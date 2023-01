Крутые функции, которые есть только у флагманов Xiaomi

К 2023 году разница между недорогими смартфонами за 15-25 тысяч рублей и флагманами, которые стоят в 3-4 раза дороже, почти незаметна. OIS есть в дешевом Samsung Galaxy A23, 108-мегапиксельную камеру может предложить даже realme 9, зарядка 120 Вт доступна владельцам Redmi Note 11 Pro+ 5G, а существенным преимуществом дорогих моделей является, пожалуй, только мощность. Чтобы сделать разницу более ощутимой, заставив тем самым людей покупать флагманы, производители намеренно лишают доступные устройства интересных функций. Особенно этим славятся китайцы. И сегодня мы поговорим о функциях Xiaomi, которые есть только у дорогих смартфонов этой компании.

Замечу, что некоторые полезные настройки встречаются и на устройствах других производителей. Но в виду отсутствия возможности охватить сразу весь рынок я решил сосредоточиться на смартфонах Xiaomi, благо у меня есть на руках как дешевые, так и флагманские модели этого производителя.

Суперобои на MIUI

Одной из главных фишек оболочки MIUI 12, презентованной в 2020 году, стали суперобои. Это интерактивный элемент интерфейса, делающий бесшовным переход между Always On Display, экраном блокировки и рабочим столом за счет очень качественных анимаций. Правда, суперобои MIUI доступны только флагманам Xiaomi.

Очевидно, что отказ от суперобоев на более доступных смартфонах Xiaomi — чистой воды маркетинг, так как мощности чипсетов вроде Snapdragon 720G вполне достаточно для обработки плавных анимаций. Но, если вы не нашли эту функцию в настройках своей модели, не торопитесь покупать флагман. Прочитайте нашу инструкцию, как установить суперобои на любой смартфон.

Полноценный Always on Display на Xiaomi

Функция Always on Display есть на всех смартфонах Xiaomi, Redmi и POCO, оснащенных AMOLED-экраном. Вот только на недорогих моделях работа активного экрана ограничена 10-ю секундами, после чего картинка на заблокированном экране автоматически гаснет. И лишь владельцы флагманов могут установить значение «Всегда» в настройках Always on Display.

По аналогии с суперобоями отказ от полноценного AOD — мера сугубо экономического свойства, призванная стать еще одной причиной в пользу того, чтобы купить флагман Xiaomi. Но вы можете обойти ограничения, в чем вам поможет мой текст о том, как включить активный экран Xiaomi.

Функции камеры Xiaomi

На презентации Xiaomi Mi 11 в 2020 году китайцы делали большой упор на камеру своего смартфона, заостряя внимание на куче дополнительных эффектов от клонирования и длинной выдержки до магического зума и разделения экрана. Позже аналогичные функции появились в недорогих моделях вроде Redmi Note 10 Pro, однако многие возможности камеры продолжают оставаться доступны только флагманам Xiaomi.

Дорогие смартфоны Xiaomi оснащены направленным микрофоном, который дает возможность пользоваться аудиозумом, когда по мере приближения объекта увеличивается звук, издаваемый им. На флагманах есть следящий автофокус и захват движения, в Xiaomi 12 впервые появилась опция Ultra Burst (серийная съемка 30 снимков в секунду), а Xiaomi 12T Pro получил поддержку ProCut — инструмента, автоматически создающего из одной фотографии сразу несколько композиций.

Кроме того, дорогие модели готовы похвастать ультра-стабилизацией и режимом ночной съемки для видео, используемым во всех флагманах, начиная с Xiaomi Mi 11. Косвенно с работой камеры связана опция «Помощник фронтальной камеры». Она представляет собой панель с дополнительными функциями, которая появляется при совершении видеозвонков через мессенджеры.

На данный момент среди инструментов помощника есть лишь осветление картинки, а также различные улучшайзеры, сглаживающие лицо. Причем вторая функция работает только в WeChat, в то время как осветление доступно во всех приложениях, поддерживающих видеозвонки.

Настройки изображения Xiaomi

Если на флагманском смартфоне Xiaomi открыть раздел настроек «Экран» и перейти во вкладку «Система визуализации с ИИ», то можно обнаружить несколько полезных функций, улучшающих картинку:

Суперразрешение — апскейл видео, чье разрешение не превышает 720p.

— апскейл видео, чье разрешение не превышает 720p. Улучшение изображений с ИИ — исправление динамического диапазона картинок из галереи.

— исправление динамического диапазона картинок из галереи. HDR-улучшение с ИИ — добавление эффектов HDR для видео, снятых в SDR.

— добавление эффектов HDR для видео, снятых в SDR. MEMC — увеличение частоты кадров в видео, делающее картинку более плавной.

Доступность этих функций только на флагманах можно объяснить не только маркетингом, но и возможностями железа. Обратите внимание, что отдельные фишки работают только в стоковых приложениях с предварительной активацией боковой панели.

Как измерить пульс телефоном

Измерить пульс телефоном может каждый из вас, установив специальное приложение. Но Xiaomi встроила эту функцию в свою оболочку. Вот только работает она исключительно на моделях с подэкранным сканером отпечатков, которым обычно оснащаются флагманы (Xiaomi 12 Lite не в счет).

Похожая опция встречается на смартфонах холдинга BBK, а еще пульсометр активируется через скрытые настройки Xiaomi. Кстати, это касается и некоторых других фишек, о которых я уже успел рассказать.

Поддержка eSIM на Xiaomi

Смартфоны с eSIM — большая редкость. До недавнего времени ни одна модель Xiaomi не могла подобным похвастать. Сейчас eSIM есть только на Xiaomi 12T Pro — первом смартфоне китайского производителя с поддержкой этой технологии.

Разумеется, в будущем модельный ряд Xiaomi с eSIM пополнится, но технология долгое время будет оставаться уделом флагманов. Поэтому eSIM (так же, как и беспроводная зарядка) — одна из немногих причин, заставляющих людей переплачивать за флагманы Xiaomi, отказываясь от недорогих телефонов наподобие POCO M5.