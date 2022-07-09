Лучшие недорогие телефоны Samsung, которые можно купить в России

Samsung делает хорошие телефоны, которые продаются лучше любых других в мире, но флагманы компании сейчас стоят очень дорого. Поэтому модели из бюджетного и среднего сегмента смотрятся куда более предпочтительными. Как правило, не все знают, чем отличаются разные модели и какие вообще они есть. Для того, чтобы закрыть этот пробел, мы собрали лучшие модели из начального и среднего сегмента от корейского производителя. Все их можно купить в России, поэтому выбирайте то, что вам нравится.

Samsung Galaxy A53 — новый недорогой Самсунг

Серия Samsung Galaxy A50 предлагает лучшее соотношение цены и качества на рынке. Эти устройства великолепно выглядят, имеют хорошие характеристики среднего уровня, а в некоторых моментах они даже начали предлагать что-то из высшей лиги и начали выходить на рынок более высокого уровня. Samsung Galaxy A53 5G не является исключением.

Пусть это и не самое дешевое устройство, особенно сейчас, но за его цену в России купить что-то лучше все равно будет сложно. Как минимум, это отличный конкурент iPhone SE (2022) и Pixel 5a. Выдающиеся функции включают поддержку 5G, пусть пока и не актуальную для нас, дисплей AMOLED с частотой обновления 120 Гц, четыре камеры и большую батарею емкостью 5000 мАч. Он также имеет рейтинг IP67.

👉Это наш Яндекс Дзен👈 и в нем есть очень много хороших подборок.

Процессор был обновлен до Exynos 1280, что является хорошим шагом вперед по сравнению с Galaxy A52 5G. Смартфон почти гарантированно станет хитом в 2022 году, тем более что потребители начинают больше интересоваться устройствами из этой ценовой категории.

Примерная цена в России: 45 000 рублей

Samsung Galaxy A33 — достойный смартфон на каждый день

Galaxy A33 оснащен 6,4-дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом вверху для 13-мегапиксельной селфи-камеры. Внутри находится собственный процессор Samsung Exynos 1280 с 8 ГБ оперативной памяти. Постоянной памяти на выбор предлагается 128 ГБ или 256 ГБ, но есть слот для карты microSD, чтобы расширить хранилище.

Вы также получаете большой аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 25 Вт. Как и ожидалось в этой ценовой категории, на борту нет беспроводной зарядки. Задняя камера имеет четыре сенсора с максимальным разрешением 48 Мп. Сверширик получил разрешение 8 Мп, макросенсор — 5 Мп, а камера определения глубины сцены — 2 Мп.

Этот телефон предназначен для тех, кто не хочет тратить много денег, но хочет купить достойный аппарат на каждый день. Особенно, если в число требований всходит, чтобы он работал почти как флагман и хорошо выглядел. Это отличный вариант, если вы ищете один из лучших недорогих телефонов Samsung.

Примерная цена в России: 30 000 рублей

Samsung Galaxy A22 — прошлогодний смартфон

Если вам нравится Galaxy A32, но вы хотите сэкономить немного больше денег в обмен на несколько небольших жертв, Samsung Galaxy A22 5G — ваш лучший выбор. Дизайн немного менее премиальный, а процессор только Dimensity 700. Так же тут будет на одну камеру меньше, но зато экран немного больше.

Samsung теперь может делать 3-нм процессоры. Почему это так важно.

Другие характеристики включают от 4 до 8 ГБ ОЗУ, от 64 до 128 ГБ постоянной памяти и массивную батарею емкостью 5000 мАч. В мире существует так же Samsung Galaxy A23, но он пока продается только в Индии и не вышел на другие рынки. Впрочем, если вы его найдете в продаже, это может оказаться отличной покупкой.

Примерная цена в России: 22 000 рублей

Samsung Galaxy A13 — дешевый телефон Samsung

Samsung Galaxy A13 5G постепенно приближаться к нижнему пределу ценового спектра, но это по-прежнему одно из лучших устройств в своей категории. Оно подойдет тем, кто хочет много за дешево.

Вы по-прежнему получите Dimensity 700 и 4 ГБ оперативной памяти. Внутреннее хранилище ограничено 64 ГБ, но вы можете наслаждаться батареей емкостью 5000 мАч. И если вам покажется, что 6,5-дюймовый экран с разрешением 720p это как-то несолидно, вспомните о цене этого смартфона. Камера тоже соответствует своей цене, а значит, не творит чудес.

Примерная цена в России: 20 000 рублей

Samsung Galaxy A03s — самый дешевый смартфон Samsung S

Мы переходим на территорию начального уровня с Samsung Galaxy A03s. Этот телефон не получит никаких наград за производительность, но у него есть несколько преимуществ, которые делают его достойным внимания при ограниченном бюджете.

Экран довольно большой, с диагональю 6,5 дюйма и разрешением HD+. Другие характеристики и функции включают 32 или 64 ГБ расширяемой памяти, аккумулятор емкостью 5000 мАч и Android 11 с оболочкой Samsung OneUI. Все это работает на Mediatek Helio P35 с 2 или 4 ГБ оперативной памяти. Сборка не очень хорошая, но и телефон относится к самому начальному уровню.

Примерная цена в России: 14 000 рублей

Samsung Galaxy M52 5G — Самсунг линейки М

Серия Samsung Galaxy M обслуживает рынок среднего и бюджетного сегментов, и в этом она преуспевает. Samsung Galaxy M52 5G имеет довольно скромное качество сборки, и вы не получите супер крутые камеры, но в чем-то гаджет все равно хорош.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Процессор Snapdragon 778G отлично справляется с большинством задач и даже с некоторыми легкими играми. Объем оперативной памяти довольно большой — 6 или 8 ГБ. А еще вам предложат большую батарею емкостью 5000 мАч.

Но что удивляет больше всего на фоне конкурентов по цене, так это экран с частотой 120 Гц. Его диагональ 6,7-дюйма и это Super AMOLED Plus.

Примерная цена в России: 30 000 рублей