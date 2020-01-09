Сегодня последний день потребительской выставки CES 2020, поэтому самое время выбрать лучшие новые смартфоны, представленные в рамках данного мероприятия. Конечно, не стоит ожидать, что они окажутся лучшими устройствами в целом по рынку, но среди них есть действительно интересные решения.

Концепт OnePlus Concept One

Компания OnePlus представила концептфон Concept One, особенностью которого стал ND-фильтр, скрывающий основные камеры. Его основной целью стало улучшение визуального восприятия смартфона за счёт полностью невидимых камер. ND-фильтр действует подобно солнечным очкам, затемняясь при отсутствии тока. Если же устройство подаёт на фильтр ток, камеры становятся видимыми, и можно производить съемку.

Компания планирует использовать эту наработку в своих будущих смартфонах.

Samsung Galaxy S10 Lite — бюджетный флагман

4 января Samsung официально представила S10 Lite и Note10Lite. S10 Lite предлагает высокопроизводительный процессор Snapdragon 855. Технически он даже превосходит флагманский процессор от Samsung. S10 Lite в России оценен в 45 тысяч рублей, что делает его прямым конкурентом Galaxy S10e.

Из минусов можно отметить полностью пластиковый корпус, за такие деньги хочется получить что-то премиальное как внешне, так и тактильно. Телефон предлагает 6/8 ГБ ОЗУ, 48-Мп основной модуль, работу которого дополняют модули на 12 и 5 Мп. Главной особенностью аппарата можно назвать уникальную технологию оптической стабилизации нового поколения, которая справляется со своей задачи лучше, чем любые флагманские решения.

Teracube One — отличная поддержка

Телефон достаточно бюджетный и скучный технически, но его плюсом является поддержка. Компания Teracube предоставляет всем владельцам 4 года гарантии с возможностью отремонтировать устройство за 39 долларов, в это входит и замена дисплея. В случае, если аккумулятор смартфона за 4 года использования станет работать хуже, компания бесплатно заменит его. Кто еще может предложить такие же условия? Интересно и то, что они работают не только в США, а по всему миру. Более того, если вы проживаете не в США, компания бесплатно доставит вам его.

Телефон оснащен процессором Helio P60, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, аккумулятором на 3300 мАч.

TCL 10 Pro — неплохой, но не идеальный

На CES 2020 компания представила TCL 10, TCL 10 Pro и TCL 10 5G. Однако полный анонс она планирует провести в рамках выставки MWC в феврале этого года. TCL 10 Pro будет работать на процессоре серии Snapdragon 700 и получит OLED-дисплей с закругленными углами. Также его оснастят 4 камерами, среди которых будет основная на 64 Мп. Стоимость устройства не превысит 500 долларов в США. В России смартфоны, вероятно, будут не совсем актуальны.

Coolpad Legacy 5G — быстрый Интернет в каждый карман

5G развивается, и самое время предлагать свои решения. Не осталась в стороне китайская компания Coolpad, она представила смартфон Legacy 5G, его продажи стартуют во втором квартале 2020, стоимость составит всего 360 долларов.

За эти деньги, помимо 5G, потребители получат 6,53-дюймовый FHD-дисплей с технологией HDR, аккумулятор на 4000 мАч и двойную камеру (48 Мп + 8 Мп). Достаточно неплохой гаджет за такие деньги, жителям США он покажется недорогим. В России же смысла в покупке 5G-телефона пока нет.

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Можно заметить, что почти все устройства списка не совсем актуальны для жителей России. Дело в том, что CES проходит в Лас-Вегасе и нацелен на жителей США. В этой стране за счёт более высокого уровня жизни смартфоны стоят дороже, чем, например, в Китае. Поэтому даже малоизвестные бренды не стесняются предлагать свои устройства по завышенным ценам. В США мало кто знает о том, что на Aliexpress за 400-500 долларов можно приобрести флагманский гаджет. Именно поэтому рынок смартфонов в США и Европе кажется привлекательным для китайских производителей, которые не могут предложить самим китайцам что-то интересное на фоне доминирования таких брендов, как Huawei, Oppo, Vivo и Xiaomi.

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По материалам androidauthority