Лучшие смартфоны до 20 000 рублей на сегодняшний день

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Артем Сутягин 0

Если вы хотите обновить телефон, но у вас нет желания покупать что-то очень дорогое, следует обратить внимание на сегмент 15000-20000 рублей. В нем много хороших устройств, которые работают быстро. Но при этом их плюсы не перевешиваются конским ценником. В этой подборке я приведу примеры пяти устройств родом из Китая, которые можно купить сейчас и получить если не больше, чем заплатите, то точно не меньше. Сразу оговорюсь, что цены приведены из российских магазинов и купить представленные варианты можно в том или ином месте уже сегодня-завтра. Покупать смартфон так куда приятнее, чем заказывать его и ждать несколько недель, пока он приедет.

деньги

На эти деньги можно купить хороший телефон.

Redmi Note 10 — лучший бюджетный телефон

Недавно выпущенный Redmi Note 10 (можно купить на Aliexpress) по-прежнему остается одним из лучших смартфонов, которые в настоящее время можно купить менее чем за 20 000 рублей. Телефон суббренда Xiaomi оснащен относительно мощным процессором Qualcomm Snapdragon 678, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти (с возможностью расширения с помощью microSD).

Экран смартфона сделан по технологии AMOLED и имеет диагональ экрана 6,43-дюйма. Его разрешение 1080 x 2400 точек. Раньше о таком можно было только мечтать в этой ценовой категории, но теперь это реальность.

Redmi Note 10

Выглядит хорошо, работает круто, стоит недорого.

Что касается фотографий, то в телефоне есть четверная основная камера, включающая сенсоры на 48 Мп (основной), 8 Мп (сверхширик), 2 Мп (макро) и 2 Мп (сенсор глубины). Фронталка получила разрешение 13 Мп и разместилась в отверстии экрана.

Если все это выглядит слишком здорово, то вот вам еще батарея на 5000 мАч, быстрая зарядка на 33 Вт и Android 11 из коробки. Как тебе такое, Тим Кук?

А вы знали про наш «Сундук Али-Бабы«, в котором всегда приведены примеры крутых и недорогих гаджетов с Aliexpress? Например, таких:

Realme 7 — конкурент Redmi Note 10

Не менее интересным вариантом выглядит Realme 7 (можно купить на Aliexpress). Смартфон среднего уровня от Realme — отличный вариант для покупки благодаря своему чипсету MediaTek Helio G95 в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти (с возможностью расширения с помощью microSD).

Realme 7

У Realme есть еще Pro-версия, но она стоит дороже.

Что касается дисплея, аппарат получил 6,5-дюймовый экран IPS с разрешением FHD+ IPS, но зато частота обновления выше, чем у Redmi Note 10, и составляет 90 Гц, а частота дискретизации сенсорного экрана достигает 120 Гц.

Купил умную светодиодную ленту Xiaomi. Делюсь впечатлениями.

Камера аналогична предыдущему аппарату. У нее четыре сенсора: 48 Мп (основной), 8 Мп (сверхширик), 2 Мп (макро) и 2 Мп (ЧБ). А селфи камера получила чуть большее разрешение — 16 Мп.

Емкость батареи устройства составляет 5000 мАч, зато зарядка не такая быстрая по современным меркам — всего 18 Вт. Зато есть разъем для наушников и NFC.

POCO M3 — хороший дешевый телефон

Если вы ищете что-то более доступное, POCO M3 (можно купить на Aliexpress) — отличная альтернатива примерно за 13 000 рублей. Смартфон действительно работает на достойном Qualcomm Snapdragon 662 вместе с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти.

POCO M3

Poco M3 выпускается в большом количестве цветов.

POCO M3 оснащен большим 6,53-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ (2400 x 1080 пикселей). Фронталка разместилась в вырезе этого экрана и получила разрешение 8 Мп

На задней панели три камеры — основная на 48 Мп, макрокамера на 2 Мп и датчик глубины на 2 Мп. А работает все это от аккумулятора на 6000 мАч. Заряжать такую огромную батарею можно от 18 Вт зарядки.

Проверил работу умной розетки Xiaomi. Мне понравилось.

POCO X3 — хороший китайский телефон

И еще один телефон от бренда, который явно доминирует в этом ценовом диапазоне — POCO. Модель X3 (можно купить на Aliexpress) обладает довольно впечатляющими характеристиками благодаря мощному процессору Snapdragon 732G в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

POCO X3 оснащен 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации сенсорного экрана 240 Гц.

По фотографическим возможностям тоже все нормально, у нас есть основная камера на 64 Мп с сенсором Sony IMX682, сверхширокоугольная камера на 13 Мп, камера на 2 Мп для макросъемки и камера на 2 Мп для захвата данных о глубине резкости. Фронталка всего одна, но разрешение составляет 20 Мп.

POCO_x3

Этот телефон влюбил в себя многих.

Батарея тоже большая — 5160 мАч. А быстрая зарядка имеет мощность 33 Вт. В дополнение к этому прилагается разъем для наушников, NFC и даже ИК-порт.

Huawei P Smart 2021 — недорогой Huawei

А еще в конце нельзя не отдать должное смартфонам Huawei, которые раньше всегда были в подобных списках. На этот раз им станет ежегодно переиздаваемый Huawei P Smart 2021 (можно купить на Aliexpress). Это одно из лучших устройств за эти деньги.

Huawei P Smart 2021

Huawei P Smart всегда был интересным. Линейка 2021 года не стала исключением.

Телефон оснащен основной камерой на 48 Мп, сверхширокоугольным объективом на 8 Мп, макрообъективом на 2 Мп и датчиком глубины на 2 Мп. Между тем, для селфи у нас есть 8-мегапиксельная камера спереди.

Обзор необычной, но удобной лампы с Aliexpress.

Huawei P Smart 2021 работает на процессоре HiSilicon Kirin 710A среднего класса и оснащается 4 ГБ оперативки и 128 ГБ встроенной памяти (с возможностью расширения с помощью microSD).

Наконец, телефон оснащен большим 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FullHD+, питается от большой батареи емкостью 5000 мАч и поддерживает NFC.

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