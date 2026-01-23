Когда выйдет Xiaomi 17 в России, и сколько он будет стоить

Герман Вологжанин

Несмотря на то, что к началу 2026 года почти все китайские бренды начали продавать свои новые флагманы в нашей стране, Xiaomi 17 в России так и не вышел официально. Смартфон был представлен в Поднебесной еще в сентябре 2025 года, а воз и ныне там. Складывается ощущение, что уже пришло время забыть о флагманах самого популярного китайского бренда, однако надежда умирает последней. И мы выяснили, когда выйдет Xiaomi 17 в России.

Когда выйдет Xiaomi 17 в России, и сколько он будет стоить.

Приедет ли Xiaomi 17 в Россию?

Можно ли купить Xiaomi 17 в России

Хотя смартфоны новой флагманской серии не представлены в крупных магазинах электроники, их можно найти у местечковых продавцов, а также в онлайне, где доступны:

Важное уточнение: доступные сейчас в России смартфоны — это китайская версия Xiaomi 17 с целым рядом ограничений, включая отсутствие нашего языка в прошивке. То есть пользоваться ими тяжело. А глобальная версия Xiaomi 17 пока так и не вышла.

Выйдет ли Xiaomi 17 в России

Несмотря на отсутствие информации от официального представительства бренда в нашей стране, Xiaomi 17 в России выйдет. А проблема его отсутствия заключается лишь в том, что китайская компания традиционно затягивает с выпуском глобальных версией своих флагманов. Так было и с Xiaomi 15, и с Xiaomi 14, и с другими смартфонами.

Еще один важный нюанс: согласно имеющейся на сегодняшний день информации, в России выйдут Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra, в то время как «прошки» останутся эксклюзивом для китайского рынка. Такова стратегия компании, которая не первый год выпускает за пределы Поднебесной далеко не все флагманы. То есть Xiaomi 17 Pro в России ждать не стоит.

Дата выхода Xiaomi 17 в России

Релиз Xiaomi 17 в Росси напрямую связан с технологической выставкой MWC 2026, где китайская компания традиционно анонсирует свои флагманы для международного рынка. Она пройдет в период со 2 по 5 марта в Барселоне, и именно тогда стоит ждать глобальную версию Xiaomi 17.

Дата выхода Xiaomi 17 в России.

«Прошек» со вторым экраном пока не ждем. Изображение: Xiaomi

Таким образом, в России Xiaomi 17 выйдет в марте 2026 года. Не факт, что релиз состоится одновременно с технологической выставкой, но компании должно хватить времени до конца месяца для завершения сертификационных процессов.

Ожидаемая цена Xiaomi 17 в России

Отдельный вопрос — сколько будет стоить Xiaomi 17 в России. На территории Китая его цена стартует с отметки в 4 499 юаней (~ 50 000 ₽). Однако у нас смартфон будет существенно дороже.

С учетом того, что предыдущая версия флагмана имела прайс в 99 999 ₽ без учета скидок, цена Xiaomi 17 в России составит 80-100 тысяч рублей, а ценник Xiaomi 17 Ultra наверняка достигнет отметки в 150 тысяч. То есть смартфон точно не будет выгодным, но, как и раньше, многим людям на помощь придет AliExpress.

Теги
