Лучшие недорогие телефоны Samsung, которые можно купить в России

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Артем Сутягин 0

Samsung делает хорошие телефоны, которые продаются лучше любых других в мире, но флагманы компании сейчас стоят очень дорого. Поэтому модели из бюджетного и среднего сегмента смотрятся куда более предпочтительными. Как правило, не все знают, чем отличаются разные модели и какие вообще они есть. Для того, чтобы закрыть этот пробел, мы собрали лучшие модели из начального и среднего сегмента от корейского производителя. Все их можно купить в России, поэтому выбирайте то, что вам нравится.

Собрали в одном месте лучшие недорогие телефоны Samsung.

Samsung Galaxy A53 — новый недорогой Самсунг

Серия Samsung Galaxy A50 предлагает лучшее соотношение цены и качества на рынке. Эти устройства великолепно выглядят, имеют хорошие характеристики среднего уровня, а в некоторых моментах они даже начали предлагать что-то из высшей лиги и начали выходить на рынок более высокого уровня. Samsung Galaxy A53 5G не является исключением.

Samsung Galaxy A53

Пусть это и не самое дешевое устройство, особенно сейчас, но за его цену в России купить что-то лучше все равно будет сложно. Как минимум, это отличный конкурент iPhone SE (2022) и Pixel 5a. Выдающиеся функции включают поддержку 5G, пусть пока и не актуальную для нас, дисплей AMOLED с частотой обновления 120 Гц, четыре камеры и большую батарею емкостью 5000 мАч. Он также имеет рейтинг IP67.

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Процессор был обновлен до Exynos 1280, что является хорошим шагом вперед по сравнению с Galaxy A52 5G. Смартфон почти гарантированно станет хитом в 2022 году, тем более что потребители начинают больше интересоваться устройствами из этой ценовой категории.

Примерная цена в России: 45 000 рублей

Samsung Galaxy A33 — достойный смартфон на каждый день

Galaxy A33 оснащен 6,4-дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом вверху для 13-мегапиксельной селфи-камеры. Внутри находится собственный процессор Samsung Exynos 1280 с 8 ГБ оперативной памяти. Постоянной памяти на выбор предлагается 128 ГБ или 256 ГБ, но есть слот для карты microSD, чтобы расширить хранилище.

Samsung Galaxy A33

Вы также получаете большой аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 25 Вт. Как и ожидалось в этой ценовой категории, на борту нет беспроводной зарядки. Задняя камера имеет четыре сенсора с максимальным разрешением 48 Мп. Сверширик получил разрешение 8 Мп, макросенсор — 5 Мп, а камера определения глубины сцены — 2 Мп.

Этот телефон предназначен для тех, кто не хочет тратить много денег, но хочет купить достойный аппарат на каждый день. Особенно, если в число требований всходит, чтобы он работал почти как флагман и хорошо выглядел. Это отличный вариант, если вы ищете один из лучших недорогих телефонов Samsung.

Примерная цена в России: 30 000 рублей

Samsung Galaxy A22 — прошлогодний смартфон

Если вам нравится Galaxy A32, но вы хотите сэкономить немного больше денег в обмен на несколько небольших жертв, Samsung Galaxy A22 5G — ваш лучший выбор. Дизайн немного менее премиальный, а процессор только Dimensity 700. Так же тут будет на одну камеру меньше, но зато экран немного больше.

Samsung Galaxy A22

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Другие характеристики включают от 4 до 8 ГБ ОЗУ, от 64 до 128 ГБ постоянной памяти и массивную батарею емкостью 5000 мАч. В мире существует так же Samsung Galaxy A23, но он пока продается только в Индии и не вышел на другие рынки. Впрочем, если вы его найдете в продаже, это может оказаться отличной покупкой.

Примерная цена в России: 22 000 рублей

Samsung Galaxy A13 — дешевый телефон Samsung

Samsung Galaxy A13 5G постепенно приближаться к нижнему пределу ценового спектра, но это по-прежнему одно из лучших устройств в своей категории. Оно подойдет тем, кто хочет много за дешево.

Samsung Galaxy A13

Вы по-прежнему получите Dimensity 700 и 4 ГБ оперативной памяти. Внутреннее хранилище ограничено 64 ГБ, но вы можете наслаждаться батареей емкостью 5000 мАч. И если вам покажется, что 6,5-дюймовый экран с разрешением 720p это как-то несолидно, вспомните о цене этого смартфона. Камера тоже соответствует своей цене, а значит, не творит чудес.

Примерная цена в России: 20 000 рублей

Samsung Galaxy A03s — самый дешевый смартфон Samsung S

Мы переходим на территорию начального уровня с Samsung Galaxy A03s. Этот телефон не получит никаких наград за производительность, но у него есть несколько преимуществ, которые делают его достойным внимания при ограниченном бюджете.

Samsung Galaxy A03s

Экран довольно большой, с диагональю 6,5 дюйма и разрешением HD+. Другие характеристики и функции включают 32 или 64 ГБ расширяемой памяти, аккумулятор емкостью 5000 мАч и Android 11 с оболочкой Samsung OneUI. Все это работает на Mediatek Helio P35 с 2 или 4 ГБ оперативной памяти. Сборка не очень хорошая, но и телефон относится к самому начальному уровню.

Примерная цена в России: 14 000 рублей

Samsung Galaxy M52 5G — Самсунг линейки М

Серия Samsung Galaxy M обслуживает рынок среднего и бюджетного сегментов, и в этом она преуспевает. Samsung Galaxy M52 5G имеет довольно скромное качество сборки, и вы не получите супер крутые камеры, но в чем-то гаджет все равно хорош.

Samsung Galaxy M52 5G

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Процессор Snapdragon 778G отлично справляется с большинством задач и даже с некоторыми легкими играми. Объем оперативной памяти довольно большой — 6 или 8 ГБ. А еще вам предложат большую батарею емкостью 5000 мАч.

Но что удивляет больше всего на фоне конкурентов по цене, так это экран с частотой 120 Гц. Его диагональ 6,7-дюйма и это Super AMOLED Plus.

Примерная цена в России: 30 000 рублей

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