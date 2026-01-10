Лучшие складные смартфоны на январь 2026 года. От флипов до самых необычных

Если 2024 год принес лишь дежурные обновления, то 2025-й стал временем настоящего созревания складных смартфонов. Они стали дейсвтительно компактными, получили большие аккумуляторы и в целом стали намного более ориентированными на пользователя, а не просто игрушкой для гиков. Эра инженерных экспериментов и хрупкости осталась позади — складные устройства теперь уверенно стоят рядом с традиционными флагманами, а часто и превосходят их. Вот и давайте вспомним лучшие складные смартфоны прошедшего года, которые еще актуальны в этом.

Samsung Galaxy Z Fold 7: лучшая раскладушка Samsung

Седьмое поколение книжной раскладушки Samsung ощущается как устройство, к которому серия всегда стремилась и наконец достигла ее. Galaxy Z Fold 7 устраняет предыдущие компромиссы, особенно в весе — всего 215 граммов благодаря титановой подложке дисплея и более тонкому шарниру FlexHinge. Это самый легкий Fold за всю историю. Впечатления от просмотра контента значительно улучшены за счет 8-дюймового основного дисплея с более тонкими рамками, а подэкранная камера заменена на более четкий 10-мегапиксельный сенсор.

Главная особенность — камерная система. Впервые Samsung интегрировал 200-мегапиксельный флагманский сенсор, позволяющий Fold 7 снимать изображения, сопоставимые с лучшими моноблоками на рынке. На программном фронте устройство выступает в роли премиальной мобильной рабочей станции. Работая на One UI 8 и Android 16, оно использует Galaxy AI для бесшовной многозадачности, включая параллельное редактирование и контекстно-зависимые взаимодействия с Gemini Live.

Samsung Galaxy Z Flip 7: раскладушка как рабочий инструмент

Samsung также поднял линейку Flip на новый уровень, превратив раскладушку в инструмент продуктивности. Galaxy Z Flip 7 получил самый большой и яркий внешний экран в серии — 4,1-дюймовый FlexWindow, который действительно ощущается как самостоятельный телефон. Расширенная площадь позволяет отвечать на сообщения, запускать полноценные приложения или взаимодействовать с Gemini Live без необходимости раскрывать устройство.

При этом, Flip 7 — это мощное устройство само по себе. Он стал первым в серии флипом с поддержкой Samsung DeX, позволяющим использовать его как настольный компьютер, плюс есть увеличенная батарея на 4300 мАч при более тонком корпусе. Эта комбинация портативности и мощности гарантирует, что Flip 7 предлагает премиальное устройство, выходящее далеко за рамки простой ностальгии.

Huawei Mate X7: мощная раскладушка с хорошей камерой

Пока другие фокусировались на доработке, Huawei выбрала путь смелых экспериментов с аппаратурой. Вышедший в конце ноября в Китае Mate X7 привлек внимание интересным дизайном, но настоящее отличие — камерная система. 50-мегапиксельный основной сенсор с переменной апертурой, 50-мегапиксельный телефото с 3,5-кратным оптическим зумом и спектральный сенсор от Huawei в совокупности обеспечивают действительно хорошие результаты при любом освещении.

Технология дисплея столь же впечатляющая — складной OLED-экран достигает пиковой яркости 2500 нит. Работая на HarmonyOS, устройство отлично использует дополнительную площадь экрана с улучшенными функциями многозадачности и поддержкой спутниковых сообщений. Дополним сюда батарею на 5600 мАч в корпусе, усиленный титаном, и получим одно из самых прочных и долгоживущих складных устройств года.

Oppo Find N5: самая удобная раскладушка

Если Samsung и Huawei нацелились на чистую производительность и камерную универсальность, Find N5 сосредоточился на эргономическом совершенстве. Это, пожалуй, самое комфортное и законченное складное устройство 2025 года с едва заметной складкой. Это стало возможным благодаря титановому шарниру аэрокосмического класса, который легче и прочнее всего, что Oppo выпускала ранее.

Содержимое корпуса так же премиально. 8,12-дюймовый LTPO внутренний дисплей поддерживает ввод стилусом, внешний экран обновлен для повышенной яркости. Тройная камерная система с поддержкой Hasselblad, включающая 50-мегапиксельный перископный объектив и 6-кратный оптический зум, показывает хорошие результаты в условиях низкого освещения и портретных сценариях. А еще Oppo решила проблему автономности, упаковав массивную кремний-углеродную батарею на 5600 мАч с быстрой проводной и беспроводной зарядкой — функциями, которых так не хватало предшественнику.

Huawei Pura X: самый необычный складной смартфон

Huawei Pura X взял идею флип-телефона и перевернул представление о нем. Устройство имеет уникальный 6,3-дюймовый внутренний дисплей с соотношением сторон 16:10 — редкость среди складных, а 3,5-дюймовый внешний OLED представляет собой идеальный квадрат, придавая телефону характерную эстетику. Оба экрана топового уровня с поддержкой высокочастотного ШИМ-регулирования и полноценной частоты обновления 120 Гц LTPO.

В отличие от многих флипов, идущих на компромисс в камерах, Pura X — серьезное устройство для съемки. Он предлагет 50-мегапиксельную основную камеру RYYB, 40-мегапиксельный ультраширик и телефото-объектив с 3,5-кратным зумом, предлагая флагманскую универсальность в необычном и даже немного игривом форм-факторе. Добавьте сюда защиту от воды IPX8, поддержку спутниковой связи и батарею на 4720 мАч с проводной зарядкой 66 Вт, чтобы понять, что Pura X выделяется как флип-телефон, который ощущается настоящим флагманом.

Складные смартфоны 2025 года окончательно доказали свою состоятельность как полноценная альтернатива традиционным флагманам. Производители научились балансировать между инновациями в механике, камерными возможностями и практичностью повседневного использования, создавая устройства, которые не просто привлекают внимание формой, но и позволяет пользоваться им с комфортом. Так еще и цены стали сопоставимы с обычными флагманами.