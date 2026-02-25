Кто купил vivo X300, уже пожалел. Вышел vivo X300 FE, который дешевле и круче

Смартфон vivo X300, вышедший в конце прошлого года, неожиданно для самого производителя стал хитом в России, что даже вынудило местное подразделение бренда расширить цветовую палитру модели. Ее уже окрестили лучшим компактным флагманом 2026 года, но к X300 все равно есть много вопросов. Это и высокая цена, и шайбовидный блок камер, и процессор MediaTek. Производитель решил исправить недочеты, выпустив новый смартфон vivo X300 FE, и теперь многие обладатели базового флагмана будут кусать локти.

Характеристики смартфона vivo X300 FE

Будучи точно таким же компактным смартфоном, vivo X300 FE предлагает совершенно иной подход к дизайну. Никаких «шайб» — скорее, оммаж на Google Pixel или iPhone Air с их вытянутым по горизонтали блоком камер.

При этом камер сзади тут три: и основа, и ультраширик, и телевик с 3-кратным оптическим, а также 100-кратным цифровым приближением. То есть смартфон vivo X300 FE — полноценный флагман, пускай и с небольшими оговорками.

Характеристики vivo X300 FE Экран 6.31 дюйма, AMOLED (2640х1216), 1-120 Гц Основная камера 50 (OIS) + 8 + 50 (OIS) МП Фронтальная камера 50 МП Процессор Snapdragon 8 Gen 5 Память 12/256 или 12/512 ГБ Аккумулятор 6500 мАч Зарядка 90 Вт (проводная)

40 Вт (беспроводная)

Да, ультраширокоугольная камера vivo X300 FE попроще: всего 8 мегапикселей. Зато аккумулятор больше, чем у обычного X300, но все флагманские фишки вроде технологии LTPO и беспроводной зарядки на месте. Плюс — процессор Snapdragon 8 Gen 5. Его производительность сопоставима с чипом Dimensity 9500 из vivo X300, однако оптимизация Qualcomm всегда была на шаг впереди.

Дата выхода vivo X300 FE и цена

Несмотря на то, что российский офис vivo только-только анонсировал новый смартфон в своих социальных сетях, купить vivo X300 FE можно уже сейчас.

Официальная цена vivo X300 FE без учета скидок и специальных предложений составляет:

12/256 ГБ — 69 990 ₽;

— 69 990 ₽; 12/512 ГБ — 74 990 ₽.

Дорого, но, во-первых, vivo X300 сейчас еще дороже. А, во-вторых, на маркетплейсах vivo X300 FE можно найти по цене 55-60 тысяч рублей в зависимости от объема памяти.

Стоит ли покупать vivo X300 FE — вопрос риторический. Если вы не являетесь обладателем базового X300 и желаете заполучить компактный флагман по выгодной цене, то — да.