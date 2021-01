Лучшие дешевые смартфоны до 7000 рублей

Не всем нужно тратить на телефон более 1000 долларов. Более того, иногда наоборот надо купить недорогой смартфон. Причины бывают разные — от того, чтобы дать его ребенку, и до того, чтобы купить его в качестве второго или просто запасного телефона. Так сказать, на всякий случай. Каждый сам определится со сценариями использования, но востребованность таких смартфонов нельзя не отметить. Поэтому мы собрали для вас несколько отличных моделей за небольшие деньги, которые полностью соответствуют своей цене или даже превосходят ее по характеристикам. Некоторые смогут дать хороший экран, некоторые отлично звучат, а другие долго держат заряд. В общем, давайте выбирать.

Можно ли покупать дешевый смартфон

Тот, кто пользуется дорогими смартфонами, приятно удивится, взяв в руки что-то бюджетное. Звучит странно, но это факт, и я не раз замечал такое среди своих знакомых. Просто у всех укоренился в голове образ бюджетного смартфона 5-7 летней давности, когда они действительно оставляли желать лучшего. Сейчас они настолько сильно прибавили, что пусть и не могут соперничать с более дорогими моделями, но как функциональное средство связи являются отличным компромиссом цены и качества.

Лучшие TWS-наушники 2021 года.

Такие смартфоны люди охотно покупают не только себе, но еще и родителям, детям и просто в качестве запасного. Ниже примеры лучших представителей категории до 100 долларов или до 7000 рублей.

Nokia 1.3 — лучший недорогой телефон

У HMD Global есть отличный представитель в сегменте начального уровня — Nokia 1.3. Этот телефон работает под управлением Android Go и поставляется с облегченными версиями сервисов Google из коробки. Android Go — отличный выбор в этой категории, поскольку он создан для работы на недорогом оборудовании, а легкая ОС в сочетании с приложениями Google Go гарантирует, что вы не увидите никаких зависаний и подтормаживаний.

Аппаратное обеспечение Nokia 1.3 довольно приличное, учитывая, что это устройство Android Go. Вы получаете 5,71-дюймовый экран HD+, платформу Qualcomm 215 с четырьмя ядрами Cortex A53 с тактовой частотой 1,5 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти, 8-мегапиксельную основную камеру, 5-мегапиксельную фронтальную камеру и батарею емкостью 3000 мАч.

Какие смартфоны Honor получат поддержку сервисов Google.

1 ГБ ОЗУ может показаться недостаточным для большинства устройств, но для Android Go этого более чем достаточно. Так что, если вы ищете телефон Android начального уровня и хотите попробовать Android Go, Nokia 1.3 — отличный выбор.

Плюсы Nokia 1.3

Android Go с Android 10 из коробки

Память 1/16 ГБ

Емкий аккумулятор

Минусы Nokia 1.3

Нет Wi-Fi 5 ГГц

Samsung Galaxy A01 — самый дешевый Samsung

Если кнопочные телефоны Samsung еще можно найти за эти деньги, то говорить о смартфонах уже не приходится. Это, конечно, не Galaxy A51, но как аппарат начального уровня по-прежнему может предложить многое.

У Galaxy A01 большой 5,7-дюймовый экран HD+ и современный дизайн, соответствующий более дорогим устройствам Samsung, а чипсет Snapdragon 439 — один из самых мощных в этой категории.

Пять вещей, которые я жду от Samsung в 2021 году.

Вы также получаете 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной, двойную основную камеру (13+2 Мп), фронталку на 5 Мп, Bluetooth 4.2, FM-радио и батарею емкостью 3000 мАч. Устройство работает под управлением One UI 2.0 на базе Android 10 из коробки и почти не тормозит при повседневном использовании, если не требовать от него слишком многого.

Плюсы Galaxy A01

5,7-дюймовый HD-дисплей

Snapdragon 439

Поддержка карт памяти MicroSD до 512 ГБ

Разъем 3,5 мм

Минусы Galaxy A01

Порт зарядки MicroUSB

Moto E6 — дешевый телефон Motorola

Moto E6 обладает множеством интересных функций, в том числе 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 720p, чипсетом Snapdragon 435, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти (со слотом MicroSD до 256 ГБ), а еще основной камерой камерой 13 Мп и аккумулятором емкостью 3000 мАч.

Но самым большим преимуществом является то, что вы получаете чистый интерфейс Android, что делает использование телефона более приятным. Еще одна интересная особенность — это брызгозащищенное покрытие, благодаря которому Moto E6 может выдерживать попадание капель дождя. Плавать с ним, естественно, не стоит.

Плюсы Moto E6

Чистый Android

Брызгозащищенный корпус

Поддержка карт памяти MicroSD до 256 ГБ

Удобный размер

Минусы Moto E6

Большие рамки

HTC Wildfire E — НТС, живи!

Так уж получилось, что смартфоны НТС как-то вышли из повседневного обихода, но один из них все же привлекает к себе внимание хорошими отзывами. Пусть он и вышел уже довольно давно, но на Яндекс Маркете еще достаточно предложений с этим устройством.

Перестанет ли Huawei производить смартфоны

HTC Wildfire E предлагает своим покупателям экран с диагональю 5,45 дюйма и разрешением HD+, двойную основную камеру (12+2 Мп), фронталку на 5 Мп, разъем для наушников, Bluetooth 4.2 и возможность записи замедленного видео.

И пусть этот смартфон работает из коробки на Android 9, но зато у него 2 ГБ оперативной памяти и сразу 32 ГБ встроенной с поддержкой расширения еще на 128 ГБ картами MicroSD. Этот показатель привлекает в нем больше всего.

Плюсы HTC Wildfire E

Двойная основная камера

Разъем для наушников

32 ГБ встроенной памяти

Минусы HTC Wildfire E

Android 9 из коробки

Можно ли купить хороший телефон за 5000 рублей

Все приведенные выше смартфоны стоят от 5000 до 7000 рублей. Все они достойны своей цены, а значит купить неплохой аппарат за такие деньги действительно можно. Особенно, если вы не ставите перед ним цели делать фотографии премиального уровня или не хотите играть в топовые игры. Как средства связи с широкими возможностями они очень даже хороши.

Наш Иван Кузнецов нашёл смартфон на замену Galaxy A51 за 11 тысяч рублей

Выбирая смартфон в этой ценовой категории, обязательно обратите внимание на их характеристики и производителя. Она наполнена китайскими устройствами, которые не представляют из себя ничего хорошего, а просто заставят вас потратить деньги на то, о чем вы пожалеете.

Но все равно, надо понимать, что идти на компромиссы придется. А уж какие это будут компромиссы, выбирать вам. Я просто привел несколько примеров, от которых можно оттолкнуться.