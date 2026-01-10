Лучшие складные смартфоны на январь 2026 года. От флипов до самых необычных

  2. Темы
  3. Смартфоны
Артем Сутягин

Если 2024 год принес лишь дежурные обновления, то 2025-й стал временем настоящего созревания складных смартфонов. Они стали дейсвтительно компактными, получили большие аккумуляторы и в целом стали намного более ориентированными на пользователя, а не просто игрушкой для гиков. Эра инженерных экспериментов и хрупкости осталась позади — складные устройства теперь уверенно стоят рядом с традиционными флагманами, а часто и превосходят их. Вот и давайте вспомним лучшие складные смартфоны прошедшего года, которые еще актуальны в этом.

Лучшие складные смартфоны на январь 2026 года. От флипов до самых необычных. Складные телефоны наконец-то стали нормальными. Изображение: CNews. Фото.

Складные телефоны наконец-то стали нормальными. Изображение: CNews

Samsung Galaxy Z Fold 7: лучшая раскладушка Samsung

Седьмое поколение книжной раскладушки Samsung ощущается как устройство, к которому серия всегда стремилась и наконец достигла ее. Galaxy Z Fold 7 устраняет предыдущие компромиссы, особенно в весе — всего 215 граммов благодаря титановой подложке дисплея и более тонкому шарниру FlexHinge. Это самый легкий Fold за всю историю. Впечатления от просмотра контента значительно улучшены за счет 8-дюймового основного дисплея с более тонкими рамками, а подэкранная камера заменена на более четкий 10-мегапиксельный сенсор.

Samsung Galaxy Z Fold 7: лучшая раскладушка Samsung. Этот смартфон выдерживает 500 000 складываний и выглядит как приличная раскладушка. Изображение: PhoneArena. Фото.

Этот смартфон выдерживает 500 000 складываний и выглядит как приличная раскладушка. Изображение: PhoneArena

Главная особенность — камерная система. Впервые Samsung интегрировал 200-мегапиксельный флагманский сенсор, позволяющий Fold 7 снимать изображения, сопоставимые с лучшими моноблоками на рынке. На программном фронте устройство выступает в роли премиальной мобильной рабочей станции. Работая на One UI 8 и Android 16, оно использует Galaxy AI для бесшовной многозадачности, включая параллельное редактирование и контекстно-зависимые взаимодействия с Gemini Live.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Samsung Galaxy Z Flip 7: раскладушка как рабочий инструмент

Samsung также поднял линейку Flip на новый уровень, превратив раскладушку в инструмент продуктивности. Galaxy Z Flip 7 получил самый большой и яркий внешний экран в серии — 4,1-дюймовый FlexWindow, который действительно ощущается как самостоятельный телефон. Расширенная площадь позволяет отвечать на сообщения, запускать полноценные приложения или взаимодействовать с Gemini Live без необходимости раскрывать устройство.

Samsung Galaxy Z Flip 7: раскладушка как рабочий инструмент. Flip в этом году не так популярен, как раньше, хотя он стал намного лучше. Фото.

Flip в этом году не так популярен, как раньше, хотя он стал намного лучше.

При этом, Flip 7 — это мощное устройство само по себе. Он стал первым в серии флипом с поддержкой Samsung DeX, позволяющим использовать его как настольный компьютер, плюс есть увеличенная батарея на 4300 мАч при более тонком корпусе. Эта комбинация портативности и мощности гарантирует, что Flip 7 предлагает премиальное устройство, выходящее далеко за рамки простой ностальгии.

Huawei Mate X7: мощная раскладушка с хорошей камерой

Пока другие фокусировались на доработке, Huawei выбрала путь смелых экспериментов с аппаратурой. Вышедший в конце ноября в Китае Mate X7 привлек внимание интересным дизайном, но настоящее отличие — камерная система. 50-мегапиксельный основной сенсор с переменной апертурой, 50-мегапиксельный телефото с 3,5-кратным оптическим зумом и спектральный сенсор от Huawei в совокупности обеспечивают действительно хорошие результаты при любом освещении.

Huawei Mate X7: мощная раскладушка с хорошей камерой. Такой дизайн выглядит классическим, но свежим. Изображение: HUAWEI. Фото.

Такой дизайн выглядит классическим, но свежим. Изображение: HUAWEI

Технология дисплея столь же впечатляющая — складной OLED-экран достигает пиковой яркости 2500 нит. Работая на HarmonyOS, устройство отлично использует дополнительную площадь экрана с улучшенными функциями многозадачности и поддержкой спутниковых сообщений. Дополним сюда батарею на 5600 мАч в корпусе, усиленный титаном, и получим одно из самых прочных и долгоживущих складных устройств года.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Oppo Find N5: самая удобная раскладушка

Если Samsung и Huawei нацелились на чистую производительность и камерную универсальность, Find N5 сосредоточился на эргономическом совершенстве. Это, пожалуй, самое комфортное и законченное складное устройство 2025 года с едва заметной складкой. Это стало возможным благодаря титановому шарниру аэрокосмического класса, который легче и прочнее всего, что Oppo выпускала ранее.

Oppo Find N5: самая удобная раскладушка. OPPO Find N5. Изображение: 3DNews. Фото.

OPPO Find N5. Изображение: 3DNews

Содержимое корпуса так же премиально. 8,12-дюймовый LTPO внутренний дисплей поддерживает ввод стилусом, внешний экран обновлен для повышенной яркости. Тройная камерная система с поддержкой Hasselblad, включающая 50-мегапиксельный перископный объектив и 6-кратный оптический зум, показывает хорошие результаты в условиях низкого освещения и портретных сценариях. А еще Oppo решила проблему автономности, упаковав массивную кремний-углеродную батарею на 5600 мАч с быстрой проводной и беспроводной зарядкой — функциями, которых так не хватало предшественнику.

Huawei Pura X: самый необычный складной смартфон

Huawei Pura X взял идею флип-телефона и перевернул представление о нем. Устройство имеет уникальный 6,3-дюймовый внутренний дисплей с соотношением сторон 16:10 — редкость среди складных, а 3,5-дюймовый внешний OLED представляет собой идеальный квадрат, придавая телефону характерную эстетику. Оба экрана топового уровня с поддержкой высокочастотного ШИМ-регулирования и полноценной частоты обновления 120 Гц LTPO.

Huawei Pura X: самый необычный складной смартфон. Формат необычный, но очень интересный. Изображение: iXBT.com. Фото.

Формат необычный, но очень интересный. Изображение: iXBT.com

В отличие от многих флипов, идущих на компромисс в камерах, Pura X — серьезное устройство для съемки. Он предлагет 50-мегапиксельную основную камеру RYYB, 40-мегапиксельный ультраширик и телефото-объектив с 3,5-кратным зумом, предлагая флагманскую универсальность в необычном и даже немного игривом форм-факторе. Добавьте сюда защиту от воды IPX8, поддержку спутниковой связи и батарею на 4720 мАч с проводной зарядкой 66 Вт, чтобы понять, что Pura X выделяется как флип-телефон, который ощущается настоящим флагманом.

Если ищете что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Складные смартфоны 2025 года окончательно доказали свою состоятельность как полноценная альтернатива традиционным флагманам. Производители научились балансировать между инновациями в механике, камерными возможностями и практичностью повседневного использования, создавая устройства, которые не просто привлекают внимание формой, но и позволяет пользоваться им с комфортом. Так еще и цены стали сопоставимы с обычными флагманами.

Теги
Новости по теме
vivo выпустила компактный флагман в стиле iPhone Air для тех, кому не хватает денег на vivo X300
Xiaomi отказалась выпускать POCO X8 и POCO F8. Смартфоны сняли с производства
Это новые Galaxy S26 и S26 Ultra. Вот такими будут флагманы Samsung 2026 года
Лонгриды для вас
Первые обзоры vivo X300: за что хвалят и критикуют самый раскрученный камерофон

Вчера в Шанхая состоялась презентация vivo X300 — линейки смартфонов, на которую в год своего 30-летия бренд из Поднебесной делает большую ставку. На мероприятие, прошедшее в чаше огромного стадиона, свезли журналистов и блогеров со всего света, дабы по китайской традиции перед всем миром унизить Apple и похвастаться своим новым продуктом, чей релиз в том числе ожидается на территории России. Несмотря на то, что большинство отзывов на vivo X300 носят хвалебный характер, в обзорах нового смартфона нам удалось отыскать кое-что, о чем vivo предпочла умолчать.

Читать далее
Лучшие смартфоны для приложения MAX. На них не страшно поставить национальный мессенджер

Кажется, о мессенджере MAX сегодня говорят из каждого утюга, то анонсируя его новые функции, то отчитываясь о преодолении очередной планки в 100500 пользователей. Кроме того, приложение насаждают сверху, а некоторые IT-эксперты и вовсе говорят об опасности отечественной разработки для персональных данных. Если вы боитесь устанавливать национальный мессенджер на основное устройство, но при этом вы понимаете, что без него не обойтись, то можете купить специальный смартфон для MAX.

Читать далее
Чем хорош защищенный смартфон Blackview XPLORE 2 и где его купить с топовой скидкой

Компания Blackview решила порадовать поклонников защищенных смартфонов хорошей скидкой на модель XPLORE 2. Это устройство создано для тех, кто хочет получить нормальную производительность, современный экран и максимальное время работы. Смартфон одинаково уверенно чувствует себя в экстремальных условиях и в повседневной работе, предлагая отличную функциональность.

Читать далее
Новости партнеров
Почему запуск ETF на основе Биткоина, Эфириума и Solana от банка Morgan Stanley настолько важен?
Почему запуск ETF на основе Биткоина, Эфириума и Solana от банка Morgan Stanley настолько важен?
В App Store вышло новое приложение Альфа-Банка. Под таким именем мы его еще не видели
В App Store вышло новое приложение Альфа-Банка. Под таким именем мы его еще не видели
Что будет, если растает лед Гренландии. Это может случиться очень скоро
Что будет, если растает лед Гренландии. Это может случиться очень скоро