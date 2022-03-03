Лучшее из того, что представили на MWC 2022

Раньше MWC каждый год приносила нам все новые и новые устройства, которые не могли не порадовать любителей технологий. Это были новые телефоны, планшеты, наушники и другие технологичные гаджеты. В 2020 и 2021 году пандемия помешала проведению выставки в привычном формате, и новинки были как-то размазаны по инфополю. Многие переживали, что мероприятие и вовсе больше не будет проводиться, но 2022 год с этим не согласился, и конгресс прошел на привычном месте. Он принес нам много интересных гаджетов, которые могут стать лидерами продаж для брендов на ближайшее время. Давайте вспомним самые интересные из них.

Honor Magic 4 Pro — самый крутой Honor

Honor вышла в высшую лигу на MWC 2022, представив Magic 4 Pro. При цене 1099 евро смартфон встал в один ряд с лучшими из конкурентов. Самое главное, что на их фоне он смотрится очень достойно.

OLED-дисплей LTPO с частотой 120 Гц, Snapdragon 8 Gen 1, 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти — все это признаки настоящего флагмана. Даже батарея емкостью 4600 мАч заряжается с мощностью 100 Вт при проводном или беспроводном подключении. Хочется поскорее взять его в руки, а пока можно окончательно убедиться в том, что Honor решила занять место своей бывшей материнской компании.

Быстрая зарядка Oppo SuperVOOC 150 Вт

Когда мы говорим о быстрой зарядке как на 150 Вт, так и на 240 Вт, глаза сами начинают округляться от таких значений. Зарядка до 100% всего за девять минут (при 240 Вт) — это поразительно, но 15 минут (150 Вт) — это тоже отличный результат. Еще более важным является то, что скорость зарядки не так сильно влияет на срок службы аккумулятора. 150 Вт зарядка позволяет сохранить 80% заряда после 1600 циклов, а 240 Вт — после 800 циклов.

Благодаря этому 150-ваттную зарядку SuperVOOC от Oppo можно считать одной из лучших новинок MWC 2022. С такими скоростями наполнения аккумулятора энергией большой аккумулятор просто не нужен.

Планшет TCL Tab 10S 5G

Этот производитель постепенно набирает популярность, хотя назвать его начинающим никак нельзя. Главным плюсом TCL Tab 10S 5G является то, что стоит он не очень дорого, но при этом предлагает хорошие характеристики для тех, кому нужен просмотр видео и просто большой экран.

10,1-дюймовый TCL Tab 10S 5G стоит всего 349 евро и является самым дешевым планшетом 5G с Android 12 из тех, что сейчас существуют. На Tab 10S определенно стоит обратить внимание, если вам нужен перспективный планшет по доступной цене.

Realme GT 2 Pro — новый реалми

Благодаря огромному ассортименту экосистемных продуктов, анонсированных одновременно с глобальным запуском GT 2 Pro, у Realme теперь есть огромный портфель продуктов в каждой ценовой категории.

GT 2 Pro — это первый настоящий флагманский смартфон компании с процессором Snapdragon 8 Gen 1, 6,7-дюймовым OLED-дисплеем QHD+ 120 Гц, впечатляющим набором камер и Android 12 из коробки. Цены начинаются от 649 евро. А еще он производится с использованием экологически чистого производственного процесса со сниженным выбросом углерода.

Huawei MateBook E — большой планшет Huawei

MateBook E четвертого поколения – это первый планшет с OLED-дисплеем 2-в-1 от Huawei. Он оснащен 12,6-дюймовым OLED-дисплеем и корпусом из магниевого сплава весом 709 грамм. Для него выпускаются аксессуары, позволяющие расширить его возможности и сделать гаджет полноценным рабочим инструментом.

MateBook E работает с магнитной клавиатурой и M-Pencil 2-го поколения. Характеристики тоже впечатляют: Core i7 11-го поколения, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ постоянной памяти. А обойдется все это во внушительные 1399 евро. Но вы можете получить базовую модель Core i3 с памятью 8/128 ГБ за 649 евро. Это уже более привлекательно.

Новый процессор MediaTek — Dimensity 8000

Любая конкуренция — это хорошая конкуренция, и Mediatek твердо нацелена на доминирование на фоне Qualcomm. Серия 5-нанометровых процессоров Dimensity 8000 создана с целью переманить потенциальных клиентов Snapdragon 888 и 870 в ценовом диапазоне от 400 до 700 долларов.

Благодаря значительному повышению производительности графического процессора по сравнению с предыдущими чипами Dimensity, эти чипы предоставят больше возможностей покупателям смартфонов среднего класса.

MatePad Paper — необычный планшет

Неожиданно Huawei объявила о конкуренте Remarkable 2 в лице MatePad Paper. Однако MatePad Paper — это больше, чем просто электронная книга: это также Android-планшет с электронными чернилами, работающий под управлением Harmony OS.

Это означает, что вы можете загружать приложения для Android, а также электронные книги и наслаждаться ими в великолепных оттенках серого. Гаджет так же поддерживает M-Pencil 2-го поколения и закрывающуюся обложку. Стоит он 499 евро.

Samsung Galaxy Book 2 360

Новая серия Samsung Galaxy Book 2 Pro (и в частности версия 360) сразу привлекла внимание многих на MWC благодаря своим элегантным профилям и хорошему оснащению.

Благодаря вариантам с процессорами Intel Core i5 и i7 12-го поколения эти ноутбуки с Windows 11 могу подойти очень большому количеству пользователей, которые не нацелены на премиальный сегмент. Цена стартует от 849 долларов за базовую модель Pro и доходит до 1249 долларов за версию 360. Samsung еще раз продемонстрировала, что может делать отличные гаджеты.