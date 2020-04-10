Линзы камер Huawei будут произвольной формы. Баг или фича?

Не буду в очередной раз уходить в полемику по поводу того, что у Huawei камеры, качество которых сильно преувеличено. Никто не будет отрицать, что камеры этого бренда привносят на рынок некоторые интересные инновации. На этот раз они готовят необычные линзы, которые должные положить еще пару центов в копилку современных камер. Если решение окажется удачным, так начнут делать многие, но кто-то должен быть первым. Возможно, осенью этим начинателем и будет китайская компания. Технологических революций у нас давно уже не было, но почему бы не бахнуть такую эволюцию, которая решит многие проблемы прошлого?

Камера Huawei Mate 40

По традиции новинка семейства Huawei, которая получит название Mate 40, выйдет во второй половине этого года. Так было в предыдущие годы и, скорее всего, будет в последующие. Но уже сейчас мы можем поговорить о том, какая у него будет камера. Поможет нам в этом, наверное, один из самых известных аналитиков современного мира смартфонов. Именно он дает очень правильные прогнозы.

Зовут этого аналитика Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), а числится он в штате TF International Securities. По его словам, серия Huawei Mate 40 будет оснащена «линзой свободной формы» для уменьшения широкоугольных искажений. Что же это такое?

Что такое объектив свободной формы

Оптика камеры и без дополнительных наворотов очень сложная. Это не просто стекло, вытащенное из оконной рамы старой пятиэтажки. Линза должна иметь особую форму, многосоставное напыление и сделана из очень качественного и максимально прозрачного стекла. Если не вдаваться в сложные подробности, о которых я говорил в отдельной статье, линзы отличают камеру флагмана от бюджетника и дорогой объектив камеры от дешевого. На глаз разница может быть незначительной, но она есть и ее достаточно, чтобы одни снимки были хорошими, а другие — плохими.

Что же такое объектив свободной формы? Сначала официальные формулировки.

«Оптические преломляющие поверхности свободной формы определяются сложными математическими уравнениями, обеспечивающими радикальную и уникальную способность к преломлению света», — говорится в объяснении оптической фирмы DynaOptics.

«Оптические технологии, требующие высокого разрешения, широкого поля зрения, низкой аберрации, сегментированного поля зрения и других оптических параметров, превосходно достигаются с помощью оптической технологии FreeForm», — говорится на веб-сайте DynaOptics.

Теперь объясню простым языком. Матрица камеры прямоугольная, а линзы объектива круглые. В итоге неминуемо образуются искажения или затемнения в углах. Для них даже есть свои названия, но сейчас они нам все только усложнят. Также при съемке со сверхшироким углом (когда в кадр влезает больше объектов), появляются дополнительные искажения по углам кадра (иногда их называют ”рыбий глаз”). Обычно они исправляются электроникой, но не до конца. Для этого при создании камеры исследуется, какая часть кадра как искажается и вносятся коррективы. Так как оптика всегда искажает изображение одинаково, камера делает это на лету по запрограммированному шаблону. Если можно так сказать, накладывает антиискажения.

Как следует из приведенных выше определений, в новом Huawei искажения будут корректироваться на уровне оптики. Линзы будут не совсем обычной формы. Так снимок будет меньше обрабатываться, а изображение будет попадать на матрицу уже с правильными пропорциями. В итоге, качество будет выше.

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Характеристики Huawei Mate 40

Камера это хорошо и применение такой технологии действительно тянет на прорыв, но железо в смартфоне тоже важно. По словам Мин-Чи Куо в серии Mate 40 появится новый 5-нм процессор Kirin. Обычно смартфоны именно этой серии становятся первыми, которые получают новое поколение процессора. Аналитик полагает, что новый чип выйдет под кодовым названием «Балтимор» и обеспечит существенное повышение производительности за счет использования процессорных ядер Cortex-A77 или даже Cortex-A78.

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Переход на новую архитектуру позволит обеспечить 50-процентный прирост производительности. Сейчас Kirin 990 используются ядра Cortex-A76, которые ранее были представлены в Kirin 980 в 2018 году. Между тем, Snapdragon 865 и MediaTek Dimensity 1000 построены на новейшей архитектуре Cortex-A77.

Само собой разумеется, что серия Huawei Mate 40 не будет иметь Google Mobile Services, если текущая ситуация с санкциями США сохранится. Вопрос в том, будет ли достаточно даже таких хороших технических характеристик для того, чтобы обеспечить достойный уровень продаж. Время покажет. Вдруг компания что-то еще придумает. В этом году они уже разместили в своей AppGallery все приложения Яндекса, придумали платежную карту и нашли способ обеспечить поддержку карт MasterCard.