vivo X200 Ultra. Ожидается, что емкость АКБ составит порядка 7000 мАч. Но главный акцент производитель сделает на камерах vivo X300 Ultra.

Камеры vivo X300 Ultra

По данным инсайдера Digital Chat Station, телефон vivo X300 Ultra получит систему из трех камер, которая будет представлена следующими сенсорами:

  • основная — Sony LYT-990 на 50 МП (1/1.28″, 35 мм);
  • ультраширик — Samsung HPB на 200 МП (1/1.4″, 14 мм);
  • периском — Samsung HPB на 200 МП (1/1.4″, 85 мм).

Как и в предыдущем поколении, главной особенностью камеры vivo X300 Ultra станет основной объектив с фокусным расстоянием 35 мм вместо привычных для смартфонов 23 мм, из-за чего угол захвата будет меньше, а качество приближения — лучше.

Дата выхода vivo X300 Ultra

Дата выхода vivo X300 Ultra. Ждем презентацию через несколько месяцев. Изображение: vivo. Фото.

Ждем презентацию через несколько месяцев. Изображение: vivo

vivo X300 Ultra выйдет в 2026 году. Китайская компания традиционно откладывает выпуск своей Ultra-версии, дожидаясь снижения закупочной цены флагманских процессоров Snapdragon. Вероятно, релиз состоится в апреле, а цена vivo X300 Ultra составит 6 499 юаней (~ 74 000 ₽).

Смартфон точно выйдет в Китае, а вот относительно глобальной версии vivo X300 Ultra все покрыто тайны. Возможность релиза будет зависеть от старта продаж vivo X300 и vivo X300 Pro. При удачных раскладах vivo все-таки выпустить свой Ultra-флагман на глобальный рынок, однако неудача младших моделей способна изменить планы.

