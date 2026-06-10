Недавно писал про то, что культовый флагман OnePlus 15 рухнул в цене — и это действительно хорошая новость. Но пока я говорил о OnePlus 15, появился смартфон POCO F8 Ultra, который стоит дешевле и при этом предлагает больше в нескольких ключевых аспектах. 43 тысячи рублей за глобальную версию на AliExpress, и это полноценный флагман с Snapdragon 8 Elite Gen 5, сабвуфером Bose и перископом 5x. Разбираю подробно.

POCO F8 Ultra за 43 тысячи — что это вообще такое

POCO F8 Ultra на AliExpress стоит от 43 000 рублей за глобальную версию 12/256 ГБ. Для контекста: глобальная версия OnePlus 15 обходится в 50 000 рублей. Разница — 7 тысяч рублей. При этом телефон POCO F8 Ultra использует тот же Snapdragon 8 Elite Gen 5, что и OnePlus 15, — чипы идентичны.

Купить POCO F8 Ultra

Купить POCO F8 Ultra на AliExpress — это глобальная версия с поддержкой Google-сервисов, российских LTE-бендов и HyperOS 3 на Android 16. Версий несколько: 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ — цены соответственно разные. Актуальные ссылки и цены публикуем в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

Дизайн и экран POCO F8 Ultra — неожиданно серьезно

Характеристики POCO F8 Ultra по экрану впечатляют: 6.9 дюйма, AMOLED, разрешение 1.5K, адаптивная частота 1-120 Гц, пиковая яркость 3500 нит. Это один из ярчайших экранов на рынке в 2026 году, то есть на прямом солнце читается без проблем.

Дизайн — отдельная история. Расцветка Denim Blue с матовой текстурой, имитирующей джинсовую ткань, — это не маркетинговый трюк, это реально приятный материал в руке. Не скользит, не собирает отпечатки, выглядит дороже своей цены. IP68 — защита от воды и пыли на полноценном уровне. Ультразвуковой сканер отпечатков в экране, eSIM, стекло Poco Shield Glass.

Почему у POCO F8 Ultra лучший звук среди смартфонов

Вот главная уникальная фишка, ради которой я написал этот материал. Смартфон с лучшим звуком среди всего, что я держал в руках — это POCO F8 Ultra. И дело не в маркетинге.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

На спинке смартфона находится сабвуфер Bose размером 16×20 мм. Не просто крупный динамик, а полноценный сабвуфер в системе 2.1: два стереодинамика спереди и низкочастотный сабвуфер сзади. Это первый смартфон, где система 2.1 реализована физически: не программным алгоритмом, а отдельным аппаратным модулем.

На практике: фильмы и сериалы на этом смартфоне звучат как на небольшой колонке — с реальным басом и объемом, которого нет у плоских стереодинамиков любого другого смартфона. Для тех, кто регулярно смотрит контент без наушников — это принципиальное отличие от всех конкурентов. Следить за новостями о лучших смартфонах удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Камера POCO F8 Ultra — перископ 5x против 3.5x у OnePlus 15

Камера POCO F8 Ultra представлена системой с тремя модулями по 50 МП каждый:

основная: Light Fusion 950, 50 МП, f/1.6, OIS — крупный сенсор для дневной и ночной съемки;

Light Fusion 950, 50 МП, f/1.6, OIS — крупный сенсор для дневной и ночной съемки; перископный телевик: 50 МП, 5x оптический зум, OIS;

50 МП, 5x оптический зум, OIS; ультраширик: 50 МП, f/2.0, автофокус.

Теперь конкретное сравнение POCO F8 Ultra vs OnePlus 15 по камере. Разница принципиальная именно в телевике. OnePlus 15 предлагает перископ 3.5x, POCO F8 Ultra — 5x. Это ощутимо: при съемке людей, архитектуры или спортивных событий 5x зум дает заметно более крупный план без потери качества. Мой vivo X300 предлагает 3x, и я периодически хочу больше.

Честно про ночную съемку: основной сенсор Light Fusion 950 справляется хорошо, но до уровня Xiaomi 17 Ultra или vivo X300 Ultra не дотягивает. POCO F8 Ultra — это не камерофон в первую очередь, это флагман с очень хорошей камерой. Разница есть, но она не критична для большинства сценариев.

Производительность и батарея

Смартфон на Snapdragon 8 Elite Gen 5 — один из самых быстрых мобильных чипов на сегодня. AnTuTu около 3.9-4.0 млн баллов — результат на уровне любого топового флагмана 2026 года. 16 ГБ LPDDR5X RAM и UFS 4.1 — никаких задержек при работе с тяжелыми приложениями.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Батарея 6500 мАч с зарядкой 100 Вт проводной и 50 Вт беспроводной. Полная зарядка за 35-40 минут. Беспроводная зарядка — важное преимущество перед POCO X8 Pro, у которого этой функции нет.

Честно про нагрев: под длительной игровой нагрузкой смартфон греется — это особенность Snapdragon 8 Elite Gen 5, не специфика POCO. При умеренном использовании температура в норме. Хорошая новость: испарительная камера большой площади справляется с охлаждением лучше, чем у более компактных конкурентов с тем же чипом.

POCO F8 Ultra или OnePlus 15 — что лучше

POCO F8 Ultra в 2026 году против OnePlus 15 — это честное сравнение двух смартфонов за близкие деньги.

🔥 Загляни в MAX-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

POCO F8 Ultra выигрывает:

цена: 43 тысячи против 50 тысяч за OnePlus 15;

перископ 5x против 3.5x;

сабвуфер Bose: уникальная фишка, которой нет нигде;

яркость экрана: 3500 нит против 1600 нит у OnePlus 15.

OnePlus 15 выигрывает:

автономность: 7300 мАч против 6500 мАч;

OxygenOS: чище и предсказуемее HyperOS;

лучшая реализация Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Цена POCO F8 Ultra делает выбор очевидным для большинства. Если вы не фанат чистого Android и не снимаете портреты профессионально — POCO F8 Ultra за 43 тысячи объективно лучше OnePlus 15 за 50 тысяч.

Купить POCO F8 Ultra

Про другие варианты в этом классе можете узнать в подборке лучших китайских флагманов 2026 года. Но будьте готовы к совершенно другим ценовым раскладам.

Реклама. Рекламодатель ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158