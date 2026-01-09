Лучшие смартфоны для съемки фейерверков и просто ночных фотографий

Новый год и сопровождающие его праздники — время фейерверков. Съемка этого явления во всем его мерцающем великолепии требует большего, чем просто направить телефон вверх. Нужна камерная система, которая легко справляется с динамическим диапазоном, размытием движения и шумом. Нсколько смартфонов действительно справляются с этой задачей, сочетая большие сенсоры, продвинутую обработку с помощью искусственного интеллекта и профессиональную оптику. Если цель — получить достойные ночные снимки, вот лучшие смартфоны, которые для этого подойдут.

Samsung Galaxy S25 Ultra для съемки фейерверков

Galaxy S25 Ultra от Samsung предлагает высококлассную камеру с несколькими обновлениями по сравнению с предшественником. Телефон предлагает 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру, заменяющую 12-мегапиксельный сенсор прошлого года. Он сохраняет 200-мегапиксельный основной сенсор, 50-мегапиксельный перископический объектив с 5-кратным оптическим зумом и 10-мегапиксельный телеобъектив для 3-кратного увеличения.

Устройство использует ProScaler и алгоритмы отслеживания движения для уменьшения шума и обеспечения более четких видео при слабом освещении. Оно поддерживает запись Dolby Vision 4K при 120 кадрах в секунду, управление виртуальной диафрагмой и инструмент аудиоластика, позволяя пользователям снимать и редактировать кадры фейерверков прямо на телефоне.

Apple iPhone 17 Pro с тройной 48 Мп камерой

iPhone 17 Pro от Apple впервые представляет тройную 48-мегапиксельную камерную систему. Установка включает широкоугольный, сверхширокоугольный и новый телеобъектив со структурой тетрапризмы второго поколения. Новый сенсор на 56 процентов больше предыдущего, что улучшает яркость и детализацию.

Телефон обеспечивает видео 4K Dolby Vision при 120 кадрах в секунду и 8-кратный оптический зум, давая пользователям возможности снимать огненные шоу в высоком качестве. Apple также добавила новую 18-мегапиксельную фронтальную камеру Center Stage с квадратным сенсором, которая улучшает разрешение и поле зрения для ночных селфи с фейерверками на заднем плане.

Google Pixel 10 Pro XL с Tensor G5

Pixel 10 Pro XL представляет самую продвинутую камеру с ИИ от Google, работающую на чипе Tensor G5. Она включает 50-мегапиксельный основной сенсор, 48-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 48-мегапиксельный 5-кратный перископический телеобъектив с зумом ProRes до 100x. 42-мегапиксельная фронтальная камера также поддерживает 4K при 60 кадрах в секунду.

Телефон оснащен новым Camera Coach на базе Gemini AI, предлагающим рекомендации в реальном времени по кадрированию, освещению и режимам. Добавлена функция Auto Best Take для объединения нескольких снимков в один идеальный групповой снимок, а Video Boost улучшает запись 8K и 4K HDR. Продвинутая обработка при слабом освещении Pixel по-прежнему обеспечивает отличные результаты для фейерверков и ночных съемок неба.

Vivo X200 Ultra и Xiaomi 15 Ultra

Vivo X200 Ultra оснащен 200-мегапиксельной телекамерой HP9 и двумя 50-мегапиксельными сенсорами Sony LYT-818 для основной и сверхширокоугольной камер. Телефон поддерживает замедленную съемку 4K 120fps, 10-битную Log-съемку и 4K таймлапс. Эти функции делают его подходящим для съемки фейерверков с кинематографическим качеством.

Xiaomi 15 Ultra оснащен 50-мегапиксельным основным сенсором с настройкой Leica размером 1 дюйм, 200-мегапиксельной перископической телекамерой HP9 и двумя дополнительными 50-мегапиксельными сенсорами. Камера поддерживает запись видео 8K и видео ACES LOG с кинематографическими цветовыми профилями. Xiaomi комплектует 15 Ultra набором Pro Photography Kit с физической кнопкой затвора и колесом точного зума.

Oppo Find X8 Pro с квадро-камерой 50 Мп

Oppo Find X8 Pro поставляется с четверной 50-мегапиксельной камерной системой с двумя перископическими линзами, 3-кратным и 6-кратным оптическим зумом. Основной сенсор Sony LYT808 поддерживает 10-битный HDR, а сверхширокоугольный объектив обеспечивает четкость широкоугольных снимков.

Приложение камеры поддерживает Dolby Vision и портретную настройку Hasselblad для улучшенного тонального отображения. Телефон может увеличивать в цифровом режиме до 120x, с четким разделением световых следов и эффектов вспышек, что делает его одной из лучших систем зума для фотографии фейерверков в этом году.