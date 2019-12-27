Мы часто говорим о смартфонах и, как правило, это бывают или топовые флагманы, или представители среднего сегмента. Давно уже мы не говорили о бюджетниках, цена которых ходит вокруг да около 7000-8000 рублей. Оказывается, в последнее время многое изменилось и там тоже есть о чем поговорить. Сегодня к нам заехал смартфон, нареченный при рождении Tecno Spark 4. Если вы подумали, что раз он бюджетник, то там все очень просто, то вы правы. Но есть пара фишек у этого смартфона. Какие это фишки, мы сейчас и расскажем.

Когда я в первый раз увидел этот смартфон, мне показалось, что стоит он дороже, чем есть на самом деле. Опытный взгляд не проведешь и коробка немного выдала его истинное ценовое отношение, но сам смартфон произвел очень положительное первое впечатление. Красивый цвет корпуса, камеры как у ”взрослых”, лежит в руке хорошо, а экран настолько большой, что найти что-то подобное в этой ценовой категории если и получится, то точно не сразу. Но давайте обо всем по порядку.

Tecno Spark 4. Первое впечатление

Как я и говорил, коробка смартфона не отдает роскошью, но внешне выглядит прилично. Только немного смущает тонкий картон. Зато внутри ничего не болтается. Обычно производители недорогих смартфонов просто складывают все в коробку без перегородок и отправляют на прилавок. Тут все на своих местах и хорошо зафиксировано.

Кроме самого смартфона, в коробке можно найти все самое необходимое и даже чуть больше:

чехол

адаптер питания

кабель для зарядки

пленка на экран

гарнитура

”скрепка” для извлечения симки

Очень впечатлил чехол, который не просто сделан из прозрачного пластика или силикона, а имеет нанесение в виде названия модели. Смотрится действительно очень эффектно.

А вот наушники наоборот разочаровали. Они в комплекте только для того, чтобы были. Вроде на первое время сойдет, но потом точно захочется чего-то большего. С другой стороны, у всех есть свои любимые наушники, так что комплектные обычно идут как запасные на пару раз. Для этого они более чем подходят.

Корпус смартфона пластиковый. При такой стоимости было бы нелогично рассчитывать на стекло или металл. Зато очень приятным моментом лично для меня стало то, что он совершенно не скрипит. Даже самые жесткие скручивания не смогли выдавить из него ни звука. Возможно, мне так повезло или звуки появятся позже, но пока в этом плане все очень хорошо.

Давайте обсудим в нашем Telegram-чате, как вы относитесь к скрипам корпуса. Важно ли для вас их отсутствие?

В остальном корпус классический. Все кнопки справа. Разъем для наушников, microUSB, микрофон и динамик — снизу. Лоток для симок — слева, а сверху ничего нет. На задней стенке — три глазка камеры, вспышка и сканер отпечатков пальцев.

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Как видим, ничего не отличается от привычного нам стандарта. В руке корпус лежит хорошо и сразу ощущается, что он немного вытянут. Когда включаешь устройство, сразу понимаешь, что все это из-за экрана с соотношением сторон 20:9.

Экран бюджетного смартфона

Это именно экран бюджетного смартфона, но не стоит забывать о том, что это понятие несколько изменилось за последние пару лет. Сейчас бюджетные смартфоны предлагают то, что несколько лет назад было в более дорогих моделях.

Как уже было сказано выше, соотношение сторон экрана 20:9, а разрешение 1600 на 720 точек. При диагонали 6,52 дюйма можно сказать, что этого мало, но в целом смотрится нормально, если не придираться. Плотность точек могли сделать больше, но надо тогда было уменьшать диагональ, а этого никто не захочет. Увеличение разрешения не обсуждается, так как за такие деньги едва ли получится найти FullHD.

Яркости экрану хватает. Иногда даже кажется, что ее слишком много, когда в помещении выкручиваешь значение на максимум, глаза начинают болеть от такого яркого источника. Зато на улице все отлично и никаких проблем со считыванием нет.

К цветопередаче особых вопросов тоже нет, но я бы сделал изображение чуть более теплым. К сожалению, пользователю такая возможность не предоставлена. Зато он может скрыть вырез верхней части экрана. Для этого есть настройка, которая прячет его под черной полосой.

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Заодно так можно сделать экран более симметричным, ведь в обычном режиме ”подбородок” бросается в глаза своей массивностью. При включении полоски сверху визуально все выглядит очень симметрично.

Производительность Tecno Spark 4

В основе производительности смартфона лежит процессор MediaTek МТ6761. Это четырехядерный чипсет с частотой 2 ГГц. Графический процессор IMG GE8300 на 660 МГц. Оперативной памяти 2 ГБ, а встроенной — 32 ГБ. Если этого будет мало, расширить можно еще на 256 ГБ за счет карты памяти microSD. Правда, стоить такая карта будет как весь смартфон, поэтому даже встроенный объем можно считать неплохим.

С таким железом можно даже поиграть в Call Of Duty или PUBG, но только на минималках. Зато логические игры работают очень шустро, как и весь интерфейс с фирменной оболочкой HiOS, построенной на базе Android P. Оболочка максимально близка к голому Android и не перегружена лишними надстройками. Хотя, некоторые элементы, вроде выезжающего меню быстрого доступа, все же есть.

Разблокировать смартфон можно как по лицу, так и по пальцу. Я так и не смог определиться, какой способ мне нравится больше. Отпечаток считывается не очень быстро — примерно 0,5-0,7 сек, а сканирование лица происходит или моментально, или не происходит вообще. Ну лучше так, чем разблокироваться для каждого встречного.

За долгую работу смартфона отвечает аккумулятор на 4000 мАч. Благодаря процессору с невысокой тактовой частотой этого хватает примерно на полтора дня. Минус в том, что заряжается смартфон не очень быстро. При зарядке с нуля до ста процентов надо будет подождать около трех часов. Но, если вы привыкли ставить смартфон на зарядку ночью, проблемой это не будет.

Камера Tecno Spark 4

Основная камера смартфона состоит из трех модулей. Только один имеет большое разрешение, а остальные нужны для вспомогательных функций. В итоге получилась схема 13Мп+2Мп+QVGA. Светосила соответственно равняется f/1.85, f/2.8 и f/3.0.

Нехватка детализации чувствуется, но при таком разрешении иначе быть и не может. Однако, нехватка сказывается только при просмотре на компьютере. На смартфоне и в социальных сетях снимки выглядят очень прилично.

Если снимать в условиях сложного освещения, то камера имеет свойства излишне сглаживать картинку, борясь с шумами. От этого они получаются читаемыми, но не очень красивыми. Зато в темноте, если есть источники света, например, витрины или уличное освещение, снимки получаются лучше, чем у конкурентов.

При всех режимах съемки, особенно при дневном, есть небольшой уклон в сторону теплых оттенков. Иногда это заметно, но снимки хуже не становятся.

Отзывы о фронтальной камере будут более лестными. Снимает она даже лучше, чем основная, но опять же, говорить о превосходном качестве в темноте не приходится. Разрешение фронталки составляет 8 Мп, а светосила f/2.0.

Максимальное разрешение видео, что на фронтальную, что на основную камеру составляет 1920 на 1080 пикселей (FullHD). Если в кадре много объектов с разной контрастностью, какие-то части снимка будут пересвечены, а какие-то недосвечены. При этом, если не снимать темный шкаф на фоне окна, качество видео получится очень достойным.

В камере есть режим AI, который должен улучшать снимки. В целом со своей работой он справляется, а вот украшалки мне кажутся слишком агрессивными. Хотя, я их вообще не люблю. В этом деле я немного предвзят.

Отзыв о Tecno Spark 4

Попользовавшись пару дней смартфоном Tecno Spark 4, я могу сказать, что это очень сбалансированное устройство. Аппарат стоит недорого и не предлагает чего-то, что сильно вырывается за границы его стоимости. При этом, все, что есть, реализовано на максимально возможном уровне.

В устройствах этой ценовой категории я всегда ценил подход, при котором они не пытаются прыгнуть выше головы и вставить вперед какой-то один компонент, совершенно забросив остальные. Такое могут позволить себе только более дорогие представители индустрии.

Баланс важен во всем, в том числе, и в смартфонах. Тут он есть. А еще есть большой экран, неплохая камера, красивый корпус и все это стоит 8000 рублей. Хорошее сочетание!

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