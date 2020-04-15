Легко ли поцарапать или сломать OnePlus 8? Уже проверили.

В то время, как многие уже начали готовить деньги на покупку нового OnePlus 8 Pro, другие причитают, что он стоит слишком дорого. Я скорее отношусь ко вторым, но пока не попользуюсь смартфоном пару недель, не готов быть очень категоричным. Возможно, мое мнение изменится, но пока я уверен, что своих денег он не стоит. Давайте посмотрим, что получится, если попробовать его поцарапать или погнуть. Противостояние превратностям судьбы всегда важно для любого пользователя. Только вот проверять это на себе не хочется. Лучше просто посмотреть, как это делают другие, поворчать ”лучше бы мне отдали” и понять, устраивает ли вас такой уровень защиты.

Новый OnePlus 8

Если вы пропустили вчерашние новости, посмотрите нашу статью, посвященную этой теме, где мы подробно рассказали о новых смартфонах. Пока просто напомню о новых OnePlus в двух словах.

Было выпущено две модели — OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, каждая из них будет работать на Snapdragon 865 и лишится выреза в экране. Вместо этого новинка получит отверстие под фронтальную камеру.

Основным отличием OnePlus 8 Pro от обычной версии смартфона является наличие быстрой 30-ваттной беспроводной зарядки и защиты от воды с сертификацией по стандарту ip68.

Проверка на прочность OnePlus 8

Известный блогер Зак и автор YouTube-канала JerryRigEverything испытал новый OnePlus 8 Pro по своей методике. Он пытался его согнуть или поцарапать, но устройство достаточно хорошо противостояло издевательствам. Но это не удивительно, ведь все дорогие смартфоны используют премиальные материалы, которые очень хорошо противостоят повреждениям.

Новые смартфоны сделаны из стекла и алюминия, как и все современные флагманы других производителей. Это делает их красивыми и достаточно прочными. Хотя царапинам даже такие материалы все равно подвержены.

Для проверки используется специальная шкала прочности (шкала Мооса), где 1 — это тальк, а 10 — это алмаз (самый прочный минерал на Земле). Если материал соответствует первому уровню шкалы, то он царапается ногтем. Если десятому, то способен резать стекло. Для проверки используются специальные скребки, которые или поцарапают материал, или нет.

Стекло нового OnePlus 8 соответствует шестому уровню прочности. Это означает, что его лучше не носить в кармане с мелочью и ключами.

Классический тест на сгибание не сильно повлиял на OnePlus 8 Pro, поскольку устройство более или менее сохраняло свою форму на протяжении всего видео. Единственное действительно серьезное повреждение телефона было после того, как его несколько секунд жгли зажигалкой. На экране осталось пятно.

Результат проверки можно считать неплохим, но не идеальным. Особенно, для такой стоимости смартфона. Некоторые устройства проходили проверку лучше.

Крепкий телефон

Стоит отметить, что производители редко сами придумывают материалы корпуса для своих смартфонов. Как правило, они закупают готовые стекла у Corning или некоторых других производителей, а сплавы металлов придуманы еще задолго до них. Даже если химики придумают что-то новое, вряд ли оно будет очень сильно отличаться от того, что уже существует. Производителям остается только выбрать тот сплав, который подходит им по характеристикам и цене. Дальше дело техники. На заводе можно наладить производство всего, что угодно.

Именно поэтому в дорогих смартфонах используются дорогие материалы и все модели показывают схожий результат на проверках прочности.

Впрочем, если этого недостаточно и вам нужен какой-то действительно прочный телефон для сложных условий, лучше не выбирать самую прочную модель среди обычных, если можно так сказать, гражданских.



Защищенных телефонов на рынке много. Я даже готовил отдельную статью, в которой приводил примеры самых, на мой взгляд, интересных устройств с высоким уровнем защиты.

Как проверяют телефоны на прочность

На самом деле, говорить, что канал JerryRigEverything дает полную картину и максимально полно рассказывает о прочности гаджета, не стоит. Да, в целом результат получается довольно объективным, если использовать его для сравнения с результатами других моделей, но настоящие испытания телефонов это совсем другое.

Настоящие проверки проводятся на заводах и в независимых исследовательских лабораториях. Мы об этом уже рассказывали. Там смартфоны сгибают с определенным усилием, а не просто руками, роняют так, как их роняет большинство пользователей, и царапают тоже в естественных условиях. Все делается на основании данных, собранных исследователями.

По большому счету, то, что показывается на канале JerryRigEverything, это просто шоу. Познавательно-развлекательное, но шоу. Как и почти все на YouTube. Смотреть можно и даже можно получить полезную информацию, но от жизни это как-то далеко.