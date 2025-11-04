Лучшие бренды смартфонов для мобильных игр. Что выбрать геймеру в 2025 году

Артем Сутягин

Мобильный гейминг давно перестал быть просто развлечением в свободную минуту. Сегодня это полноценная киберспортивная индустрия, где некоторые устройства способны соперничать с консолями по качеству графики и производительности. При выборе смартфона для игр важно учитывать не только технические характеристики, но и экосистему бренда, программную оптимизацию и специализированные функции. Давайте рассмотрим основных игроков рынка, которые заявляют, что их продукты сделаны именно для игр или просто хорошо для них подходят.

Лучшие бренды смартфонов для мобильных игр. Что выбрать геймеру в 2025 году. Игровые смартфоны — не самое распространенное направление, но они есть. Изображение: Спорт-Экспресс. Фото.

Игровые смартфоны — не самое распространенное направление, но они есть. Изображение: Спорт-Экспресс

Red Magic: смартфон для мобильного гейминга

Когда речь заходит об игровых смартфонах, Red Magic — это имя, которое первым приходит на ум. Компания создает устройства, полностью ориентированные на мобильный гейминг, с тщательно продуманным дизайном на уровне железа и программного обеспечения.

Флагманская серия Red Magic, включая недавно представленную линейку Red Magic 11 Pro, отличается агрессивным дизайном, физическими триггерами на корпусе, активной системой охлаждения и дисплеями с ультравысокой частотой обновления. Производитель жертвует качеством камер ради игровой производительности, но для большинства геймеров фотография не является приоритетом.

Red Magic: смартфон для мобильного гейминга. Смартфоны Red Magic всегда выделялись броским дизайном. Изображение: М.Видео. Фото.

Смартфоны Red Magic всегда выделялись броским дизайном. Изображение: М.Видео

ASUS ROG: премиум-сегмент игровых телефонов

Линейка Republic of Gamers (ROG) от ASUS переносит игровую ДНК бренда в мир смартфонов. Серия ROG Phone предлагает высокочастотные дисплеи, продвинутые системы охлаждения и специализированные элементы управления для конкурентного мобильного гейминга.

ROG Phone является более доступным конкурентом Red Magic с аналогичной конструкцией триггеров. Это премиальный игровой бренд, чьи смартфоны стремятся привнести ту же идентичность в портативный форм-фактор. Пользователь получает плавную картинку с высокой частотой обновления и передовую производительность.

ASUS ROG: премиум-сегмент игровых телефонов. ASUS ROG Phone — классика премиального мобильного гейминга. Изображение: ROG — ASUS. Фото.

ASUS ROG Phone — классика премиального мобильного гейминга. Изображение: ROG — ASUS

Apple iPhone: игры на Айфоне

Хотя Apple не позиционирует себя как производитель игровых смартфонов, устройства компании хорошо показывают себя в сегменте мобильного гейминга. iPhone и iPad остаются популярным выбором среди геймеров, особенно планшеты для тех, кому нужен больший экран в соревновательных играх.

iOS и iPadOS обладают сильной поддержкой игр и аппаратной мощностью для запуска консольных проектов. Бренд Apple олицетворяет надежность, долговечность производительности и широкую поддержку разработчиков. На последних моделях iPhone можно нативно запускать AAA-тайтлы вроде Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake и Assassin’s Creed Mirage.

Apple iPhone: игры на Айфоне. iPhone подходит для игр и этим можно пользоваться. Изображение: AppleInsider.ru. Фото.

iPhone подходит для игр и этим можно пользоваться. Изображение: AppleInsider.ru

Samsung Galaxy: флагманские Самсунг для игр

Флагманские смартфоны Samsung входят в число самых мощных платформ для игр на Android. Особенно это касается устройств на базе кастомизированных чипов Snapdragon «для Galaxy». Линейка Galaxy S25 оснащена процессором Snapdragon 8 Elite for Galaxy, что технически делает эти смартфоны самыми быстрыми Android-устройствами на рынке.

Подобно Apple, Samsung предлагает интеграцию в широкую экосистему, стабильные обновления, отличные экраны и производительность в многозадачности. Для геймеров, которым нужен универсальный смартфон на все случаи жизни, Samsung демонстрирует оптимальный баланс.

Samsung Galaxy: флагманские Самсунг для игр. Samsung не позиционирует смартфоны, как игровые, но они одни из самых мощных, а значит на них можно и нужно играть. Изображение: Mike O’Brien. Фото.

Samsung не позиционирует смартфоны, как игровые, но они одни из самых мощных, а значит на них можно и нужно играть. Изображение: Mike O’Brien

iQOO и POCO: игровая производительность по доступной цене

Для геймеров с ограниченным бюджетом бренды iQOO и POCO предлагают впечатляющие характеристики, ориентированные на игры, без премиальной наценки за камеры и другие не для всех важные функции. iQOO фокусируется на производительности и системах охлаждения в телефонах для геймеров. POCO позиционирует себя как поставщик флагманских характеристик по низкой цене, что привлекает мобильных геймеров, желающих получить дисплеи с высокой частотой обновления и емкие батареи без больших затрат.

iQOO и POCO: игровая производительность по доступной цене. iQOO 13 — один из самых доступных смартфонов на чипе Snapdragon 8 Elite. Фото.

iQOO 13 — один из самых доступных смартфонов на чипе Snapdragon 8 Elite

Модели вроде iQOO 13 оказались настолько успешными в сегменте доступных высокопроизводительных игровых устройств, что другие бренды, включая OnePlus, копируют этот подход в своих следующих флагманах. Эти марки могут не обладать такой же геймерской направленностью, как Red Magic или ASUS ROG, но выделяются сильным соотношением цены и игровых возможностей.

