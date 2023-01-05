Крутые функции, которые есть только у флагманов Xiaomi

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Герман Вологжанин 0

К 2023 году разница между недорогими смартфонами за 15-25 тысяч рублей и флагманами, которые стоят в 3-4 раза дороже, почти незаметна. OIS есть в дешевом Samsung Galaxy A23, 108-мегапиксельную камеру может предложить даже realme 9, зарядка 120 Вт доступна владельцам Redmi Note 11 Pro+ 5G, а существенным преимуществом дорогих моделей является, пожалуй, только мощность. Чтобы сделать разницу более ощутимой, заставив тем самым людей покупать флагманы, производители намеренно лишают доступные устройства интересных функций. Особенно этим славятся китайцы. И сегодня мы поговорим о функциях Xiaomi, которые есть только у дорогих смартфонов этой компании.

Крутые функции, которые есть только у флагманов Xiaomi. Xiaomi любит разграничивать флагманы и дешевые смартфоны, лишая последних важных функций. Фото.

Xiaomi любит разграничивать флагманы и дешевые смартфоны, лишая последних важных функций

Замечу, что некоторые полезные настройки встречаются и на устройствах других производителей. Но в виду отсутствия возможности охватить сразу весь рынок я решил сосредоточиться на смартфонах Xiaomi, благо у меня есть на руках как дешевые, так и флагманские модели этого производителя.

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Суперобои на MIUI

Одной из главных фишек оболочки MIUI 12, презентованной в 2020 году, стали суперобои. Это интерактивный элемент интерфейса, делающий бесшовным переход между Always On Display, экраном блокировки и рабочим столом за счет очень качественных анимаций. Правда, суперобои MIUI доступны только флагманам Xiaomi.

Суперобои на MIUI. По состоянию на 2023 год есть 5 вариантов суперобоев Xiaomi. Фото.

По состоянию на 2023 год есть 5 вариантов суперобоев Xiaomi

Очевидно, что отказ от суперобоев на более доступных смартфонах Xiaomi — чистой воды маркетинг, так как мощности чипсетов вроде Snapdragon 720G вполне достаточно для обработки плавных анимаций. Но, если вы не нашли эту функцию в настройках своей модели, не торопитесь покупать флагман. Прочитайте нашу инструкцию, как установить суперобои на любой смартфон.

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Полноценный Always on Display на Xiaomi

Функция Always on Display есть на всех смартфонах Xiaomi, Redmi и POCO, оснащенных AMOLED-экраном. Вот только на недорогих моделях работа активного экрана ограничена 10-ю секундами, после чего картинка на заблокированном экране автоматически гаснет. И лишь владельцы флагманов могут установить значение «Всегда» в настройках Always on Display.

Полноценный Always on Display на Xiaomi. Урезание функциональности AOD — очень глупое решение Xiaomi. Фото.

Урезание функциональности AOD — очень глупое решение Xiaomi

По аналогии с суперобоями отказ от полноценного AOD — мера сугубо экономического свойства, призванная стать еще одной причиной в пользу того, чтобы купить флагман Xiaomi. Но вы можете обойти ограничения, в чем вам поможет мой текст о том, как включить активный экран Xiaomi.

Функции камеры Xiaomi

На презентации Xiaomi Mi 11 в 2020 году китайцы делали большой упор на камеру своего смартфона, заостряя внимание на куче дополнительных эффектов от клонирования и длинной выдержки до магического зума и разделения экрана. Позже аналогичные функции появились в недорогих моделях вроде Redmi Note 10 Pro, однако многие возможности камеры продолжают оставаться доступны только флагманам Xiaomi.

Функции камеры Xiaomi. Флагманы Xiaomi готовы похвастать крутыми камерами не только с точки зрения качества, но и в плане функциональности. Фото.

Флагманы Xiaomi готовы похвастать крутыми камерами не только с точки зрения качества, но и в плане функциональности

Дорогие смартфоны Xiaomi оснащены направленным микрофоном, который дает возможность пользоваться аудиозумом, когда по мере приближения объекта увеличивается звук, издаваемый им. На флагманах есть следящий автофокус и захват движения, в Xiaomi 12 впервые появилась опция Ultra Burst (серийная съемка 30 снимков в секунду), а Xiaomi 12T Pro получил поддержку ProCut — инструмента, автоматически создающего из одной фотографии сразу несколько композиций.

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Кроме того, дорогие модели готовы похвастать ультра-стабилизацией и режимом ночной съемки для видео, используемым во всех флагманах, начиная с Xiaomi Mi 11. Косвенно с работой камеры связана опция «Помощник фронтальной камеры». Она представляет собой панель с дополнительными функциями, которая появляется при совершении видеозвонков через мессенджеры.

Функции камеры Xiaomi. В своем нынешнем виде помощник фронтальной камеры не слишком полезен. Фото.

В своем нынешнем виде помощник фронтальной камеры не слишком полезен

На данный момент среди инструментов помощника есть лишь осветление картинки, а также различные улучшайзеры, сглаживающие лицо. Причем вторая функция работает только в WeChat, в то время как осветление доступно во всех приложениях, поддерживающих видеозвонки.

Настройки изображения Xiaomi

Если на флагманском смартфоне Xiaomi открыть раздел настроек «Экран» и перейти во вкладку «Система визуализации с ИИ», то можно обнаружить несколько полезных функций, улучшающих картинку:

  • Суперразрешение — апскейл видео, чье разрешение не превышает 720p.
  • Улучшение изображений с ИИ — исправление динамического диапазона картинок из галереи.
  • HDR-улучшение с ИИ — добавление эффектов HDR для видео, снятых в SDR.
  • MEMC — увеличение частоты кадров в видео, делающее картинку более плавной.
Настройки изображения Xiaomi. На флагманах Xiaomi исходное качество фото и видео не играет столь важной роли, как на других устройствах. Фото.

На флагманах Xiaomi исходное качество фото и видео не играет столь важной роли, как на других устройствах

Доступность этих функций только на флагманах можно объяснить не только маркетингом, но и возможностями железа. Обратите внимание, что отдельные фишки работают только в стоковых приложениях с предварительной активацией боковой панели.

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Как измерить пульс телефоном

Измерить пульс телефоном может каждый из вас, установив специальное приложение. Но Xiaomi встроила эту функцию в свою оболочку. Вот только работает она исключительно на моделях с подэкранным сканером отпечатков, которым обычно оснащаются флагманы (Xiaomi 12 Lite не в счет).

Как измерить пульс телефоном. Измерение пульса — далеко не самая инновационная фишка, но доступна она только флагманам. Фото.

Измерение пульса — далеко не самая инновационная фишка, но доступна она только флагманам

Похожая опция встречается на смартфонах холдинга BBK, а еще пульсометр активируется через скрытые настройки Xiaomi. Кстати, это касается и некоторых других фишек, о которых я уже успел рассказать.

Поддержка eSIM на Xiaomi

Смартфоны с eSIM — большая редкость. До недавнего времени ни одна модель Xiaomi не могла подобным похвастать. Сейчас eSIM есть только на Xiaomi 12T Pro — первом смартфоне китайского производителя с поддержкой этой технологии.

Поддержка eSIM на Xiaomi. Технология eSIM продолжает оставаться большой редкостью. Фото.

Технология eSIM продолжает оставаться большой редкостью

Разумеется, в будущем модельный ряд Xiaomi с eSIM пополнится, но технология долгое время будет оставаться уделом флагманов. Поэтому eSIM (так же, как и беспроводная зарядка) — одна из немногих причин, заставляющих людей переплачивать за флагманы Xiaomi, отказываясь от недорогих телефонов наподобие POCO M5.

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