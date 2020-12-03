Красивее, но дешевле: каким будет Galaxy S21 и сколько он будет стоить

Наверное, все примерно представляют себе, что такое флагман. Применительно к смартфонам это аппарат, который обладает самыми передовыми характеристиками и отличается от всех остальных наиболее продвинутой начинкой, внешним видом и, конечно, ценой. Несмотря на то что Samsung в последние несколько лет делала довольно нестыдные устройства, флагманы у неё были ну какие-то безынтересные. Идентичная с бюджетниками внешность, отсутствие выдающихся способностей и непомерно высокая цена. Хорошо, что корейцы решили исправиться.

Чем Galaxy A51 отличается от Galaxy A71 и что лучше купить

Galaxy S21, который Samsung должна представить в самом начале следующего года, будет в лучшую сторону отличаться от своего предшественника как внешне, так и с точки зрения цены. Остановимся на каждом аспекте поподробнее.

Дизайн Galaxy S21

Начать предлагаю с внешнего вида новинки. Несмотря на то что он ещё не подтверждён, практика показывает, что дизайн предстоящих флагманов – особенно, если это Samsung, — утекают в Сеть задолго до релиза. Но если в прошлом, позапрошлом и предшествующих им годах лично у меня никакого пиетета внешность флагманских смартфонов корейского производителя не вызывала, то вот Galaxy S21 мне очень понравился.

Не знаю, как вам, а мне очень понравилось оформление камеры (а на что ещё смотреть-то?). На этот раз дизайнеры Samsung решили не делать чёрную дыру на месте фото-модулей, а окрасили сам блок в цвет корпуса. Кроме того, его было решено сместить к левой верхней грани. Это создаёт впечатление большей целостности конструкции, которая выглядит явно более элегантно, чем у Galaxy S20. Мне такое исполнение чем-то напомнило дизайнерские приёмы, которые Nokia использовала в своём Nokia 7610. Видимо, сказывается обратная завальцовка углов выступающего блока.

Концепт раздвижного Samsung показывает, как может выглядеть новый Galaxy Note

Цвет корпуса тоже сыграл большое значение. Во всяком случае, лично я оцениваю такое исполнение выше, чем то, что Samsung использовала в Galaxy S20. В прошлом поколении флагманских смартфонов корейцы предлагали пользователям несколько цветовых вариантов на выбор, из которых более или менее неплохо смотрелся только тёмно-графитовый. Светло-серый, пастельно-розовый и другие оттенки не создавали у меня впечатления дорогой вещи, что только подкреплялось внешностью бюджетных аппаратов из линейки Galaxy A.

Цена Galaxy S21

А теперь цена. По слухам, в следующем году Samsung планирует серьёзно снизить розничную цену как минимум одной модели Galaxy S21. Логично предположить, что это будет базовая версия смартфона, которая будет стоить не 999 долларов, а около 850. Такое решение корейцы приняли, как ни странно, под влиянием Apple, которая в этом году выпустила iPhone 12 за 799 долларов. Понятное дело, демпинговать так сильно при более навороченной начинке своих флагманов Samsung не может, поэтому планирует установить цену на 50 долларов выше, чем у основного конкурента.

Опыт использования Samsung Galaxy S20 FE — не только для фанатов

Правда, это удешевление не пройдёт для пользователей бесследно. Источники, близкие к Samsung, уверяют, что в компании планируют пойти по пути Apple при комплектации фирменных смартфонов. Иными словами, корейцы хотят убрать из упаковки и наушники, и зарядный блок, продавая их отдельно. Это позволит немного снизить себестоимость аппаратов, но ненамного. Поэтому ожидаемо маржинальность самой младшей версии Galaxy S21 будет наиболее низкой из всех, тогда как у старших должна даже немного вырасти.