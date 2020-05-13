Л — лицемерие. Гендиректор Xiaomi пользуется iPhone, но скрывает это

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Иван Кузнецов 0

Вы знаете, кто такие амбассадоры? В рыночном понимании этого термина это люди, которые являются лицом какого-то бренда и на публике пользуются его продукцией. Например, Владимир Познер является амбассадором автомобильной марки Jaguar и ездит на их автомобилях, а Ксения Собчак в своё время была амбассадором Samsung и пользовалась их смартфонами, хоть и недолго. Но все они, так или иначе, связаны с брендами договорными обязательствами, а единственными амбассадорами, которые по долгу своего положения должны рекламировать фирменные товары, — это генеральные директора компаний. Правда, как оказалось, далеко не все это понимают.

Лей Цзюнь пользуется iPhone, но почему-то стесняется этого

Почему нельзя покупать топовые смартфоны Xiaomi

Генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь, несмотря на признания в любви керамическому Xiaomi Mi Mix 2, оказался активным пользователем iPhone. В этом его уличили пользователи социальной сети Weibo, где он опубликовал пост, отправленный с iPhone. Всё бы ничего, но когда топ-менеджеру указали на это, он незамедлительно удалил публикацию, а затем выложил её повторно, но уже с помощью Xiaomi Mi 10. Вот только этот поступок оказался совершенно ошибочным, поскольку выдал, что Цзюнь стесняется того, что пользуется iPhone, а значит, скорее всего, пользуется им на постоянной основе.

Как опозорилась Xiaomi

Тут видно, что оригинальное сообщение было отправлено с iPhone

А это вторая попытка

Я не ханжа и не вижу ничего плохого в том, что глава мировой корпорации пользуется продукцией конкурентов. В конце концов, я сам использую и Android, и iOS. Однако такое поведение, которое позволил себе гендиректор Xiaomi, является абсолютно недопустимым для человека его положения. Вместо того, чтобы так позориться – а ведь интернет, как известно, помнит всё – Цзюнь мог бы включить голову сам или хотя бы заставить сделать это людей, которые в компании отвечают за креатив, чтобы те придумали, как выйти из сложившейся ситуации с минимальными репутационными потерями.

Как я разочаровался в Xiaomi на примере одного смартфона

Ну, например, я бы на месте Цзюня признал, что пользуюсь iPhone, и наплёл бы доверчивой публике что-нибудь про то, что «врага нужно знать в лицо» или необходимость «держать друзей близко, а врагов ещё ближе». Думаю, в китайском языке нашлись бы подходящие эквиваленты этим присказкам. Однако он, удалив оригинальное сообщение, повёл себя как вор, бегущий с места преступления. Нашёлся только один Пан Цзютан, который является финансовым аналитиком Xiaomi, исполняя консалтинговые услуги.

Стоит ли покупать iPhone

Гендиректор Xiaomi даже заступиться за себя сам неспособен

Цзютан не стал жевать сопли, а сразу пошёл в атаку на тех, кто обвинил Цзюня в измене продукции своей компании. Он заявил, что многие производители копируют технологии друг у друга, совершенствуют их и в обязательном порядке исследуют наработки конкурентов. А те, кто отрицают, что пользуются iPhone, — либо лицемеры, либо абсолютно неинформированные и непрофессиональные сотрудники, подчеркнул Цзютан, потому что невозможно конкурировать с кем-то, не зная его повадок.

Смартфоны Xiaomi можно взломать через зарядку

Получается, что Цзютан единственный, кто повёл себя по-мужски, вот только сделал он это слишком поздно. Но, откровенно говоря, он не сказал ничего нового. Многие главы мировых корпораций пользуются техникой конкурентов. Допустим, основатель Huawei Рен Чжэньфэй честно признался, что имеет почти весь ассортимент устройств Apple сам и покупает их для членов своей семьи. Генеральный директор Realme неоднократно был замечен в публикации твитов со своего iPhone, а бывший исполнительный директор Meizu Ли Нан признался, что переключился на iPhone, но только после того, как покинул свой пост.

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