Кто из производителей сегодня делает самые красивые Android-смартфоны

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Иван Кузнецов 2

У вас есть любимый бренд, чьи смартфоны вам безоговорочно нравятся внешне? У меня до недавнего времени такого не было. iPhone со своим заезженным из года в год дизайном уже давно не вызывают эстетического восторга, у Huawei красивы только флагманы, да и то не все, а у Xiaomi даже топовые модели оставляют впечатление чего-то – не сочтите за шовинизм – безнадёжно китайского. Однако совсем недавно я открыл для себя аппараты нового бренда Poco, которые мне нравятся ну буквально все без исключения.

Poco X2

Угадайте, что это за смартфон. Ни за что не угадаете, но он классный, правда?

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Poco – это суббренд Xiaomi, под которым китайцы планировали выпускать недорогие, но классные смартфоны. В принципе, этим должен был заниматься суббренд Redmi, но ему почему-то не удалось эмансипироваться от материнской компании и начать выпускать по-настоящему самобытные устройства. Во всяком случае, многие смартфоны Redmi, выходящие в последнее время, больше напоминают остатки с барского стола Xiaomi. То есть суббренд просто перевыпускает аппараты Xiaomi, но при этом почти не делает ничего исключительно своего. То ли дело Poco.

Какие смартфоны есть у Poco

Pocophone

У Poco не так много смартфонов, но все они очень красивы внешне

Сегодня в ассортименте Poco всего 7 смартфонов:

  • Poco C3
  • Poco M2
  • Poco M2 Pro
  • Poco X2
  • Poco X3
  • Poco F2
  • Poco F2 Pro

В принципе был ещё F1, но его уже давно сняли с производства, да и выглядел он откровенно так себе, будучи первым блином, который по традиции вышел комом. А вот предстоящий Poco M3, судя по утечкам, будет выглядеть просто отлично, вписываясь в мою теорию о том, что аппараты Poco – это самые красивые представители рынка.

Самый красивый флагман на Android

Вообще, моё увлечение дизайном Poco началось с флагмана Poco F2 Pro. Это недешевая штука, но нужно учитывать, что это всё-таки самый настоящий флагман, который, однако, дешевле всего можно урвать именно на Али. Мне очень понравилось оформление камеры и абсолютно симметричный дисплей. А это, как вы, вероятно, знаете, большая редкость среди Android-смартфонов.

Poco F2 Pro

Это Poco F2 Pro. Он понравился мне первым

Производители экономят на дисплеях и не хотят закупать гибкие матрицы, чтобы подвернуть их края так, как это реализовано на айфонах. Но Poco не стала экономить и сделала всё по уму. Да, компании пришлось разместить фронталку сверху, снабдив её выдвижным механизмом, но, как по мне, внешность смартфона от этого стала только интереснее.

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Poco X3 – это самый новый смартфон Poco, который на Али стоит в районе 20 тысяч рублей. При всех своих плюсах в виде технических спецификаций он обладает очень привлекательной внешностью. Во-первых, очень интересно выглядит исполнение основной камеры, которую вписали в прямоугольник, а, его в свою очередь – в круг. Такое исполнение мне кажется очень выигрышным, потому что таким образом производитель как бы подчёркивает ориентацию смартфона на фото- и видеосъёмку.

Poco X3

Poco не постеснялась сделать логотип элементом дизайна, и получилось круто

Во-вторых, мне нравится использование названия бренда в качестве дизайнерского элемента, написанного крупными буквами на задней крышке так, чтобы его было хорошо видно даже издалека. Сегодня это очень востребованный тренд, заданный модными домами вроде LV, Gucci и Balenciaga. В общем, зачёт.

Красивый недорогой Android

Ну, и, пожалуй, отдельно пройдусь по Poco M2. Это один из самых недорогих смартфонов бренда с ценой в районе 15-17 тысяч рублей. Но даже он выглядит если не как шедевр дизайнерской мысли, то очень неплохо. Для своей цены уж точно. Найти его на AliExpress мне не удалось, но если вы ищете что-то недорогое и красивое, обратите внимание на Poco M3, который скоро выйдет.

Poco M2

Poco M2 уже не кричит о том, что у него крутая камера, но и без этого очень хорош собой

Дизайнеры Poco не стали уделять особого внимания камере смартфона, дабы не вызывать у потребителя ложны ожиданий, но зато очень интересно отделили верхнюю часть аппарата от нижней за счёт использования разнотипного стекла, а так же не стали экономить на фронталке и сделали её островной. Кайф.

Почему Xiaomi не может выпускать дорогие смартфоны

Важно понимать, что я ни в коем случае не ручаюсь за смартфоны Poco и не называю их лучшими на рынке. Я всего лишь выражаю своё мнение относительно дизайна фирменных аппаратов бренда, которые кажутся мне наиболее интересными из всего того, что существует на рынке. Особенно круто, что красивы все смартфоны Poco, а не только флагманские. Покупая себе такой, вы можете быть уверенным, что обзаведётесь привлекательным внешне и самобытным устройством, независимо от того заплатите вы за него 10 тысяч рублей или 50.

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2 комментария Оставить свой

  1. alex86m6

    Единый ответ — никто!
    Вариации «обмылков»
    Слово «красота» тут не применимо.

  2. DrMeth

    OP 7 Pro

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