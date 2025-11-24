Лучшие камерофоны 2025 года на Android

Чем дорогой смартфон отличается от дешевого? Многие скажут, что разница заключается в качестве, кто-то сделает упор на производительность, но все-таки главным мерилом сегодня является камера. Именно то, какая она, позволяет называть одни устройства флагманами, а другие — середняками. Модели, которые круче других снимают фото и видео, справедливо именуют лучшими камерофонами, и в 2025 году таких устройств более чем достаточно.

Недорогой камерофон HONOR Magic7 Pro

Камерофон на Андроид — штука дорогая. А потому самый доступный представитель рейтинга стоит солидные 60 тысяч рублей. Столько сейчас просят за HONOR Magic7 Pro — сравнительно недорогой камерофон, который почти ничем не уступает конкурентам.

Цена: от 61 000 ₽

Основная камера смартфона HONOR Magic7 Pro имеет переменную диафрагму, что позволяет использовать ее в разных сценариях съемки. А 200-мегапиксельный телеобъектив идеально подходит для портретов и фото с приближением. Ультраширик и фронталка тоже не падают в грязь лицом, предлагая крупные сенсоры с автоматической фокусировкой.

Galaxy S25 Ultra — лучший смартфон Samsung

Тот, кто скептически относится к «китайцам», традиционно назовет лучшим камерофоном на Android устройство Samsung, а именно — Galaxy S25 Ultra. Частично он будет прав, ведь эта модель имеет сразу 4 камеры сзади, а не 3, как у большинства конкурентов.

Цена: от 65 000 ₽

В дополнение к основе и ультраширику разработчики смартфона Galaxy S25 Ultra отвели сразу два телевика: один с 3-кратным зумом, а другой — с 5-кратным. Их наличие позволяет ловко переключаться между разными фокусными расстояниями, не теряя в качестве. Однако размер сенсоров Galaxy S25 Ultra меньше, чем у китайских аналогов, а потому в сложных условиях корейский смартфон все-таки снимает хуже.

Новый камерофон vivo X300 Pro

Самым свежим камерофоном в сегодняшнем рейтинге является vivo X300 Pro. Его глобальная версия, доступная сейчас на AliExpress, появилась только в ноябре 2025 года и сразу произвела фурор. Ведь за относительно небольшую сумму смартфон vivo предлагает здоровенную камеру Sony и впечатляющий перископ с 3.5-кратным зумом.

Цена: от 66 000 ₽

Профессиональные фотографы могут дополнительно приобрести фотокит, включающий в себя сменный объектив, который увеличивает базовое фокусное расстояние. Но важно учитывать, что камерофоны vivo добиваются своего успеха за счет постобработки нейросетями. А потому многие фото на vivo X300 Pro и другие модели выглядят ненатурально.

Xiaomi 15 Ultra — камерофон Xiaomi

Статус камерофона 2025 года также носит Xiaomi 15 Ultra. Самый дорогой и, разумеется, самый лучший смартфон бренда. Внешне его дизайн напоминает фотоаппарат Leica, о чем также напоминает шильдик на спинке устройства, однако помимо визуальной красоты у Xiaomi очень крутое аппаратное оснащение.

Цена: от 92 000 ₽

Xiaomi 15 Ultra — редкий смартфон с дюймовым сенсором камеры, а еще у него по аналогии с Galaxy S25 Ultra есть сразу два телевика: с 3-кратным и 4.3-кратным оптическим зумом соответственное. Единственное, в чем Xiaomi уступает конкурентам, так это во фронталке и ультраширике. Они здесь маленькие и без автофокусировки.

HUAWEI Pura 80 Ultra — китайский камерофон

Согласно рейтингу DxOMark, лучшим камерофоном 2025 года является HUAWEI Pura 80 Ultra. Это уникальная модель, полностью состоящая из китайских комплектующих. Кроме того, здесь реализована уникальная технология сдвига матрицы. Имея, по сути, один телеобъектив, HUAWEI может делать снимки с 3.7-кратным и 9.4-кратным приближением соответственно.

Цена: от 95 000 ₽

Впрочем, любой смартфон HUAWEI — это компромиссы. Начинаются они с отсутствия Google-сервисов, а заканчиваются слабым процессором, который и современные игрушки тянет со скрипом, и снимки обрабатывает не лучшим образом. С учетом ценника в 100K такие нюансы кажутся решающими.